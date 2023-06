ARHIVI SE NE MOGU OTVORITI, ALI NE ZBOG SRBIJE! Dušan spominje mračne tajne sile i CIA-u: ‘Shvatilo bi se koliko je duboka država uključena u to’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što su u srijedu bivši čelnici Službe državne bezbjednosti Srbije (SDB) Jovica Stanišić i Franko Simatović osuđeni pravomoćno na po 15 godina zatvora, Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose govorio je za N1 o otvaranju arhivske građe te je kazao kako je Stanišić bio čovjek koji je “komunicirao sa svima”, o CIA-i, ali i njegovoj ulozi u rušenju režima Slobodana Miloševića.

Podsjetimo, Žalbeno vijeće Rezidualnog mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) u Haagu proglasilo je u srijedu bivše čelnike Službe državne sigurnosti Srbije Jovicu Stanišića i Frenkija Simatovića krivima i za ubojstvo počinjeno u lipnju 1992. u Hrvatskoj u Daljskoj Planini.

“To je jedna u nizu presuda ljudima koji su bili u vrhu vlasti. Mnogi su odležali svoje ili leže svoje. To su od potpredsjednika Vlade Šainovica do generala. Neki su se već vratili, pa su postali za jedan dio heroji. Onda ni javnost ne zna za šta bi se u to miješala. Za konkretnu presudu ona je bila očekivana”, kaže Janjić.





‘Ja bih volio da se otvore arhivi, mislim da bi se neki iznenadili’

Naveo je i da se Srbija ovih dana bavi važnijim stvarima.

“Bori se grčovitom borbom da ne upadne u isto stanje koje bi je moglo odvesti u stanje rata. Ako to ljudi ne razumiju, oni neće pomoći ni sebi ni Srbiji”, rekao je Janjić.

Također, pita se zašto političarima odgovara da stalno ljude vraćaju na stanje rata i da ih podsjećaju da nešto nije naplaćeno, a na pitanje – možemo li očekivati da se arhivska građa otvori prema javnosti, te da joj novinari i istraživači mogu pristupiti, Janjić odgovara:

“Ja bih volio da se otvore arhivi. Mislim da bi se neki iznenadili, ali one se ne mogu otvoriti. Ne zbog Srbije, zbog Stanišića, nego zbog CIA-e i zbog njemačkih službi. On je bio čovjek koji je sa svima njima komunicirao. Da vas podsjetim na onu famoznu avanturu, kad je dolazio tu pregovarati s Vojskom Republike Srpske i tada se vratio sa oslobođenim pripadnicima međunarodnih snaga…

I to što Richard Holbrooke se poslije nije sjećao, tragovi o tom njegovom obećanju, ‘ako ovo uradiš’, ‘uradiš sljedeće’, to sljedeće je bilo rušenje Miloševića. Rušenja Miloševića bez Stanišića nema. Vrlo bi bilo važno i upravo bi se shvatilo, koliko je bilo duboko. Koliko je moderna duboka država bila uključena i koliko je bila povezana s raznim faktorima”, rekao je Janjić.