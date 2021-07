‘AŽDAJA IZ AFRIKE’ MUNJEVITO JURIŠA U LIJEPU NAŠU, STIŽE NAM PRAVA NAVALA! Izdano je upozorenje, kreće na početku tjedna

Autor: Dnevno

Upravo se nalazimo unutar četvrtog toplinskog vala ovog ljeta, a DHMZ je za ponedjeljak objavio upozorenje umjerenog stupnja.

Na početku tjedna očekuju nas visoke temperature, koje će danas dosegnuti i 37 stupnjeva, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.

Bit će sunčano, vruće i sparno, no uz povremeno više oblaka mjestimice je izgledna kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, osobito u Istri te u kopnenim predjelima.

Izraženo pritjecanje pustinjskog pijeska

Duž obale će puhati umjereno do jako jugo, jugozapadnjak, većinom slab do umjeren, u unutrašnjosti, a poslijepodne će biti rezervirano za nestabilnosti duž Jadrana, uglavnom sjevernog i srednjeg, ali i u gorju, moguće i drugdje u zapadnoj unutrašnjosti.

Jačih nevera moglo bi biti u dijelovima Istre i na širem riječkom području.

Također, i ove godine očekuje nas izraženo pritjecanje pustinjskog pijeska u naše krajeve, u južnoj struji, javlja N1. Iz smjera jugozapada, osim afričkog pijeska, pritječu i oblaci.

“To se događa i nekoliko puta godišnje, možda ne u ovako velikoj količini kad onda to zabilježimo u cijeloj Europi. Ali zapravo o čemu se radi najčešće su to vrlo duboke ciklone koje dolaze iz područja Afrike ili Duboke doline koje onda na području Alžira ili tamo gdje se nalazi Sahara na većem području podignu pijesak u više slojeve atmosfere koji onda snažnim strujanjima može doći do cijele Europe”, objasnio je meteorolog Nove TV Darijo Brzoja.