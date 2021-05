ATRAKTIVNA, ALI NEMILOSRDNA LIJEČNICA? Podnesene prijave za mobing protiv Dijane Zadravec

Drama oko Dijane Zadravec, predstojnice zagrebačke Klinike za radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice nastavlja se i dalje.

Naime, protiv nje je više djelatnika te klinike podnijelo prijavu zbog mobinga.

Tu je informaciju za Dnevnik.hr potvrdio Mario Zovak, v.d. ravnatelja KBC Sestre Milosrdnice, ali nije znao o koliko je prijava riječ.

Bliska s premijerom – istina ili laž?

‘”Znam da ih je više, ali ne znam detalje. O prijavama će uskoro, mislim da već u srijedu, odlučivati povjerenstvo za mobing”, rekao je Zovak.

Podsjetimo, djelatnici KBC-a prošlog tjedna održali su prosvjed kojim su iskazali nezadovoljstvo ponašanjem Dijane Zadravec. O tome je bilo riječi i u televizijskoj emisiji Provjereno.

Razgovaralo se s glavnim akterima sukoba koji više od godinu dana trese jednu od najvećih zdravstvenih institucija u zemlji.

‘”Ona je prijetila, ona je ludovala. To je bilo strašno. Ona se zaista potukla. To su letjeli stolci. Demolirala se soba. Ništa. Onda su u Radničkom vijeću to sve skupa napisali, izjave svjedoka i ne znam što. Ništa. Tražili da Upravo vijeće o tome razgovara. Ništa. I mi se svi pitamo u čemu je tajna?”, rekla je osoba koja je željela ostati anonimna, a koja je radila u Klinici.

Nakon dolaska Dijane Zadravec je otišla s radnog mjesta. S druge pak trane, Dijana Zadravec tvrdi da je na meti napada jer je razotkrila krađe i malverzacije u radu bolnice.









Inače, za Dijanu Zadravec se šuška kako je bliska s premijerom Andrejem Plenkovićem. I dok ga je u nekim izjavama nazivala imenom, sada ističe kako su “oni samo poznanici, ne čuju se i ne komuniciraju”.