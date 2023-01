‘AP’ PLENKOVIĆA IZBACIO IZ TAKTA! Posvađao se s novinarima: ‘Tko procjenjuje što je ‘ne’ tema? Pa, ja! Doviđenja’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon sastanka vladajuće većine.

“Pričali smo o dinamici pripreme novog Zakona o obnovi koji bi trebao biti na Vladi idući tjedan, Bačić će sagledati sve inpute koji su došli od zainteresirane javnosti, spajanje s Ministarstvom graditeljstva i Fonda za obnovu, pojednostavljenje procedura i stvaranje pretpostavki za bržu dinamiku obnove”, rekao je uvodno premijer.

Razgovarali smo o temama koje su okupirale medije, kako je rekao partner iz većine, ali ne HDZ-a, istaknuo je čvrstu partnersku podršku Vladi, napomenuo je Plenković.





“Kao armirani beton, parlamentarna većina je stabilna. Pratimo nove ne-teme svaki dan, one su bile tema policije koja u novogodišnjoj noći dolazi na intervenciju pa nudi drogu, to je bila laž koju je plasirao jedan doktor, o tome smo slušali tri dana. Jedan od tih policajaca je sin dužnosnika, pa ministra, da bi ispalo da je sve laž. Druga ne-tema je bila ona koja se odnosila na takozvanu krađu plaža, to nije u sadržaju Zakona o pomorskom dobru niti je intencija Vlade. Taj zakon treba bolje urediti pitanje pomorskog dobra, prije no što je došlo do prvog čitanja, bilo koja formulacija, koja može biti preciznija, uredit će se između čitanja. Treća ne-tema se odnosi na zdravstvo, Hitne službe i pitanja liječnika. Četvrta su ovi pusti i nepovezani, pušteni u eter, zapisi iz javnih procesa. Od inicijala, do insinuacija za Hrvatske šume. O tome je govorio Marko Milić, sve te stvari su itekako pojašnjene i vidi se da je jedina mogućnost oporbe da koristi ovakve medijske informacije. Jedno veliko ništa”, rekao je premijer i najavio novosti vezanu za Inu.

O Ini

“Vlada je od stručne skupine tražila pravno mišljenje o presudama i arbitraži, objavit ćemo pravno mišljenje šestero profesora, mišljenje od prije godinu i nešto, tako da se svi u Hrvatskoj mogu informirati. Imat ćemo savjet za Inu sutra, raspraviti ta mišljenja i zadužili ministre da razgovaraju s MOL-om o rješenju tog pitanja”, najavio je premijer.

Rekao je da ne smatra da u porukama koje objavljuju mediji ima ništa inkriminirajuće za njegove suradnike.

“Poslušajte izjavu Katičića, nije tražio zaposlenje, slušajte izjavu”.

Oporba pokušava šmrkom sprati ljagu

Poruke pušta onaj tko ih ima, više ljudi ima te poruke, rekao je i dodao da je zanimljivo da oporba baš sada to koristi.

"Da nema medija, ne bi imali što reći. Umjesto da prepisuju što im pojedini mediji serviraju, rekao bih: bravo. Cijeli njihov rezime se svodi na 16. prosinca i podršku Milanoviću, koji želi ugoditi ruskim interesima i stajalištima. Oni, umjesto da pokažu solidarnost, bili su u stanju dovesti u pitanje reputaciju Hrvatske. Naš mandat će se gledati po spojenoj Hrvatskoj, članstvu u Schengenu i europodručju, paketima pomoći građanima, a njihov po prepisivanju koje im plasiraju mediji i lažnom aplauzom Stefančuku, da bi im jučer poglavica rekao da će Krim ostati ruski. Sve te njihove ne-teme su pokušaju da šmrkom ljagu maknu sa sebe, ali neće im uspjeti", rekao je premijer.









Plenković se posvađao s novinarem: Ja odlučujem što je ne-tema

Razgovaraju li na sastancima većine o opozivu predsjednika, pitali su ga novinari.

“Kako ne, računamo na ovih 54 koji su ga slijedili. Oni nisu bili na pravoj strani morala i povijesti. To je cijela bit. Tako da ne, nismo o tome raspravljali ako se netko od tih 54 netko ne preobrati”, rekao je premijer.

Zatim je odgovorio na pitanje jesu li ga s ukrajinske strane kontaktirali o Milanovićevim izjavama.









“Mi s Ukrajinom imamo sjajne odnose, stalno smo u kontaktu s ministrima, Zelenskim. Milanović je zvijezda u Moskvi i Beogradu, nisu me sada kontaktirali, to nije prvi put da su tako nešto čuli od njega. Sve njegove izjave ljudi čuju. Vodstvo podrazumijeva smjer, reforme, činjenje, to je naš cilj. Onaj koji ima neke druge stavove nam potkopava taj smjer”, rekao je.

Ima li HDZ kandidata koji takvog Milanovića može dobiti na izborima?

“Za razliku od oporbe, HDZ ima 30 posto pa anketama, to je oporbu ubilo, mašinerija se pokrenula da svaki dan kreiraju kaotično stanje. Svaki dan je nešto, ili bijeli medo ili Anthony Perkins, dok mi vodimo računa o onome što je važno. To se vidi”.

Jesu li pričali tko je AP na sastanku većine?

“Anthony Perkins, super je kada netko iz vaših redova spominje Psiho. Norman Bates”, rekao je premijer i novinaru poručio da je dobro manipulativan jer ga je pitao kako to da misli da je pitanje ‘tko je AP’, po njegovom sudu, ne-tema.

“Dolazite iz takve televizije gdje je to modus operandi”, poručio je novinaru koji se nije dao.

“Rekli se da je četvrta ne-tema AP, je li to tema ili ne?”, pitao je opet novinar.

“Sve što je u eter bačeno je ne-tema. Ja procjenjujem što je ne-tema. Čelni sam čovjek parlamentarne većine, gledam što je relevantno i što rade oni koji su kontra nas i koji hoće u javni prostor staviti teme koje nisu bitne”.

“No, prepiska između dvije bivše ministrice u kojoj se spominje ‘AP’, baš da je ne-tema…”, opet je nastavio novinar.

“Ne-tema je, ništa relevantno”, iznervirano je rekao Plenković.

“Hvala, pročitajte priopćenje koje će Vlada objaviti za koju minutu, doviđenja”, zaključio je pressicu.