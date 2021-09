ANTIFAŠISTI NA NOGAMA ZBOG GORDANA JANDROKOVIĆA! Šalju ovoreno pismo, ljute se: ‘Nisko da ne može niže, kuda ovo vodi’

Autor: L.B.

Nakon intervencije policije u slučaju Hvaranina kojega je policija ispitivala nakon što je Gordana Jandrokovića u telefonskom razgovoru nazvao ‘Njonjo’, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Zadra, Miljenko Letinić, uputio je otvoreno pismo i reakciju na izjavu predsjednika Sabora Republike Hrvatske.

Tvrdi da postupanja policije nisu bila jednaka i prema njihovom članu, koji je doživio ozbiljne prijetnje i uvrede, već da policija ocjenjuje kako u tom slučaju nije bilo osnove za postupanje, da to nije slučaj za njih, već da se to može privatno utužiti.

Otvoreno pismo koje potpisuje predsjednik Udruge antifašista, Miljenko Letinić, prenosimo u cijelosti:

“Da podsjetimo, javna glasila su prenijela, prije nekoliko dana, razgovor izvjesnog otočanina, turističkog djelatnika, s gospodinom Jandrokovićem, koji je Predsjednika Sabora nazvao s nakanom da mu čestita praznik, prethodno dobivši broj telefona od svojeg poznanika koji je, vjerojatno, u dobrim odnosima s gospodinom Jandrokovićem, kad posjeduje njegov telefonski broj. Na poziv se Predsjednik Sabora nije javio, već je to učinio nakon izvjesnog vremena, uhvativši prigodu.

‘Nisko da ne može niže’

Nazvao je otočanina na zabilježeni broj u svom mobitelu (propušten poziv). Dobivši poziv otočanin se javio i pozdravio Predsjednika Sabora riječima: „Dobar dan gospodine Predsjedniče Njonjo“. I to je sve što je, prema izvješćima glasila i svjedočenju otočanina, isti uspio izgovoriti, jer je Predsjednik Sabora, osjetivši se povrijeđenim, ispalio tiradu biranih izraza: „Nabijem te na k….c, idiote, pi..a ti materina …“ i da dalje ne citiramo, jer je previše žalosno, stresno, neuljudno, primitivno… čuti to iz usta drugog čovjeka po hijerarhiji obnašatelja javnih dužnosti u RH.

Nisko da ne može niže. Da sve ne bi ostalo na benignom pozdravu, ili možda provokaciji od strane otočanina, pobrinuo se sujetni Predsjednik koji je to, po vlastitom priznanju u citiranoj izjavi, prijavio nadležnim službama kao štićena osoba, ne kazavši, naravno, cijelu istinu, jer je valjda njemu, kao štićenoj osobi, dozvoljeno lagati. Nakon nekoliko sati otočanina su „posjetila“ dva policijska službenika s uljudnom zamolbom da se sutra javi policiji. S obzirom na to da isti, zbog ranije preuzetih obveza, nije mogao doći u policijsku postaju, istog dana je, zbog ozbiljnosti, do njega navratio policijski inspektor. Tako je u glasilima obrazložio svoje viđenje cijelog događaja otočanin.

Sve ovo navodimo samo kao podsjetnik da bismo ovaj razgovor usporedili s nedavnim napadom na našeg člana, Predsjednika Zajednice antifašističkih boraca i antifašista županije zadarske, kada ga je u trgovini, na javnom mjestu, verbalno napao susjed ne birajući riječi uvrede. Cijeli slučaj, vrlo neugodan, opasan, koji je naš član doživio kao ozbiljnu prijetnju i uvrede, prijavljen je policiji. S obzirom na to da policijskog postupanja (zaštite) nije bilo tjedan dana, a napadnuti čovjek je bio pod stresom, u strahu, deprimiran, nazvao je policiju pitajući za slučaj.

‘Kuda ovo vodi i jesmo li svi isti pred zakonima?’

Dobio je odgovor da policija ocjenjuje da tu nema osnove za postupanje, da to nije slučaj za njih, već da se to može privatno utužiti. S razlogom ističemo da je sin napadnutog čovjeka cijelo vrijeme rata proveo u operativnim jedinicama HV, Naši članovi dobivaju prijeteća pisma, obaviještena je policija, ali ništa ne poduzimaju.









E, pa sad usporedimo. Ovakvi napadi, uvrede i prijetnje prema našim članovima, a vjerojatno i prema drugim građanima, nisu rijetki. Nažalost! Mnogi građani niti ne prijavljuju ispade mržnje po raznim osnovama, ozbiljne i opasne prijetnje, uvjereni da neće dobiti zaštitu ili barem satisfakciju, osjećaj, da ih se štiti kao građane u slobodnoj, demokratskoj, civiliziranoj državi u kojoj plaćaju poreze i druge obveze iz kojih se alimentiraju sredstva za potrebe onih koji bi im trebali osigurati miran, siguran i dostojanstven život. Vrijeme je, stoga, da se zapitamo KUDA OVO VODI I JESMO LI SVI ISTI PRED ZAKONIMA??? Očito je odgovor niječan, zabrinjavajući i tužan.

I na kraju, kao šlag na tortu, slijedi spomenuta izjava Predsjednika Sabora u emisiji ‘S Markova trga’ u kojoj kaže: “U konačnici, nije me briga što o meni misle ljudi do kojih mi nije stalo…” Užas! To je odgovor svima koji su opisanu komunikaciju ocijenili neprimjerenom, a i svim građanima Hrvatske.

Iako nam nije cilj, niti namjera, uvlačiti se u političke rasprave o navedenoj temi, namjera nam je zamoliti za pažnju usporedbe dvaju slučaja neuljuđene komunikacije i očitoj nepravdi u tretiranju istih, ipak si dozvoljavamo uzeti slobodu i pravo za komentirati izjavu Predsjednika Sabora o nebrizi za jednu skupinu hrvatskih građana. A broj onih za koje Predsjednika u doslovnom tumačenju izjave nije briga, nije malen.

‘Gospodina Jandrokovića nije briga za nekoliko milijuna Hrvata’

HRT je objavio istraživanje na temu rejtinga političkih stranka u Hrvatskoj na reprezentativnom uzorku od 1.400 građana koji su s 27,1% podržali stranku gospodina Jandrokovića. U brojkama to iznosi 379 građana. Po tome gospodina Jandrokovića nije briga za preostalih 1.021 građanina koji o njemu, prema anketi, (on kaže da ga interesira samo ono što građani misle o njegovoj stranci na izborima) ne misle dobro, ili, možda, uopće ne misle ništa.









Prevedeno, pojednostavljeno i logično uspoređeno, primijenjeno na cijelu populaciju, Predsjednika Hrvatskog Sabora, gospodina Jandrokovića nije briga za nekoliko milijuna Hrvata. Bravo Predsjedniče! Hvala Ti na iskrenom svjedočenju o načinu vođenja Hrvatske. Sada točno znademo zašto je policija postupala u Vašem slučaju, a u slučaju našeg člana, običnog građanina Hrvatske, nije. Sada, na žalost, iz Vaše izjave znademo da smo različiti, de nemamo ista prava, da nismo jednako zaštićeni, a i mnogo više od toga. A to nas zabrinjava. Nemojte nas iznenaditi pa ne poslati policiju na nas, članove Udruge antifašista, koji smo se usudili, kao dugovječni, besporočni građani Hrvatske reagirati na očitu nepravdu.

Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Zadra”, stoji u pismu.