Arsen Bauk rezolutno poručuje: ‘Ivana Penavu ne vidimo kao partnera’

Danas je predsjednik Zoran Milanović objavio da će se parlamentarni izbori održati 5. srpnja. SDP-ov Arsen Bauk kaže kako je to jedan od dva datuma koji su priželjkivali. SDP će se prilagoditi i trenutnoj epidemiološkoj situaciji, prenosi N1.

“Bit će manje rukovanja, manje ‘selfija’ s građanima, ali nije na nama da se opravdavamo za to. HDZ je odlučio raspisati izbore za vrijeme korone. Što se tiče razgovora s potencijalnim koalicijskim partnerima, oni su pri kraju i sve će biti odrađeno prema Statutu stranke, kao i zadanim vremenskim okvirima”, tvrdi Bauk.

SDP je danas organizirao konferenciju za medije zbog medijskih napisa kako je bivši minisar obrane Damir Krstičević jako jeftino kupio stan u centru Zagreba. Međutim, danas su neki drugi događaji zasjenili taj.

“U međuvremenu se danas dosta toga dogodilo. Htjeli smo da se Krstičević javno očituje kako je došao do stana i o tom drugom dijelu događaja iz 2006. godine”, kaže Bauk i dodaje kako HDZ treba poraziti na izborima kako bi promijenili pravila te stranke.

Komentirao je istragu firme Ane Karamarko. “Volio bih da je razina povjerenja u institucije takva da to ne bismo povezivali s političkim događajima. S druge strane, bez da znam više informacija bilo bi neodgovorno da to povezujem. Karamarko je najavio da će sudjelovati na izborima, postupak pokrenut protiv njegove supruge poklopio se s izborima što se datuma tiče”, ističe Bauk.

Zaključno je komentirao i činjenicu kako je jutros gradonačelnik Vukovara Ivan Penava napustio HDZ. “Ne samo da ih je napustio, optužio ih je za veleizdaju. On dolazi iz Vukovara, a to očito ima posebnu težinu za HDZ. Međutim, Penava se kandidirao na unutarstranačkim izborima u HDZ-u i izgubio. On očito traži svoj politički put. To je isto jedna vrsta pregrupiranja na desnici. Ne vidim Penavu kao partnera zbog stavova koje je zastupao, ali vidjet ćemo kako će to završiti”, kazao je Bauk.