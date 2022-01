ARKANOV UBOJICA JOŠ JE NEDOSTUPAN SRBIJI! Neutješna Ceca: ‘Vrištala sam da pozovu Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv’

Na sutrašnji dan (15.siječnja) prije točno 22 godine ubijen je notorni vođa srpskih paravojnih snaga Željko Ražnatović Arkan. Njega je bivši policajac Dobrosav Gavrić upucao u beogradskom hotelu Interkontinetal, a pored Arkana smrtno su stradali njegovi prijatelji Milenko Mandić Manda i Dragan Garić.

U trenutku smrti imao je 48 godina.

Do danas je ostalo nerazjašnjeno tko je naručio ubojstvo. Njegov ubojica, koji je poricao krivnju, u žalbi na presudu (osuđen je na 35 godina zatvora) napisao da je “jedino Slobodan Milošević imao moć da ubije Arkana”.

Arkanu ispalio tri hica u potiljak

Ipak, sud mu nije povjerovao da je tog dana došao iz svoje Loznice, gdje je radio kao policajac, u Beograd zbog proslave Srpske nove godine. Zločin je počinio dok je bio na bolovanju.

On je tvrdio da se u “Interkontinentalu” našao s drugoosuđenim za ubojstvo, Milanom Đuričićem, (drugookrivljeni za ubojstvo), Arkana je, kaže, vidio, ali nije imao interes za njega.

“Dok sam bježao prema vratima pogodio me je zalutali metak u leđa. Metak je probio kralješnicu i izazvao ozbiljne ozljede”, bila je njegova verzija priče.

No, na sudu je usvojena druga verzija, prema kojoj je u 17 sati i 5 munuta podigao pištolj u visini Arkanove glave i hladnokrvno mu ispalio tri hica u potiljak. Potom je Mandiću pucao jednom u glavu i tri puta u tijelo. Treći stradalnik, Dragan Garić, dobio je dva metka u prsni koš. Gavrića je ranio Zvonko Mateović, Cecin tjeholranitelj.

Ubijen je komandant

Arkanova udovica, Svetlana Ceca Ražnatović, posve je sigurna da je on ubojica. "Sjedio si pognute glave, okrenut licem ka izlazu, lijepo sam te vidjela preko Željkovog ramena. Ponovit ću to sto puta! Apsolutno sam sigurna. Izdajniče, znaš li koga si ti izdao, koga si ubio? Smradu, đubre!", vikala je pjevačica na suđenju i još pljunula na Gavrića.









Ceca se u vrijeme ubojstva nalazila u Interkoninentalu, no u kobnom trenutku otišla je u obližnji butik, rekla je pri svjedočenju.

“U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: ‘Ubijen je komandant’. Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Vidjela sam da je Manda na mjestu mrtav. Vrištala sam da netko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv.

Uspio pobjeći iz Srbije

Prema prvoj presudi Gavrić je dobio 20 godina zatvora, no ona je poništena na vrhovnom sudu. U ponovljenom suđenju prošao je još gore, dobio je spomenutih 35 godina zatvora. No, tada mu se već sudio u odsustvu. Naime, iz pritvora je pušten 2006. godine pa je s lažnim dokumentima (bježao s krivotovrenom BH-putovnicom) – najvjerojatnije preko Hrvatske, potom i Južne Amerike – dokopao Južnoafričke republike.

O njemu nije bilo riječi sve do 2011. godine, kada je ubijen tamošnji kriminalac Cyril Beek kojemu je Gavrić bio vozač. Očito se Gavrić, dobro prikriven, uspio probiti na tamošnjoj kriminalnoj sceni. Iako je od utvrđivanja njegovog identittea prošlo punih 10 godina, uspio je cijelo vrijeme izbjeći izručenje Srbiji.