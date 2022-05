AŽDAJA IZ AFRIKE STIŽE I U HRVATSKU: Stručnjaci sada već znaju i točan datum

Autor: Dnevno.hr

Ured za prognozu aerosola iz Copernicus službe za nadzor atmosfere izvijestio je o još jednom velikom oblaku saharske prašine koji se kreće na sjever preko južne i srednje Europe u razdoblju od 20. do 23. svibnja. Podaci CAMS-a prate transport prašine svake godine i u svim fazama, uz napomenu da je ova godina već pokazala visoke razine širenja prašine diljem Mediterana i dijelova Europe. Prašina je već stigla do Pirenejskog poluotoka, a prognoze koje pokazuju veće vrijednosti stižu od 21. do 22. svibnja. 22. svibnja prašina će proći i srednju Europu.

Iako je riječ o pojavi kao sa sobom ne donosi nikakve ozbiljne posljedice, no ipak treba misliti na nekoliko stvari. Najgore će stradati automobili koji se znaju strašno zaprljati, ali s obzirom na to da je riječ o kratkim epizodama koje ne stvaraju zdravstvene poteškoće ili tegobe.