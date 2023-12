Ante iz Dubrovnika u nevjerici pokazivao svoj vrt: ‘To je nevjerojatno’

Autor: Z.S.

Bijeli Božić zaobišao i ove je godine zaobišao Hrvatsku. Temperature su ovih dana iznadprosječne te ovih dana vrijeme više nalik proljeću nego zimi. o tome svjedoči i zanimljiva priča iz Dubrovnika. Naime, Ante Bilopavlović ovih je dana u svom vrtu ubrao dvije ruže.

“Jedna crvena i žuta – baš je procvjetala! To je nevjerojatno. Zima je ova baš jako topla jer prošle godine u ovo doba smo zaštitili mrežama”, kazao je za RTL Direkt.

“Ja ne pamtim ovako iskreno, uvijek bilo blizu snijega i mrzlo, dosta hladno tako da ovaj put je baš jako toplo i stvarno nemam ništa protiv toga”, kazao je pak Nikola Gjorgijevi iz Makedonije, dok je Normi iz Japana ispričala kakvo je vrijeme u zemlji izlazećeg sunca.

Nastavlja se iznadprosječno toplo razdoblje. No, nakon hladnije noći, u unutrašnjosti će odstupanje dnevne temperature od prosjeka biti manje izraženo nego tijekom božićnih blagdana. Više na https://t.co/7tElXxnRUV.#prognoza pic.twitter.com/1U3h1tJw71 — DHMZ (@DHMZ_HR) December 27, 2023









U Japanu ledeno

“Trenutno je u Japanu ispod pet stupnjeva, ledeno je! Meni je prekrasno na 16 stupnjeva”, kazala je. A iako se mnogi nadaju snježnim pahuljama, snjegoljupci će morati pričekati još neko vrijeme. Iz DHMZ-a objavljena je prognoza za srijedu i četvrtak, a ona najavljuje vrijeme bez oborina. Tako za srijedu prognostičari najavljuju relativno lijepo vrijeme.

Ovakve nas temperature očekuju u Novogodišnjoj noći, a jučer smo OPET čitali po portalima kako stiže snijeg na taj datum. Stvarno nam nije jasno čemu to forsiranje snijega, kad je očito da ga nema do daljnjega. Bezveze. https://t.co/iGD9AZG3Xr pic.twitter.com/x67uBKO1Z3 — IstraMet (@IstraMet) December 27, 2023







Djelomice sunčano, ujutro lokalno magla. Oblačnije na zapadu zemlje, osobito na sjevernom Jadranu, do sredine dana i u Dalmaciji. Vjetar slab, na jugu do umjeren sjeverozapadni, poslijepodne na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 11 i 16 °C, u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima malo niža.

U četvrtak će biti barem djelomice sunčano, no u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, a lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i na sjeveru zemlje i jak, a na Jadranu tek rijetko i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, duž obale i na otocima između 6 i 11 °C. Najviša dnevna uglavnom od 10 do 16 °C.

Dugoročna prognoza

Podsjetimo i na to da je prije par dana meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić–Topić donio je dugoročnu prognozu za zimu. Prema svim pokazateljima i prognostičkim materijalima, pred nama je još jedna blaga zima. Prosinac za sada prolazi toplo i tako ostaje do kraja mjeseca. San o bijelom Božiću se otopio prije nekoliko dana. Za nizinske kopnene krajeve to je 16. godina zaredom bez snježnog pokrivača na Božić.

Što se tiče dočeka Nove Godine naveo je da će biti hladnije nego za Božić, moguće i za pet do osam stupnjeva, no to će još uvijek biti temperature koje su više nego prosječne za ovo doba godine. Siječanj, koji je u više od 60 posto godina najhladniji mjesec, ove će zime biti znatno topliji od prosjeka, a i kišovitiji. Ipak, zbog čestih prolazaka ciklona, vjerojatno će na kopnu biti manje dugotrajnih magli koje se inače javljaju desetak dana mjesečno. Nadalje, signal topline upućuje na veću vjerojatnost za jugo na obali, a manju za buru.

Ovaj meteorolog predviđa da će i veljača biti toplija od prosjeka, ali ne toliko kao siječanj. Ponovno je izgledna poznata prevrtljivost, odnosno izmjena toplih i hladnih razdoblja. U veljači je ove zime i najveća mogućnost za buru, snijeg i hladne epizode, kojih će vjerojatno biti samo jedna do dvije ozbiljnije. Klimatološki gledano, prvi hladni prodor je obično između 5. i 10., a drugi između 10. i 15. veljače. U svakom slučaju, imat ćemo blagu zimu, vjerojatno i topliju nego lani.