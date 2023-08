Arkanov odvjetnik o ’91.: ‘Bio sam, gledao, nisam pričao i zato ću završiti u paklu’

Autor: Dnevno.hr

Jedan od najpoznatijih srbijanskih odvjetnika Toma Fila u svom je eksluzivnom intervjuu za Kurir otvorio dušu, pa je, među ostalim, govoreći o Slobodanu Miloševiću, kazao kako su ga izdali, a govoreći o Josipu Brozu Titu i njegovoj udovici Jovanki Broz, otkrio mnoge stvari koje i danas intrigiraju javnost, poput informacije što joj je navodno obavještajna služba naredila u slučaju atentata na Tita.

Odvjetnik Fila tvrdi da će zbog nekih stvari sigurno otići u pakao, ali i da se nada da će Bog uslišiti njegovu jedinu molbu.

“Svatko od nas će u životu imati i dobrih i loših stvari koje čini. Jednom sam razgovarao s bivšim patrijarhom Irinejom. Rekao sam mu da ću sigurno ići u pakao jer tamo idu svi odvjetnici, a bit će i moje društvo u paklu. Jedino što te molim, ako odeš tamo prije mene, moli Boga da mi spusti temperaturu. Ne volim baš vrućinu. Patrijarh se nasmijao. Zašto ti sad to govorim? Govorim ti jer svatko od nas kroz život ima dobrih i loših djela. Ja sam sudjelovao u svim ratovima od 1991. Bio sam, gledao, nisam pričao o mnogim stvarima i zato ću završiti u paklu. Sada ćemo vidjeti hoće li ta dobra djela utjecati na snižavanje temperature”, rekao je Fila.





‘Jovanka je bila polupismena žena’

Govoreći o suradnji s Jovankom Broz, Fila kaže kako je s njom puno razgovarao, istaknuvši da je prije svega bila dragocjena kao svjedok onoga što je Tito radio.

“Zato je Jovanka bila dragocjena, a ne zbog onoga što su mislili Stane Dolanc i ova banda, kako ih je ona zvala. Iskoristili su je, tvrdeći da ima političke ambicije. I zato što se družila s državnicima koji su naslijedili svoje očeve i muževe, a ne zbog toga što su joj se svidjeli. Vjerovali su da ona želi biti Tito, a ne Tito. Tko god ju je vidio i tko je s njom razgovarao, shvatio je da ona nema takvih ambicija niti je za to sposobna. Jovanka je bila polupismena žena, koja je završila nešto u privatnim školama”, kazao je odvjetnik.

Na pitanje zašto je onda država, kad je otišla cijela garnitura koja je bila oko Tita, ipak okrenula leđa Jovanki, Fila kaže kako je bila neželjeni svjedok svega što se događalo.

“Poslije je bilo antikomunističko raspoloženje, pa je bila neželjeni svjedok svega toga. A onda, kako to biva, mrtav vuk i zec dignu tu stvar. Ona je bila posljednja Titova obrana. Imala je zadatak, naredbu, da ga zaštiti ako treba i svojim tijelom u slučaju atentata. Tu joj je naredbu izdala obavještajna služba. Imala je jedan mali pištolj u torbici. Bio je to onaj za likvidacije. Bila je žrtva na kraju života .Tito je bio star, nije imao snage kao prije. Jedina Titova veza koju okolina nije mogla kontrolirati,i odakle je mogao dobiti neke informacije bila je Jovanka.









I onda su krenule dezinformacije – da je tukla njega, da mu nije davala lijekove, da ga je maltretirala, da mu nije dala da jede. Glupost i počevši od Dolanca do Ljubičića, uvjeravali su Tita da odvede Jovanku. Broz je već bio star, bojao se za život i nije imao odlučnosti koju je Staljin imao npr. da se bori za njega da ih očisti. I odveli su je. Nikada više nije vidjela Tita”, prepričao je odvjetnik.









Osim toga, on se prisjetio i nevjerojatnih priča koje mu je ispričala Titova udovica.

“Došli su do Sadata (bivšeg predsjednika Egipta). Sadat je napravio državni udar, ali nije znao što bi s ljudima oko sebe. Tito mu je tada objasnio neke stvari i odjednom Sadatovih suradnika više nije bilo. Svi su bili poginuli. Onda kad su bili kod Nehrua – odveo ih je u lov. Spavaju u šatorima. Kaže Jovanka – Ležimo Tito i ja u šatoru, probudim se i vidim ogromnu zmiju kako prelazi preko mene, prelazi preko Tita. Ako ja reagiram, ubit će nas. Bila je dugačka 7-8 metara. Srećom, samo je prešla preko nas i napustila šator.”

‘Prodali su Miloševića za 700 milijuna’

Međutim, jedna od kruna odvjetničke karijere Tome File bilo je zastupanje Slobodana Miloševića. On tvrdi da je DOS prodao Miloševića.

“Prodali su Miloševića. Ja to stalno govorim. I Begović je to potvrdio. Nebojša Čović mi je rekao kako sam bulao, ali ja sam rekao pusti, nisam se kandidirao, prodao si Miloševića. Znaš, rekao je, 700 milijuna. Pa nisam ja rekao koliko. Isusa je Juda prodao za 30 srebrnika. Prodao si čovjeka, sram te bilo. Odveo si ga na Vidovdan, najsvetiji praznik. Koštunica je odigrao sramotnu ulogu u izručenju Miloševića. General Pavković, kada je helikopter s Miloševićem letio za Tuzlu, nazvao je Koštunicu da traži dopuštenje da podigne dvije zastave i prisilno sleti helikopter. Koštunica nije imao vremena da ga kontaktira. Koštunica je to mogao spriječiti. Da je htio”, rekao je Fila.

Na pitanje ima li misterija oko Miloševićeve smrti, odvjetnik tvrdi da nema.

“Momir Bulatović je trebao svjedočiti u ponedjeljak, a u subotu je razgovarao s Miloševićem. Došao je kod njega u zatvor da razgovaraju kako i što će raditi. Sloba mu je rekao da ide razgovarati s odvjetnicima, jer želi lagati lezi i naspavaj se. Rekao mu je da je umoran. Legao je i nije se probudio. Sloba nije imao šećer kako su govorili. Imao je anginu pektoris. Od toga se ne umire ako se dobro živi, ali preko puta njegove ćelije dali su mu na raspolaganje drugu ćeliju u kojoj je držao dokumente. Inače, Sloba i ja smo vršnjaci, razlika je 20 dana. Tako je jednom rekla Mira Marković u onoj ćeliji gdje su bile hrpe papira – da sam znala da je lav u horoskopu, nikad ga ne bih uzela za odvjetnika.

Materijali koje je dobio bili su prašnjavi i beskorisni. Stalno je bio u toj prašini i zatrpali su ga materijalom. Bio je iscrpljen, zato ga je srce izdalo. On i ja smo se razišli jer sam mu ja govorio da se ne treba braniti. Prvi dan u sudnici me slušao. Okrenuo je leđa i otišao. Tužiteljstvo je bilo očajno jer nisu znali što učiniti. I onda mu je valjda Mira rekla da se ipak treba braniti. Kada je odlučio da se brani sa slobode, bio je koktel u tužiteljstvu, bili su presretni što je ušao u sudnicu jer se znala njegova sudbina”, rekao je Fila.