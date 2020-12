Austrijski kancelar neizravno prozvao Hrvatsku! Komunikologinja ga demantira

Autor: N.M.

Profesorica političke komunikacije Nikolina Borčić govorila je za N1 o komunikaciji onih koji upravljaju krizom tijekom pandemije, usporedila je kako stoji Hrvatska u odnosu na razinu komunikacije drugdje u Europi.

“Osobe koje uvode mjere ili koje pokušavaju to komunicirati, nekako mi se čini da ne posvećuju dovoljno vremena uistinu promišljanju dosljednosti ili kako barem tu nedosljednost, koja je logična uslijed nove bolesti, argumentirati”, kazala je.

Što se tiče taktike komuniciranja vlasti s društvom, rekla je da se ta taktika u Hrvatskoj svodi na: “razmišljamo, a poslije objavimo što smo smislili”. Rekla je da to čak i nije tako loše kao neki drugi primjeri u okruženju. Podsjetila je na nedavne javne istupe kancelara Austrije Sebastiana Kurza:

“U utorak je Sebastian Kurz imao obraćanje naciji… U tih devet minuta govora kako da se nose s tim krizama, jer oni (Austrija) sad od ponedjeljka kreću s otvaranjem pojedinih dijelova, najavljuje nekakvo ublažavanje i onda u maniri Trumpa, kao opravdanje zašto će se za vrijeme blagdana opet pojačano zatvoriti granica, koristi okvir ‘stranog virusa’. On u toj izjavi kaže da je Austrija imala dobre rezultate tijekom ljeta, ali zbog ljudi koji su proveli ljetni godišnji ‘u svojim domovinama’, sad ga doslovno citiram, taj je virus uvezen u Austriju.”

Odnosno, pojasnila je, on je naveo kao one koji su “donijeli strani virus”, one iz Austrije koji su ljeti bili “u svojim domovinama izvan Austrije”, što je problematično već s pozicije gole činjenice da su i Austrijanci masovno ljeti išli na godišnji odmor.

Nije stao niti na tome:

“Naglasio je ‘zapadni Balkan i Hrvatska’. To je ponovljeno u Der Standardu u intervjuu u petak nakon što ga je bečki gradonačelnik kritizirao da je sasvim promašio tko je kriv.”

“To je čista manipulacija”, kazala je Borčić i u toj usporedbi vratila se na pristup vlasti u Hrvatskoj:

“Kod nas se ne ide s tom manipulacija ‘stranog virusa’, ali se ne promišlja taktika od koraka do koraka.”

“Puno je nelogičnosti, u čemu možda i ima nekog smisla, ali mi to ne znamo, jer nam nije rečeno”, kazala je.