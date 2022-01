ATRAKTIVNA PROFESORICA SE VRAĆA: Žena velikih ambicija u utrci za novu poziciju! S druge strane stoji supruga sina Plenkovićeva bogatog ministra

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Tjednima je atraktivna profesorica Dijana Zadravec svojim istupima punila medijske stupce braneći se od prozivki za mobing koje su na njezin račun iznijeli kolege s radiologije iz zagrebačke Vinogradske bolnice. Bila su to, doduše, ona vremena u kojima se Zadravec natjecala za ravnateljicu te velike zagrebačke bolnice, i to nedugo nakon što je ušla u konflikt s ministrom zdravstva Vilijem Berošem, koji se našao u nezavidnom položaju nakon što je u javni prostor procurila audiosnimka njegova razgovora s tom elokventnom liječnicom koja mu je tijekom tog razgovora spominjala namještanje natječaja, sumnjivu imovinsku karticu, ali i premijera Plenkovića kojega je oslovljavala imenom. Premda je Beroš u jednom trenutku tvrdio kako mu Zadravec prijeti, te njegove tvrdnje nikada nisu potkrijepljene. Silom prilika, Beroš se u jednom trenutku ljetos našao sa svojom kolegicom, odnose su po svemu sudeći izgladili, a Zadravec je netragom nestala iz medijskog prostora u kojem je progovarala o nepotizmu, korupciji i kriminalu u zdravstvenom sustavu. Zbog tih istupa pred Institut za tumore uspjela je izvući kolege prosvjednike, no uspjela je i mudrom pričom podijeliti javnost koja joj se u dobroj mjeri priklonila nazivajući je zviždačicom.

Ženeva ili Centar

Zviždanje je ubrzo stalo, a tijekom kolovoza smijenjena pročelnica Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice vratila se na posao, ali i na novo radno mjesto voditeljice Odjela za neuroradiologiju. Odjel kojim upravlja ima pet zaposlenih, među kojima nisu doktori koje je optuživala za koruptivne radnje koje inspekcije, doduše, nisu utvrdile. Situacija na radiologiji trenutno je mirna, ali zato Zadravec ne miruje. Kako doznajemo od izvora bliskih zagrebačkom Gradskom uredu za zdravstvo i platformi Možemo, žena velikih ambicija prijavila se za šeficu Doma zdravlja Centar, a kako je to jedan od najvećih zagrebačkih domova zdravlja, jasno je da tu govorimo o opsežnom poslu. Usput treba napomenuti kako je to Dom zdravlja koji planira povući oko šest milijuna eura iz europskih fondova, pa nije čudno što je interes za upravljanje domom značajan.

No po Vinogradskoj bolnici posljednjih mjeseci govorilo se kako bi se njihova kolegica mogla otisnuti u diplomatske vode. Naime, bez obzira na sve kontroverzije koje je prate, čuvena doktorica Zadravec iznimno je obrazovana liječnica, a navodno je imala ambicije otići u Svjetsku zdravstvenu organizaciju u Ženevi. Iako za tu poziciju nije potrebna diplomatska škola, što Zadravec ide u prilog, o popunjavanju diplomatskih pozicija moraju se složiti predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Usuglašavanja bi, međutim, unutar HDZ-a moglo biti i o Domu zdravlja Centar, jer osim Zadravec, na poziciju ravnateljice navodno pretendira i Petra Nola Fuchs, supruga Rikarda Fuchsa, sina Plenkovićeva bogatog ministra Radovana Fuchsa. Ovaj bračni par slovi za pripadnike zlatne i imućne zagrebačke mladeži, koja je ujedno sklona zabavama. Godinama Fuchsa i njegovu suprugu prate razne glasine i kontroverzije, a za doktoricu Nolu Fuchs tvrdilo se da je iznimno bliska s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem.

Njezino se ime povezivalo i uz kontroverzije vezane uz dječju bolnicu Srebrnjak, dio upućene javnosti vjerovao je kako je baš ona dio grupacije koja je nastojala preuzeti kontrolu nad tom bolnicom, na čijem je čelu godinama bio doktor Boro Nogalo. Brojni zaposlenici, uključujući i bivšeg ravnatelja Nogala, u svojim su istupima upozoravali da je cilj Bandićevih kadrova urušiti tu funkcionalnu instituciju u koju je prste uplela i tadašnja ravnateljica Stomatološke poliklinike u Perkovčevoj Nola Fuchs. “Prije dvije, tri večeri uveli su iznenada zaštitarsku službu noću. Čovjek dolazi, popije ili se pravi da je pijan i tako dalje i onda zovu upravu. Onda najedanput ulaze tri auta, BMW-i i Mercedesi, ulazi ravnateljica dječje bolnice oko 11, 12 sati navečer pa druga ravnateljica iz poliklinike Petra Nola. S dva zaštitara ulete u server sobu, pokušavaju hakirati videosustav, i to, koliko znam, nisu uspjeli, međutim, zaposlenici se od tog dana boje svih tih bubica, prisluškivanja. Nekoga sigurno prisluškuju, samo koga… To je sad strahovlada. Zaposlenici su izgubljeni u svemu tome, nismo navikli na takvu situaciju. Kod nas je uvijek bila demokracija”, tvrdio je svojedobno Nogalo.

Baš nekako u to vrijeme pisalo se kako je Bandić Noli Fuchs kupio skupocjeni automobil. Grad je, naime, raspisao javni natječaj za potrebe Poliklinike u Perkovčevoj, na čijem je čelu Nola Fuch, za nabavu vozila vrijednog pola milijuna kuna. Prilično specificiran natječaj dao je naslutiti da je tu možda riječ o namještanju, no to je ionako bio Bandićev modus operandi, pa se u to vrijeme na takvo nešto nije ni obraćala pozornost. Malo tko se tada pitao što će stomatološkoj poliklinici luksuzni terenac, a Nola Fuchs tvrdila je pak kako Poliklinika posjeduje samo dva automobila koja su neprestano na terenu pa su stoga imali potrebu za novim vozilom koje bi bilo na raspolaganju svim djelatnicima poliklinike. Jesu li ga doista svi djelatnici koristili, nije poznato, no navodno je Nola Fuchs često viđana u tom skupocjenom automobilu.

Privatna druženja

Inače je Nola Fuchs unuka poznatog zagrebačkog kirurga Petra Nole i bivšeg rektora zagrebačkog Sveučilišta Vladimira Stipetića. Upućeni tvrde kako Fuchs mlađi sa suprugom i troje djece živi u stanu u Šenoinoj ulici u središtu Zagreba, a dok ona vodi Polikliniku, suprug Rikard Fuchs bavi se poduzetništvom. Njegovo ime povezuje se sa 28 poslovnih subjekata i mnogo tvrtki, nedavno je osvanuo i u famoznim dokumentima Panama Papers, a u javnosti je povezivan uglavnom s tvrtkom Oportunitas. Povezivalo se ministrova sina s off-shore tvrtkama i poreznim oazama, no on je sve prozivke na svoj račun vješto i uspješno odbacivao, distancirajući se od medija, za razliku od svoje supruge koja je aktivna i na društvenim mrežama na kojima nerijetko objavljuje fotografije s privatnih i poslovnih druženja.

Hoće li doista supruga ministrova sina zasjesti na čelo Doma zdravlja Centar ili će se HDZ-ovci usuglasiti o tome da se to mjesto prepusti profesorici Zadravec, nije poznato. No nije nepoznanica da je očito ambiciozna Zadravec (bila?) prijateljski povezana s premijerom Andrejem Plenkovićem pa stoga doista možda postoji šansa da joj se sreća ovaj put osmjehne te da nakon neuspjeha u