ANUŠIĆ BEZ SUSPREZANJA: Otkrio što je Milanović učinio 2015. godine! ‘Ovo je sramota!’

Autor: Dnevno

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je u Okučanima napustio obilježavanje obljetnice vojnoredarstvene akcije Bljesak jer je u povorci vidio oznake s porukom “Za dom spremni”. Njegov postupak podijelio je javnost i političke aktere.

“To što je Milanović napravio je potpuno sramotno, takve stvari izgovoriti, otići usred himne i tako omalovažiti 51 žrtvu koja je sudjelovala u oslobađanju zapadne Slavonije. Mislim da je ovo što je Zoran Milanović danas napravio presedan u ovih 30 godina politike”, kazao je, između ostalog, za RTL Danas potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić u razgovoru za RTL.

“HDZ je govorio u svoje ime, a Milorad Pupovac i Ivan Vrdoljak iznijeli su svoje stavove koje artikuliraju cijelo vrijeme”, komentirao je Anušić stavove HDZ-ovih partnera koji su podržali Milanovićev postupak te je opetovao da HDZ već godinama konzistentno vodi svoju politiku.

“Nije bila greška protokola, ono što je bilo jest da su u protokolu bile ratne oznake HOS-a koji je sudjelovao u obrani RH, Milanović ih je 2015. stavio u mimohod u Zagrebu“, podsjetio je potpredsjednik HDZ-a.

“To što je on učinio bilo je nepotrebno i ako nije imao namjeru odati počast svima poginulima, onda nije trebao niti dolaziti. Ovim činom je poslana poruka kojom je vraćeno u fokus ideološko i pitanje Domovinskog rata i to mjesecima pred izbore, sada kada Vlada vodi ozbiljnu bitku s gospodarstvom i epidemijom”, zaključio je Anušić.