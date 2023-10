‘Avet smrti se nadvio nad Gazom, tisuće će umrijeti’: Biden pritisnuo Izrael da pusti opskrbu vodom

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Prošlo je devet dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael. Prema posljednjim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, više od 2.200 ljudi ubijeno, od čega četvrtina djece, a gotovo 10.000 ranjeno.

Izrael je Palestincima dao rok do subote u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu za evakuaciju, dok im je Hamas poručio da ostanu na mjestu. Tisuće Palestinaca pobjegle su sa sjevera Gaze u subotu, sklanjajući se s puta predviđenoj izraelskoj invaziji. Izrael je objavio da Hamas sprječava ljude da odu kako bi ih koristio kao živi štit, što Hamas poriče.





Ujedinjeni narodi su objavili da se toliki broj ljudi ne može sigurno premjestiti bez izazivanja humanitarne katastrofe i širenja bolesti zbog loših higijenskih uvjeta. U Gazi nema pitke vode i sve više raste strah da će mnogi umrijeti od dehidracije.

16:25 Biden uključen u odluku o ponovnom otvaranju opskrbe vodom u južnoj Gazi

Stiže više detalja nakon izvješća da je voda ponovno uključena u južnoj Gazi nakon jednotjedne blokade od strane Izraela

Izraelski ministar energetike rekao je da je odluka dogovorena između premijera zemlje Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Joea Bidena.

Odluka o ponovnom otvaranju vode na određenim točkama “u skladu je s politikom Izraela” u Gazi, rekao je Israel Katz.

16:00 Šef humanitarne pomoći UN-a: ‘Avet smrti’ visi nad Gazom









Šef humanitarne pomoći UN-a Martin Griffiths – koji je jučer rekao da humanitarna situacija u Gazi postaje neodrživa – kaže da se “bauk smrti” nadvija nad regijom.

Upozorava da će tisuće ljudi umrijeti bez pristupa vodi, struji i hrani.

Jučer je Griffiths izdao podužu izjavu u kojoj je rekao da je prošli tjedan bio “test za ljudskost” i da “čovječanstvo pada”.

The specter of death is hanging over #Gaza. With no water, no power, no food and no medicine, thousands will die.





Plain and simple. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) October 15, 2023

15:30 Izrael ponovno dopustio isporuku vode Gazi

Reuters javlja da je savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao u intervjuu za CNN u nedjelju da su ga izraelski dužnosnici obavijestili da su vodovodne cijevi u južnom dijelu Gaze ponovno uključene.

15:00 Izrael opet pod paljbom iz Libanona

Izraelske obrambene snage ponovno izvješćuju da su bile pod vatrom iz Libanona.

For the 5th time today, a report was received of an anti-tank missile being fired toward an IDF post along the Blue Line with Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

14:45 Netanyahu zaprijetio Hamasu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je tijekom sastanka održanog u vojnom stožeru u Tel Avivu upozorio je da se zemlja sprema srušiti Hamas u Gazi.

“Hamas je mislio da ćemo biti srušeni. Mi smo ti koji ćemo srušiti Hamas”, poručio je Netanyahu.

14:40 Humanitarna pomoć gomila se na Sinaju

Humanitarna pomoć namijenjena Gazi, koja je stigla iz nekoliko zemalja, trenutno se nakuplja na egipatskom Sinaju, koji graniči s područjem Gaze pod izraelskom opsadom. Nažalost, očevici izvješćuju da pomoć još nije stigla do palestinskih teritorija, izvještava agencija AFP.

Nakon tri izraelska napada unutar manje od 24 sata tijekom ponedjeljka i utorka na palestinski okrug Rafah, granični prijelaz prema Egiptu je zatvoren. Izrael tvrdi da ništa ne smije ući u Rafah bez njihove koordinacije.

U nedjelju su očevici izvijestili da su betonski blokovi postavljeni od strane Egipćana nakon izraelskog bombardiranja i dalje prisutni na tom području, što sugerira da trenutno nije planiran granični prijelaz.

Pomoć je stigla u zračnu luku El Arich, glavni grad sjevernog Sinaja, u obliku pošiljke iz Jordana, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata, uključujući i medicinsku opremu poslanu od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) namijenjenu za 300.000 stanovnika Pojasa Gaze.

Egipat je također organizirao konvoj koji se sastoji od stotinjak kamiona s 1000 tona humanitarne pomoći.

12:40 ‘Bolnice u Gazi će kroz dva dana ostati bez goriva’

Zdravstveni djelatnici u gazi upozoravaju na potencijalnu humanitarnu katastrofu jer bolnice prepune ranjenika suočavaju s ozbiljnim nedostatkom goriva i osnovnih potrepština. UN-ova procjena sugerira da bi se gorivo za generatore moglo potrošiti u naredna dva dana.

Bolnica Nasser u južnom gradu Khan Younis suočava se s izazovom skrbi za brojne ranjene pacijente, među kojima većina su djeca mlađa od tri godine. Stotine ljudi s teškim ozljedama od eksplozija stižu u ovu bolnicu, no očekuje se da će gorivo nestati do ponedjeljka, upozorio je konzultant, dr. Mohammed Qandeel.

Prema njegovim riječima, ako nestane goriva, to će rezultirati zatvaranjem cijelog zdravstvenog sustava, što bi bila nova katastrofa i humanitarni zločin. Istaknuo je da su svi pacijenti u opasnosti ako dođe do prekida struje, te se suočavaju s ozbiljnim prijetnjama po njihove živote.

12:30 Izrael zatvorio granicu prema Libanonu

Izraelska vojska je danas donijela odluku o zabrani pristupa unutar četiri kilometra od libanonske granice i obavijestila da će ciljano ometati GPS usluge u toj zoni, kao i na južnoj granici prema Pojasu Gaze, u okviru svojih vojnih operacija. Prekid rada GPS sustava može imati utjecaj na funkcionalnost različitih aplikacija, izjavio je glavni vojni glasnogovornik kontraadmiral Daniel Hagari putem platforme X.

Danas su borci libanonskog Hezbolaha ispalili navođeni projektil na izraelsko selo uz sjevernu granicu Izraela, što je rezultiralo smrću jedne osobe i ozljeđivanjem troje drugih osoba, kako su izvijestile militantne skupine i izraelske medicinske službe. Tijekom incidenta, Hezbolah je ispalio projektil na izraelsko selo Shtula, koje se nalazi uz granicu nasuprot libanonske zajednice Aita al Shab.

U znak odmazde, izraelska vojska je izvršila protuudar na Libanon, ispalivši 12 projektila na područje oko Aita al Shab, prema libanonskim sigurnosnim izvorima. Izraelski projektili su također pogodili južna libanonska naselja Rmeish i Ramiya.

Posljednjih dana, duž granice između Izraela i Libanona bilo je niza incidenata, što je izazvalo zabrinutost od daljnje eskalacije. Proiranska milicija Hezbolah aktivna je u južnom Libanonu.

10:50 Iz Libanona pucaju na izraelsku vojsku

Izraelske obrambene snage kažu da nakon ‘početnog izvješća o pucnjavi prema zajednici Shtula u sjevernom Izraelu, IDF trenutno gađa izvor vatre u Libanonu’.

Izraelski vojni radio javio je da ima najmanje četiri žrtve u napadu projektilima iz Libanona.

Jedna je osoba poginula, a tri su ranjene nakon napada na sjeverno granično selu Shtula, prenosi Reuters.

Hezbollahova Al-Manar televizija kaže da je projektil ispaljen iz južnog Libanona ciljao to selo. U napadu je korištena navođena raketa.

09:45 Izraelci Palestincima dali novi rok

Izraelska vojska jutros je objavila novi vremenski okvir za civile na sjeveru Gaze da krenu prema jugu tog područja.

“Stanovnici mogu otići između 10 sati ujutro po lokalnom vremenu i 13 sati preporučenom rutom”, poručio je glasnogovornik izraelske vojske na arapskom u objavi na X, platformi ranije poznatoj kao Twitter.

Izraelska vojska objavila je da neće napadati rutu tijekom tog vremenskog ‘prozora’.

08:45 Broj poginulih u Gazi porastao na 2.329

Ministarstvo zdravstva Gaze je izvijestilo da se broj umrlih u Pojasu Gaze popeo na 2329 Palestinaca. Još ih je 9.714 ozlijeđeno u regiji.

08:20 NYT: Izrael odgodio kopnenu ofenzivu na Gazu zbog vremena

Izraelska vojska odgodila je planirani upad u Pojas Gaze kojim upravlja Hamas za nekoliko dana zbog loših vremenskih uvjeta, objavio je New York Times.

Citirajući tri neimenovana viša izraelska časnika kopnena ofenziva u tekstu stoji da je ofenziva odgođena djelomično zbog oblačnog neba koje bi izraelskim pilotima i operaterima bespilotnih letjelica otežalo pružanje zračne potpore kopnenim snagama.

Izraelska vojska rekla je u subotu navečer da su pripreme za “integrirani i koordinirani napad iz zraka, mora i kopna” na Pojas Gaze pri kraju.

07:30 Izrael: Uzmite svoje stvari, idite na jug, sačuvajte živote

Izraelske obrambene snage su objavile da će Izrael započeti značajne vojne operacije u Gazi tek kada vidi da su civili otišli.

“Stvarno je važno da ljudi u Gazi znaju da smo bili vrlo, vrlo velikodušni s vremenom. Dali smo dovoljno upozorenja, više od 25 sati. ne mogu dovoljno naglasiti da je sada vrijeme da stanovnici Gaze odu. Uzmite svoje stvari, idite na jug. Sačuvajte svoj život i nemojte upasti u zamku koju vam Hamas sprema” rekao je glasnogovornik IDF-a Jonathan Conricus dodavši da Hamas zaustavlja civile u bijegu.

LIVE UPDATE with @jconricus: Hamas is blocking the evacuation of civilians. https://t.co/N7Y08WP8gM — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

“Ako to nije najzlokobnije i najpodlije korištenje civila u ratu, ne znam što jest. To pokazuje i nedostatak bilo kakve vrijednosti za ljudski život”, rekao je.

07:20 Iranci pokušavaju premjestiti strateško oružje u Siriju

Izraelski dužnosnik kaže da Iran pokušava premjestiti strateško oružje u Siriju ili preko nje kako bi otvorio drugu frontu u ratu Izraela i Hamasa, upravo je objavio Reuters, pozivajući se na post na X/Twitteru.

07:15 Iran: Nastavi li Izrael s napadom na Gazu, morat ćemo intervenirati

Jerusalem Post ranije je izvijestio da je Iran preko UN-a poslao privatnu poruku Izraelu da bi mogao intervenirati ako Izrael nastavi svoju vojnu kampanju u Gazi.

U izvješću, koje je prvo objavljeno na izraelskoj novinskoj stranici Walla, stoji da je Teheran upozorio na “dalekosežne posljedice” ako se izraelsko obrambeno bombardiranje Gaze ne zaustavi, dok su diplomati grozničavo radili kako bi spriječili da rat Izraela i Hamasa eskalira u regionalni sukob koji bi mogao uključiti Iran i militantnu libanonsku skupinu Hezbolah.

Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian sastao se s posebnim koordinatorom UN-a za bliskoistočni mirovni proces, Torom Wenneslandom, u subotu u Bejrutu kako bi razgovarali o situaciji.

Amirabdollahian se kasnije sastao s čelnikom Hamasa Ismailom Haniyehom u Dohi, u Kataru, i njih su se dvojica dogovorili da će nastaviti suradnju kako bi postigli ciljeve grupe, stoji u priopćenju Hamasa.