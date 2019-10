ANUŠIĆ GUBI KONTROLU NAD KAMPANJOM: HDZ-ovci iz Slavonije zbog njega će sabotirati Kolindu i podržati Škoru

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

“Alaj, volim ovo sve”, pjeva Miroslav Škoro u jednoj od posljednjih pjesama koju je posvetio svojoj rodnoj Slavoniji, koju je u karijeri dugoj dva desetljeća opjevao bezbroj puta, a zahvaljujući pjesmi, postao je jedan od najutjecajnijih i najpoznatijih ljudi toga kraja. S pjesmom je Škoro početkom ljeta najavio i novu stranicu u svojoj raskošnoj biografiji, objavljujući kandidaturu za predsjednika države. Taj iskorak nije prvi njegov pokušaj bavljenja politikom. Mnogi i danas pamte njegov kratki zastupnički staž koji je naprasno prekinuo tvrdeći da odlazi iz politike zbog načina na koji su političari prikazani u medijima. On, naime, nije htio da se uz njega veže slika “tipičnog hrvatskog političara” i koristoljuba pa je saborski mikrofon zamijenio onim s pozornica. No, da politika nije samo ono što nam se na prvu kaže, bilo je jasno i nakon prvog Škorina odlaska.

Naime, šuškalo se kako su sukobi u HDZ-u pravi razlog njegova odlaska iz politike, iako je prilično dobro kotirao jer ga je stranka na prijevremenim lokalnim izborima kandidirala za gradonačelnika Osijeka. Kao predvodnik HDZ-ove liste, postigao je najbolji rezultat te stranke u posljednjih 18 godina, a njegovo pojavljivanje na listi, HDZ-u je donijelo pet mandata u Gradskom vijeću. Povijesni rezultat koji je ostvario nije prošao bez skandala, pa se u medijima pojavila teorija kako Škori podmeću stranački kolege. Prvo takvo podmetanje bila je HDZ-ova suradnja s Đapićevim HSP-om i Glavaševim HDSSB-om. Lokalni HDZ Škorinu je kampanju sabotirao do te mjere da su tri dana prije izbora na adrese osječkih članova HDZ-a stigla pisma u kojima se članstvo poziva da ne glasa za ovog popularnog glazbenika, a postojala je i sumnja da je autor pisma netko od hadezeovaca.

Podijeljen kraj

Sumnja, koja je postojala tada, postoji i sada, iako su glavne uloge malo promijenjene. Naime, u vladajućem HDZ-u, koji stoji iza kandidature aktualne predsjednice Grabar-Kitarović, sve se glasnije govori o sabotaži predsjedničkih izbora, a koplja se lome baš oko slavonskih ogranaka stranke, u kojima je članstvo, očekivano, podijeljeno između Škore i njihove kandidatkinje. Škorina popularnost u Slavoniji je velika, svjesna je toga i aktualna predsjednica koja je svoju kampanju povjerila osječko-baranjskom županu Ivanu Anušiću. Upućeni kažu kako je povukla prilično naivan potez jer Anušić, kada je o popularnosti u Slavoniji riječ, Škori nije ni do koljena. Oni koji ga dobro poznaju opisuju ga kao čovjeka bez karizme, koji se spletom političkih okolnosti našao na čelu ovog važnog ogranka, a predsjedničke izbore i kampanju koju vodi mogao bi iskoristiti za vlastiti politički probitak. Dok Anušić traži vlastiti politički prostor, u osječkom ogranku HDZ-a, za koji je ujedno i odgovoran, ozbiljno je zaiskrilo, situacija, po svemu sudeći, izmiče kontroli, a problemi koji se ondje godinama vuku mogli bi na naplatu doći upravo aktualnoj predsjednici koja se, ni kriva ni dužna, našla u središtu spletki, jer se HDZ u Osijeku, ali i u cijeloj u Slavoniji, podijelio između nje i Škore. Da u slavonskim ograncima postoji problem, hrvatska je javnost svjedočila ovih dana, kada je HDZ-ova kandidatkinja za osječku gradonačelnicu na prošlim lokalnim izborima, Ivana Šojat, napustila stranku te najavila da će kao nezavisna vijećnica djelovati u klubu vijećnika SDP-a.

– Već me godinu dana gradski odbor HDZ-a nije pozvao ni na kakve koordinacijske sastanke prije gradskih vijeća, dakle, potpuno su me ignorirali. Jedan dio vijećnika HDZ-a je dan nakon drugog izbora prestao komunicirati sa mnom – opisala je Šojat atmosferu u stranci iz koje je istupila.





Manipulacije na biralištu

Međutim, kada je o osječkom ogranku HDZ-a riječ, nekomuniciranje nije problem koji muči samo zastupnicu Šojat. Podjele, sukobi frakcija, ali i konflikti oko kandidata za predsjedničke izbore sve otvorenije nagrizaju taj ogranak, u kojem su posebno kivni na župana Anušića koji zbog nadolazećih prosinačkih izbora sve probleme koji ih muče nastoji gurnuti pod tepih. Naš sugovornik iz redova vladajuće stranke napominje kako ove nedaće nisu od jučer, manipulacije zbog koji je sada eskaliralo odvijaju se još od izbora za šefa osječkog ogranka stranke. Na samom biralištu tada su se, tvrdi naš sugovornik, odvijale aktivnosti koje s demokracijom nemaju nikakve veze pa se tako manipuliralo potvrdama za glasove, članstvo je do biračkih mjesta dovoženo autima, pokušavalo se dvostruko glasati… Anušić je činio sve da na tim izborima pobjedu odnese njegov kandidat Domagoj Mikulić, no ispriječio mu mladi Ivan Radić, koji je na kraju i preuzeo osječki ogranak stranke. Sabotažu koju su Radiću pripremali ljudi bliski njemu, Anušić bi sada mogao skupo platiti jer mu ovih dana, dok se on intenzivno priprema za predsjedničke izbore, ti ljudi otkazuju poslušnost i okreću se Škori, čija ih je kandidatura zaintrigirala. Mladi HDZ-ovac Radić, dakle, u ovoj priči nije sam, iza njega stoji Anušićeva oporba unutar vladajuće stranke, a riječ je o predsjedniku Uprave Hrvatskih cesta Josipu Škoriću te doktoru Vlatku Kopiću, HDZ-ovu zamjeniku ravnatelja osječkog KBC-a koji je sa Škorom godinama u prijateljskim odnosima. Zanimljivo je spomenuti kako je Kopić godinama predsjedao osječkim ogrankom, no s pozicije se povukao zbog pritiska iz Zagreba, iza kojega je stajalo HDZ-ovo rukovodstvo predvođeno Plenkovićem, kao iz županijskog ogranka kojim upravlja Anušić, dok su mu potporu davali osječki utemeljitelji stranke, kao i stranačka mladež iz koje je, uostalom, došao i Radić. Osječko-baranjski HDZ nakon tih izbora još se više podijelio, a podjele će se očito odraziti i na predsjedničke izbore jer je s jedne strane nekolicina onih koji će za Anušića odrađivati kampanju Grabar-Kitarović, mobilizirajući slavonske HDZ-ovce da na izborima izaberu njihovu kandidatkinju, a s druge su strane ljudi bliski Škoriću i Kopiću koji su u najnezgodnijem trenutku odlučili otkazati poslušnost sabotitrajući Anušića, a preko njega i predsjednicu, i prikloniti se Škori. Voditelja predsjedničine kampanje trebalo bi zabrinuti to što su ga ti ljudi već jednom pobijedili, što uostalom potvrđuje i činjenica da njihov čovjek, mladi Radić, vodi osječki HDZ.

‘Odmetnuti’ članovi

Kada je o Slavoniji riječ, valja na umu imati i druge ogranke nad kojima vrh stranke nema nikakvu kontrolu, a koji bi predsjedničke izbore mogli iskoristiti za vlastiti probitak. Zgodan je primjer vukovarsko-srijemski ogranak stranke koji vodi Dražen Milinković, blizak Tomislavu Čuljku. Milinkoviću, ali ni Plenkoviću, nije sklon dio članstva iz toga ogranka pa nije nemoguće da i tu stvari, kada je o predsjedničkim izborima riječ, izmaknu kontroli jer to su ljudi koji se spremaju u borbu za vlastite pozicije na unutarstranačkim izborima, koji bi, kako zasad stvari stoje, trebali uslijediti nakon predsjedničkih. Plenkovićeva sudbina ovisi o aktualnoj predsjednici pa ne treba odbaciti mogućnost da se i zbog toga oni koji se bore za svoj djelić kolača odluče na svojevrsnu sabotažu. U kategoriju članova koji nisu skloni aktualnom stranačkom vrhu spada zamjenik vukovarskog župana Josip Dabro, koji se planira kandidirati za šefa vukovarsko-srijemskog ogranka stranke. U ekipu koja nije sklona Plenkoviću, pa ni samoj predsjednici, navodno ulazi i šef HGK-a Luka Burilović, koji je sa Škorom u prijateljskim odnosima, a tu su i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić te Marinko Beljo, tajnik vukovarsko-srijemskog ogranka HDZ-a. Uz to, valja podsjetiti i na zategnutu situaciju u zlatnoj požeškoj dolini. Podsjetimo, ondje su se početkom rujna održali Dani grada Kutjeva na kojima se pojavio Škoro te se ugodno podružio s HDZ-ovim zastupnikom Franom Lucićem, pleterničkom gradonačelnicom, HDZ-ovkom Antonijom Jozić, te nestranačkim županom Alojzom Tomaševićem, koji je donedavno također bio član vladajuće stranke. Dok se u javnosti govorilo o tome kako HDZ-ovi gradonačelnici zabranjuju Škorine koncerte, u Kutjevu je Škoro nastupio na poziv gradonačelnika Josipa Budimira, koji slovi za jednu od mladih nada HDZ-a. Opstrukcija iz tog ogranka, odnosno potpora Škori, ne bi trebala začuditi s obzirom na to da je Nacionalno vijeće vladajuće stranke na telefonskoj sjednici održanoj prije nekoliko mjeseci raspustilo županijsku organizaciju požeško-slavonskog HDZ-a, na čemu je inzistirao upravo Plenković.

Rat za Slavoniju

Rad na terenu najozbiljnija je zadaća kojom se bavi predsjedničin tim, koji će morati odraditi vrlo kompleksan posao pokrećući HDZ-ov stroj za predsjedničke izbore, a i iz izvora iz vrha stranke može se čuti da predsjednica ne može biti zadovoljna jer je u dijelu organizacija vidljivo nezadovoljstvo odnosom središnjice prema lokalnim ograncima. U Slavoniji, ali i uvijek opasnoj Dalmaciji, doista su moguće kombinacije sa Škorom, koji predsjednici odvlači dio desnog biračkog tijela, ali i dio HDZ-ovih birača. Škoro je rođen u Osijeku, ondje prevladava konzervativnije biračko tijelo, a osim toga, najveći dio njegova izbornog stožera čine Slavonci. Osim njegove sestre Vesne Vučemilović i menadžera Miljenka Ćurića, tu je i profesor s osječkog Ekonomskog fakulteta Željko Požega, potom ustavni stručnjak Mato Palić koji se spominje kao jedan od Škorinih žetončića, ali i bivši HSLS-ovac Josip Budimir koji se sa Škorom poznaje gotovo tri desetljeća jer su obojica odrasla u Osijeku. Osijek, ali i Slavoniju u cijelosti, koja je godinama bila zaboravljena i zapostavljena, predsjednica posljednjih mjeseci intenzivno posjećuje. Izgleda da će se rat za Slavoniju i birače iz toga kraja pokazati ključnim na nadolazećim predsjedničkim izborima.