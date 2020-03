Asteroid veličine Mount Everesta proći će pored Zemlje 29. travnja

Asteroid veličine Mount Everesta proći će idući mjesec kraj Zemlje, no znanstvenici ne očekuju da će doći do sudara. Objekt nazvan 52768 (1998 OR2), promjera od 1.6 do 4.1 kilometra, u trenutku prolaska bit će udaljen od Zemlje 6.290.589 kilometara, piše Daily Mail.

Asteroid je NASA otkrila 1998. godine i tada su naveli kako je objekt dovoljno velik da bi mogao uzrokovati globalne posljedice u slučaju da udari u Zemlju. Očekuje se kako će pokraj našeg planeta proći 29. travnja, procjenjuju u NASA-inom Centru za praćenje svemirskih objekata koji bi se mogli sudariti sa Zemljom.

Asteroid leti oko sunca svakih 1340 dana, odnosno 3,67 godina, a zarotira se oko svoje osi svakih 4,11 dana.