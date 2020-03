APEL PAVLA KALINIĆA: ‘Izvjesite svoje zastave kao dio nacionalnog ponosa!’

Autor: Dnevno

Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama gostovao je u Newsroomu N1 i komentirao mjere koje se u Hrvatskoj poduzimaju u borbi protiv koronavirusa.

“Svi se moramo držati zajedno”

Pripadnici Hrvatske vojske počeli su s podizanjem šatora i ekspedicijskog kampa ispred KB Dubrava u Zagrebu, kapaciteta 270 kreveta za prihvat oboljelih pacijenata, a planira se postaviti do subote. “Vojska je uskočila, svaka čast. Svi se moramo držati zajedno”, komentirao je Kalinić i osvrnuo se na plan B koji predviđa da bi dvorana Arena bila smještaj ukoliko se pojavi puno oboljelih.

“Bolnice nisu ni predviđene za taj kapacitet, nemamo tu što pametovati. Vjerojatno ima boljih ali i gorih rješenja od toga. Mi ćemo morati tražiti dodatni prostor za karantenu jer će broj oboljelih skočiti. Svi koji misle da će to trajati par dana se varaju, to će trajati malo duže. Važno je da ne dođe do loma unutar zdravstvenog sustava, sve mjere su zbog toga da zdravstveni sustav izdrži”, rekao je Kalinić.

Oboljeli liječnici od koronavirusa

“Mnogi se ljudi ponesu kada postanu liječnici da su nedodirljivi, ovo je dovoljna opomena drugima da se također mogu zaraziti”, rekao je Kalinić te se osvrnuo na mjere koje bi trebale pomoći gospodarstvu da podnese negativne efekte koronavirusa.

“U Zagrebu je ključno da treba rasteretiti privatni sektor, ovo će možda trajati i više mjeseci, mislim da mogućnost davanja kredita koji će se kasnije vraćati nije dovoljna mjera”, rekao je Kalinić.

“Naš je prijedlog da je naknada trebala iznositi prosječni osobni dohodak, nije rješenje davati kredite s odgodom plaćanja”, dodaje.

“Smatram da su se mjere trebale donijeti koji dan ranije”

U Zagrebu su već skoro svi hoteli zatvoreni, kada se vozite gradom imate osjećaj kao da je ljeto jer nikoga nema. Mjere koje smo i mi predlagali državnoj razini su se ubrzale i mislim da su ljudi svjesni da je širenje bolesti jako vezano uz odgovornost pojedinca”, kazao je.

“Mene ne zanima ni ljevica ni desnica, to su samo boljševičke frakcije iz SK, smatram da su se mjere trebale donijeti koji dan ranije, no moramo postići zajedništvo da spriječimo buktanje epidemije i da se ne bi urušio zdravstveni sustav, a kada to sve završi možemo se uz kavu prepucavati tko je bio u pravu, a tko u krivu”, naglašava Kalinić.

Zagreb krenuo u nabavu sigurnosne opreme

Kalinić navodi kako će nakon dezinfekcije tramvaja i javnog prijevoza krenuti s okretištima i cestama. Također, krenuli su u nabavu sigurnosne opreme. Za prvi su udar, kako kaže, bili spremni jer su imali rezerve, no očekuju i pomoć od države.

Apel svima

“Imam molbu za dizanje svijesti nacije jer ovo je praktički ratno stanje protiv virusa. Molim sve građane da izvjese svoje zastave kao dio nacionalnog ponosa, neka to učine i državne institucije”, rekao je Pavle Kalinić.