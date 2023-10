Autobus sletio s ceste u Italiji i zapalio se: Najmanje 21 mrvih

Autor: I.G.

Najmanje 21 osoba smrtno je stradala u utorak nakon što je autobus sletio s nadvožnjaka u blizini Venecije, pišu talijanski mediji. Autobus je nešto prije 20 sati sletio s ceste i pao blizu željezničke pruge u okrugu Mestre, koji je mostom povezan s Venecijom, izvijestile su talijanske novinske agencije i televizija.

Uzrok nesreće u večernjim satima nije bio poznat.

“To je apokaliptična scena. Ostao sam bez riječi”, objavio je gradonačelnik Venecije Luigi Brugnaro na Twitteru.





Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2023

Ima i nestalih

Sky Italia je izvijestio da je 18 tijela do sada izvučeno iz olupine nakon što se autobus zapalio, a mnogi su ozlijeđeni. La Repubblica piše kako je najmanje 12 osoba ozlijeđeno, a ima i nestalih.









Talijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da su njene misli sa žrtvama. “Izražavam najdublju sućut, osobnu i cijele vlade, zbog teške nesreće koja se dogodila u Mestreu”, objavila je na društvenim mrežama.

Talijanski portal RAI piše kako je među trenutno potvrđenom 21 žrtvom u nesreći u kojoj je sudjelovao autobus u Mestreu i dvoje djece. Tijela dvoje djece, doznaju iz policijskih izvora, već su izvađena. Među 15 ozlijeđenih je još troje djece. Pet ozlijeđenih, među kojima i dvoje maloljetnika, nalazi se u bolnici u Trevisu, dok je još jedan maloljetnik vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu u Padovi. Ostalih 12 nalazi se u Mestreu. Žrtve još nisu identificirane, ali se čini da su strani turisti različitih nacionalnosti.

“Čuo sam snažno kočenje, mislio sam da je vlak. Zatim buka sudara, tup udarac. Uzbunio sam se i pogledavši van, vidio sam dim i čuo ljude kako zovu upomoć”, ispričao je svjedok nesreće za LaPresse. Tvrdi kako je bio u sobi u trenutku same nesreće, ali je odmah dojurio na mjesto događaja kako bi shvatio što se dogodilo.









“Dok sam dolazio do autobusa, vrisci su se pretvorili u užasavajuću mrtvačku tišinu. Htio sam pomoći, ali su me spriječili prijatelj i policajka, jer je autobus još bio u plamenu i postojala je opasnost od eksplozije”, dodao je. Istaknuo je kako je tamo ostao do dolaska pomoći, koja je stigla nakon dvadesetak minuta.