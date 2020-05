ARSEN BAUK O DATUMU IZBORA: Bocnuo ministra Božinovića i Stožer! Nije moglo proći ni bez ustaša

Autor: Dnevno

U ponedjeljak Sabor svira kraj za ovaj mandat, svoju su odradili. Nakon toga sve je u rukama predsjednika Milanovića. On odlučuje o datumu izbora. Najranije mogu biti 21. lipnja, a najkasnije 12. srpnja. Je li SDP spreman za parlamentarne izbore i koliko mandata očekuju, za Dnevnik Nove TV kazao je predsjednik Kluba SDP-a Arsen Bauk.

Kako je rekao, u SDP-u se ne ljute zbog izbora koji će biti u ljeto. “Problem je u tome jesu li izbori regularni. Vijeće Europe je pozvalo da se države suzdrže od izbora u doba korone. Tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović Burić je pozvala na to”, istaknuo je, prenosi Dnevnik.hr.

Navodi da su uvjeti za održavanje izbora – sloboda kretanja i sloboda javnog okupljanja. “Sloboda kretanja je, osim na Braču, postignuta”, navodi Bauk i dodaje da se izbori trebaju održati onda kada ta dva uvjeta budu zadovoljena.

“Ja nisam političar koji se ponaša po principu ‘nisam epidemiolog, ali mogu pogledati’. Kad struka koja je neovisna kaže – ali ne ova struka koja ne smije odgovoriti jer im ministar Božinović ukliže pred mikrofon – da se može ići na izbore, onda ćemo ići na izbore”, objasnio je Bauk. “Struka je imala rezultate dok se nije počela baviti politikom. Kad se politika umiješa u njihovu struku, oni ne mogu više ništa reći”, dodao je.

Za datum 28. lipnja kaže kako ima informaciju o sva četiri datuma. “28. lipnja i 5. srpnja su mi prihvatljiviji. Koji god datum da predsjednik odredi, mi smo spremni”, navodi. Predsjednik Zoran Milanović nije se konzultirao s njim oko datuma izbora, ističe.

Kaže da će suradnju ponuditi zastupnicima nacionalnih manjina, lijevih stranaka, stranaka na lijevom centru i stranaka centra. “Mislim da će to biti dovoljno”, dodao je Bauk.

“Oni s kime ne možemo koalirati – nećemo koalirati s lopovima i nećemo koalirati s ustašama”, kazao je no nije htio komentirati na koga misli. “Građani mogu prepoznati drugu skupinu u okviru političkog spektra”, objasnio je.

O koaliciji s Mirandom Mrsićem kaže: “To se moglo prepoznati u ovom dijelu – ljevice i lijevog centra”. Na pitanje o tome je li to moguće, s obzirom na to da predsjednik stranke baš ne voli Mrsića, kratko je komentirao: “Rekli smo da ćemo koalirati, nećemo se ženiti.”

Za Domovinski pokret Miroslava Škore navodi da se neke stvari moraju tek definirati i vidjeti. “Dio onih koje su okupili ne vidim kao naše koalicijske, vjerojatno ni oni ne vide naše partnere. Pustimo nek se taj pokret formira, mi bi željeli vidjeti o kome se radi”, kazao je.

“Ne bih htio da se interpretira da zazivam koaliciju s njima. Kad bih izdvojio jednu osobu, ispalo bi da sam izdvojio svih. Pustimo da se izbori završe, da građani izaberu i da se vidi tko će biti izabran u Saboru”, objasnio je Bauk. “Tamo su nam neki neprihvatljivi već sada”, dodao je.

Za HNS kaže kako mu iskustvo govori da neće moći s njima koalirati. “Zato što prognoziram njihov izborni rezultat i mislim da je to realno”, kazao je Bauk.

Smatra da bi SDP mogao dobiti po jedno mjesto u svakoj izbornoj jedinici. “Bit će gužva u svim izbornim jedinicama”, dodao je. Za stanje u SDP-u kaže da će građani odlučiti o tome koliko je tko prepoznatljiv. “Tako funkcionira demokracija”, objasnio je.

O Vladi nacionalnog spasa o kojoj je govorio Branko Grčić kaže da je to hipotetska situacija ako se ne bude mogla formirati stabilna Vlada, no do toga neće doći, navodi. “Mislim da je prvenstveno se željelo opisati gospodarsku situaciju s kojom bi se Hrvatska mogla susresti u doba krize. Ali mislim da do toga neće doći”, zaključio je Bauk za Dnevnik Nove TV.