Anušić bi jednim potezom mogao promijeniti HDZ kakav danas poznajemo

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

HDZ, to sam ja! Nije teško “pročitati” da se to odnosi na sadašnjeg predsjednika najveće hrvatske stranke, Andreja Plenkovića. Niti jedan šef HDZ-a od osnivanja stranke, uključujući i dr. Franju Tuđmana, nije imao tako slabu unutarstranačku oporbu kao Plenković, nitko, pa ni Ivo Sanader, nije “vladao” toliko suvereno, neupitno i sigurno. Zbog toga nije naodmet pitanje što će biti s HDZ-om ako Plenković zaista ode u Bruxelles, o čemu se nagađa već godinama.

“Ništa, jer mi nismo, htjeli to priznati ili ne, samo politička stranka. Mi smo i interesna skupina ljudi koji ne moraju o svemu isto misliti, ali se drže na okupu jer hoće ostati na vlasti. A to je legitimno za svaku političku stranku jer nema uspjeha ako nisi na vlasti”, objašnjava jedan stari član stranke koji je pratio dolazak i odlazak s čela HDZ-a svih koji su stolovali na Trgu žrtava fašizma.

Ipak, Plenkovićeva politička sudbina mogla bi označiti i budućnost HDZ-a. S time se slažu svi s kojima smo razgovarali, a bliski su i sadašnjem vodstvu stranke. Upravo zato premijer skriva svoje ambicije, prije svega računa li na neku važnu funkciju u novom vodstvu Europe nakon izbora. Svjestan je da bi izjašnjavanje o europskim ambicijama, koje svakako ima, umanjilo šanse HDZ-a na izborima jer mnogi će zaokružiti HDZ baš zbog toga što ga vodi Plenković. Mnogi će ostati kod kuće i apstinirati od izbora, procjenjujući da nitko nema šansu zamijeniti Plenkovića, pa bi njihov glas ionako bio uzaludan.

Razrađeni scenarij

Plenković je uspio u gotovo nemogućem, a to je da ni prije izbora nema turbulencija u HDZ-u. Potpuno je mirno i u središnjici i na terenu jer svi znaju da njihove sudbine ovise o tome računaju li Plenković “i njegovi” na njih. Svi oni koji bi sada digli glas mogli bi biti i otpisani, a to znači eliminaciju iz političkog života za najmanje četiri godine. Tako je Plenković uspio i među hadezeovcima postići mir, barem prividni, da se nigdje “ne talasa”, a nije morao reći ni svojima odlazi li ili ostaje. Osim najužeg vodstva, koje također može samo nagađati, šire članstvo ništa ne zna i vlada uvjerenje da će šef ostati u Zagrebu do daljnjega.

Zbrku stvara, ali bez mnogo uspjeha, Zoran Milanović stalnim pozivanjem Plenkovića da se izjasni, ali je i predsjednik svjestan da se to neće dogoditi. I kada bi se htio izjasniti, Plenković to u ovom trenutku ne može jer njegova buduća europska karijera, ako je i bude, ovisi o uspjehu europskih pučana. A njima se zasad ne piše dobro, barem ne mogu očekivati da će sasvim lako proći na europskim izborima.









Zato je i u najužem krugu Andreja Plenkovića razrađen scenarij koji uključuje odrađivanje trećeg mandata u slučaju trijumfa na izborima i slabijeg rezultata pučana. Postoji i onaj koji uključuje pobjedu na hrvatskim izborima i napuštanje funkcije predsjednika stranke i premijera te odlazak u Bruxelles, o čemu se stalno govori. A to znači i utrku za njegova nasljednika, o kojem ovisi budućnost HDZ-a. Sigurno je da bi Plenkoviću u tom slučaju odgovaralo da sve prođe mirno i da njegov nasljednik bude netko tko će nastaviti s europskom politikom kakvu je i on vodio.

Prvi izbor za to bio bi Gordan Jandroković, kojeg se i najčešće, u kuloarima, spominje kao Plenkovićeva nasljednika. Sam Jandroković gotovo je odustao od politike u Karamarkovo vrijeme i namjeravao se posvetiti biznisu. To se nije dogodilo jer se Plenković vratio pa je ušao u najuži tim novog šefa, postao predsjednik Sabora i po mišljenju mnogih politički postigao nivo s kojim može računati na daljnju karijeru.

Slavonska struja

U početku su Plenković i Jandroković bili bliski i politički i imali su prijateljski odnos. Došli su iz istog kruga, razumjeli su se, imali su iste “fore”, ali se s vremenom, što je i normalno, mnogo toga promijenilo. Iako je bilo glasina da postoje neke nesuglasice između njih, to se nije vidjelo, a ne vidi se ni danas. Imali su isti stav prema “omraženom Zokiju”, a i Milanović je imao isti stav prema obojici. Ipak, više je prezirao Plenkovića, a u posljednje vrijeme nije surovo napadao Jandrokovića.

A Jandroković, kao mogući Plenkovićev nasljednik, bio bi jamac da se u HDZ-u ne bi puno promijenilo. On poznaje stranku iznutra, zna sve koji su važni u pojedinim dijelovima stranke, sudjelovao je aktivno u kadroviranju. Jandroković bi sigurno nastavio europsku dimenziju HDZ-a pozicioniranjem na desnom centru i izbjegavanjem krajnje desnice. Isto tako, on bi imao razumijevanja za koalicije koje i sada održavaju HDZ na vlasti, prije svih sa SDSS-om. S druge strane, hadezeovci bi s njime imali osjećaj da se “ništa nije promijenilo” i da stranka i dalje funkcionira isto kao i u Plenkovićevo vrijeme.









To je ružičasti scenarij. Ali u politici ništa ne ide glatko pa je sigurno da bi Jandroković dobio snažnu oporbu i protukandidata na stranačkim izborima. Zasad bi to mogao biti Ivan Anušić, koji je mnogo bliži stranačkoj desnici, a mogao bi jednim dijelom promijeniti HDZ kakav danas poznajemo. Pitanje je samo koliko bi ga podržali članovi stranke koji nisu bliski Slavoniji jer Anušić za mnoge predstavlja slavonsku struju. Zato je i njegovo imenovanje za ministra obrane bitno za buduću karijeru jer sada više nije samo lokalni političar s nacionalnim ambicijama, nego ministar jednog od najosjetljivijih resora u zemlji.

Anušić je pametno krenuo, povukao je nekoliko poteza koji su dobro dočekani i među hadezeovcima. Nije se, kao njegov prethodnik, uselio u neki veliki zagrebački stan, već koristi stan u vojnom objektu, nije počeo mandat kao da time “počinje svijet”, povukao je lukav potez u odnosima s Crnom Gorom, pokazujući da će imati naglašen nacionalni naboj i osjećaj u svom ministarskom mandatu.

Može promijeniti HDZ

Ali Anušić bi u velikom dijelu izmijenio sadašnji HDZ, prije svega zato što ne bi kao šef stranke nastavio koalirati sa SDSS-om, barem ne u ovakvom obliku. Pitanje je i koliko Anušić ima potencijala za budućeg premijera, što uključuje snalaženje u europskoj politici.

Lukav je potez povukao Plenković koji ga je postavio, kao glavnog oporbenjaka u stranci, za ministra. Zasad su Anušiću, barem prema vani, odrezana krila i više ne može, barem ne javno, sumnjati u pojedine odluke svog šefa. On je dio iste ekipe koja se mora držati zajedno u ovim teškim predizbornim danima. S jedne strane to je hendikep jer će oni koji žele promjene u HDZ-u steći dojam da se “Anušić prodao za funkciju”, dok će drugi ocijeniti da je bio politički pametan i pričekao događaje koji mu omogućuju preuzimanje stranke.

Sigurno je samo da bi s Anušićem stranka više krenula udesno, što ne bi izazvalo tektonske promjene jer ionako mnogi hadezeovci i sada nevoljko prihvaćaju Plenkovićevu logiku koja i dalje otvara vrata SDSS-u kao najpoželjnijem i najvjernijem partneru. Očito je tako i u srpskoj stranci u Hrvatskoj, što je potvrdio i Milorad Pupovac. A u toj koaliciji teško da ima mjesta za nekog tko u pravilu odbija suradnju sa SDSS-om, koju vidi kao trgovačku stranku. U prvom se redu to odnosi na Domovinski pokret, koji će teško ostvariti suradnju s Plenkovićevim HDZ-om ako ne postignu dogovor koji sadrži brojne kompromise.

S Anušićem bi to išlo mnogo lakše. On bi imao više razumijevanja za okupljanje desnice, barem onog dijela koji bi mogao postići kompromise u najvažnijim pitanjima, a da se izbjegnu ekstremi. S takvom politikom HDZ bi čvrsto mogao ostati na vlasti, a ne ovisiti o nekoliko žetončića koji će osiguravati čarobni broj koji se ne može preglasati u parlamentu.

Komotan položaj

Jandroković i Anušić nisu jedini koji bi mogli voditi HDZ nakon Plenkovića. Tu je i stranački doajen Tomo Medved, koji uživa ugled i među europski orijentiranim članovima stranke i među onima koji više naginju desnici. Druga je stvar ima li Medved takve ambicije i bi li mogao okupiti dovoljno jaku bazu da bude izabran. Jedan od najuspješnijih Plenkovićevih ministara, Davor Božinović, očito to ne bi mogao jer iskonski hadezeovci uvijek su sumnjičavi prema njemu iako za to nemaju nikakvog razloga. Uvijek postoji i faktor iznenađenja, ali on je u HDZ-u mali.

“Svi čekaju novog šefa koji će jamčiti da će ostaviti ‘sve po starom’, po uhodanoj proceduri koja omogućuje vladanje u zemlji. Nitko ne želi riskirati da se ugrozi stranka u cjelini, a to je bio i glavni uzrok pada Tomislava Karamarka. Članovima stranke nije previše smetalo njegovo desničarenje nego činjenica da to u tom trenutku nije bila ‘roba koja se prodaje’ i osjećaj da bi takva politika HDZ-u nanijela veću štetu nego korist. Zato je Karamarko šutke pao i zato nema ni danas šanse da se na velika vrata vrati”, smatra naš sugovornik.

Sve to ukazuje na to da bi Plenkovićev odlazak i izbor novog šefa otvorio stare dileme, glasati po srcu ili pametno. To prije svega znači da nitko od članova HDZ-a, barem ne onih utjecajnijih, neće ući u rizik da stranka izgubi vlast jer su svi svjesni da bi to dovelo do ogromnih problema i promjena. Zato i Plenković sve ove godine suvereno vlada i nitko se ni sada ne usuđuje kalkulirati naglas što će biti s HDZ-om kada njega iz ovog ili onog razloga više ne bude.

A šefu HDZ-a to omogućuje komotan položaj da nikomu ne mora objašnjavati svoje buduće poteze, koje kao vješti diplomat skriva. I moći će ih skrivati do zadnjeg časa, a u slučaju da ne ode u Bruxelles, ostaviti dojam da je sve bilo rezultat medijskih spekulacija.

Prave ambicije

Očito, premijer nema taktiku kao Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća, da otvoreno najavi svoju buduću kandidaturu i započne lobiranje. Pogrešno Zoran Milanović, ali i namjerno, provocira Plenkovića da je računao na njegovo mjesto jer to vjerojatno nije istina. Ako želi europsku karijeru, Plenković računa na neko mjesto s kojeg bi mogao utjecati na vanjsku politiku Europe jer to je njegov fah. Svakako je to i mjesto Charlesa Michela, ali nije i jedino.

Moramo se pomiriti da do daljnjega nećemo znati koje su prave ambicije Andreja Plenkovića, a iskreno, ne zna ih u ovom trenutku ni on. Barem ne zna što je od svega realno jer idući mjeseci mogu donijeti tektonske promjene i u zemlji i u Europi. Sada se živi dan za danom i Plenković mora održavati koncentraciju da ne napravi krivi korak. Poznajući njega i njegovo diplomatsko iskustvo, to se neće dogoditi. Mir u stranci omogućuje mu da provodi scenarij koji je zacrtao, a sve ostalo je zaista na polju medijskih pretpostavki. Legalnih i normalnih, na koje se premijer ne bi trebao ljutiti.

Za utjehu mu je da stranački vojnici “kadroviraju” u zapećku, tiho, da jedni ne izdaju druge, u strahu za sudbinu vlastitih fotelja. Dok je tako, Plenkoviću je lako. Jadranka Kosor i Tomislav Karamarko nisu imali tu sreću. Rušilo ih se još dok su bili na funkciji i na kraju srušilo. A među onima koji su to činili bili su i neki njihovi bliski suradnici. Plenkovića nitko u HDZ-u sada ne želi srušiti, svi žele samo da zadrži vlast, za treći mandat ili za pobjedu na izborima i do trenutka kada će otići u Bruxelles. Svejedno. Jedino je bitno da HDZ nastavi tamo gdje je bio svih ovih Plenkovićevih godina na čelu stranke.