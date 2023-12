Anušić ne krije ponos: ‘Takvo što nismo vidjeli od Domovinskog rata’

Autor: Dnevno.hr

Nedavno imenovani ministar obrane Ivan Anušić sudjelovao je na konferenciji o sigurnosnim izazovima u Europi “Security Challenges for Europe Energy and Climate Security: Impact of War in Ukraine”, koja je održana u Zagrebu. Tijekom svog izlaganja istaknuo je da se Europa suočava s brojnim prijetnjama i izazovima, od klasičnog ratovanja do hibridnih sukoba.

Pritom je posebno naglasio da razne strane, osim oružja, za ostvarenje svojih ciljeva koriste migracije i energiju, priopćeno je iz Ministarstva obrane. Osvrnuo se i na stalnu prijetnju terorizma, ali i na zlouporabu tehnologije pri manipuliranju informacijama te njenom utjecaju na ratovanje.





“Kroz nove operativne domene kibernetičkog prostora i svemira, ove se tehnologije nažalost mogu zloupotrijebiti za manipuliranje informacijama, kao i za narušavanje sigurnosti bilo koje naše kritične infrastrukture. Ono što sigurnosni kontekst čini još složenijim, jest da se niti jedna od spomenutih prijetnji ne može rješavati zasebno”, istaknuo je Anušić.

Klima kao jamac sigurnosti

Na sigurnost i to dosta široko, napomenuo je ministar, mogu utjecati i klimatske promjene. Implikacije klimatskih promjena mogu varirati od sigurnosti pojedinca, do ekonomskih ili političkih nestabilnosti, naglasio je.

“Vrlo često dolaze kao multiplikator već prisutnih izazova, dovodeći na primjer do ilegalnih migracija, poremećaja opskrbe hranom ili do militarizacije arktičkog područja”, poručio je ministar obrane.

Stoga je poseban izazov za MORH naći ravnotežu između potreba Oružanih snaga i zelenih energetskih rješenja. Taj se izazov, istaknuo je, mora rješavati strateškim dokumentima, dugoročnim planovima, ali i međuresorno.

“Koraci prema zelenim rješenjima trebaju uvijek imati na umu zahtjeve interoperabilnosti, posebno u kontekstu NATO-a i Europske unije. Sve nam ovo pokazuje da je sveobuhvatan, višesektorski, odnosno ‘whole-of-government’ pristup, u suradnji s našim saveznicima i partnerima, neophodan kako bismo razumjeli složenost naših ranjivosti, povezali njihove indikatore te razvili odgovarajuće odgovore akterima koji ih koriste za zamagljivanje slike i ugrožavanje naše sigurnosti”, tvrdi Anušić.









Iskorištavanje energetske ovisnosti

Primjer ruske agresije na Ukrajinu pokazuje kako se energetska ovisnost može koristiti kao oružje u ratovanju. Pritom je odgovor EU u ostvarivanju energetske neovisnosti kroz zelena rješenja bio brz i odlučan. U tom je svjetlu, ministar Anušić istaknuo da se Hrvatska riješila ovisnosti o ruskom plinu, pritom osiguravajući energente i za susjedne države. Govoreći dalje o sukobu u Ukrajini, Anušić je istaknuo da je odgovor saveznika bio koordiniran na bilateralnoj razini, ali i u okvirima EU i NATO-a.

“Što se tiče Republike Hrvatske, podržavali smo i podržavat ćemo Ukrajinu koliko god bude potrebno političkom, diplomatskom, humanitarnom, financijskom i tehničkom pomoći. Očito je da geopolitički strateški kontekst zahtijeva sposobnost odvraćanja svakog protivnika ili, ako je potrebno, sposobnost obrane. Da bismo to učinili, moramo nastaviti ulagati u ljude i sposobnosti. Drago mi je istaknuti da je hrvatski obrambeni proračun dosegao najviše razine od Domovinskog rata. Naša je namjera i obveza kao vjerodostojnog saveznika i partnera održati ovaj stabilan pozitivan trend”, zaključio je ministar obrane.