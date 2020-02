Ankica Mamić: ‘Grabar-Kitarović je populist, a Milanović elitist. Bilo dobro da je čin inauguracije podijelio i s građanima’

Autor: Dnevno

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić bila je gošća Novog dana N1 televizije. Komentirala je što misli da će se mijenjati u političkim odnosima nakon stupanja izabranog predsjednika Zorana Milanovića na dužnost, odluku još uvijek aktualne predsjednice Grabar-Kitarović da uzme Ured bivše predsjednice, kao i unutarstranačke izbore u HDZ-u.

Mamić smatra da će se sigurno nešto mijenjati u političkim odnosima nakon stupanja izabranog predsjednika Zorana Milanovića na vlast.

“Čim imate na drugom brdu predstavnika druge političke opcije, sigurno će se promijeniti. Vidimo da Zoran Milanović bitno drugačije razmišlja. Promijenit će se i politički odnosi”, kazala je Mamić.

“Što se tiče same inauguracije, meni je malo žao. Možda to nije trebalo biti tako strašno pompozno, ali budući da je predsjednik jedini dužnosnik izabran izravno od građana, nekako mi se čini da bi bilo dobro da je čin inauguracije podijeljen i s građanima, a ne samo s političkom elitom ili s onima koji su pozvani na Pantovčak. Već sama ta činjenica govori da će Milanović biti bitno drugačiji od predsjednice Grabar-Kitarović. Oni su kao osobe bitno različiti. Ja bih rekla da je Grabar-Kitarović populist, a Milanović elitist. Mislim da ćemo već iz toga vidjeti bitnu razliku u stilu vladanja”, dodala je.

“Predsjednik dobiva nadzor nad vojskom, dobiva nadzor nad obavještajnim aparatom. Njegov odabir Lozančića na mjesto savjetnika šalje određenu poruku. Sama činjenica da ima pristup obavještajnom aparatom ga čini vrlo bitnim čimbenikom u političkom životu. Zoran Milanović je u kampanji sazrio u odnosu na razdoblje kada je bio premijer”, rekla je Mamić.

Ured bivše predsjednice Grabar-Kitarović

“Pripadnici političke elite bi trebali razumjeti što građani misle. Njena agenda je prilično nevjerodostojna. Svim tim temama se nije bavila tijekom mandata ili to barem nije vidljivo. Što se tiče ženskih prava, nismo tijekom pet godina vidjeli puno ženskih tema. Rekla bih da je ovo o čemu predsjednica govori da će ono što govori da će se baviti u sljedećih pet godina prilično nevjerodostojno”, ističe Mamić.

Upitana hoće li se Grabar-Kitarović vratiti u politiku, Mamić odgovara: “U HDZ-u očito smatraju da bi bila dobrodošla i da bi bila osvježenje. Vidjeli smo da ona želi postati aktivstkinja, a ne političarka kao što je bila dosad”.

Osvrnula se i na njenu oproštajnu poruku koju je još uvijek aktualna predsjednica objavila u subotu na Facebooku.

“Ja bih rekla da je s komunikacijskog stanovništva ovo zadnje obraćanje bilo na razini puno višoj nego što je to bila komunikacija u predsjedničkoj kampanji. Dakle, ovo je s njom netko ili dobro izvježbao ili netko s njom dobro pripremio, ona je čak govorila i normalnim hrvatskim standardom, bez tog nekog čudnog govora koji smo slušali u kampanji. To da će povijest suditi njen mandat, to je točno. Za svakog dužnosnika sudi povijest”, smatra Mamić.

Povratak Lozančića na političku scenu

“Lozančić je bio savjetnik aktualnom ministru unutarnjih poslova. Tako da je na neki način u toj frakciji u koju spada i premijer Lozančić očito prihvatljiv. Ono što je gospodinu Lozančiću sigurno biti važno jest da će dobiti osobnu rehabilitaciju”, kazala je Mamić.

“Lozančić nije premijeru neprihvatljiv jer ga je njegov najbliži suradnik Božinović držao za savjetnika”, naglasila je Mamić.

Osvrnula se i na fokus Andreja Plenkovića na europske prioritete.

“Meni se čini da je taj povratak europskih prioriteta za Hrvatsku dobar. Sama činjenica da je neka nova osoba došla na neko mjesto generira nove mogućnosti za dijalog. Hrvatska mora surađivati sa zemljama u svom najbližem okruženju bez obzira na to bile to zemlje članice EU ili ne. Slovenija je zemlja koja nama može olakšati ili otežati ulazak u Schengen. Ja bih rekla da je taj povratak u europske politike na prvi pogled izgleda dosta dobro”, ističe Mamić.

Smatra kako Inicijativa triju mora Hrvatskoj nije donijela gotovo ništa. “Ta milijarda koju je inicijativa dobila i koja se spominje i nije nešto presudna. LNG terminal na Krku je bio jedna od važnih točaka te inicijative i čini mi se da bi tu moglo biti problema kada izabrani predsjednik stupi na dužnost”, rekla je.

Unutarstranački izbori u HDZ-u

Komentirala je smirivanje tenzija u kampanji za unutarstranačke izbore.

“Mislim da su u HDZ-u shvatili da moraju surađivati nakon 15.3. Način na koji su ušli u kampanju je stvarno izgledao kako bratoubilački rat. Mislim da je premijer Plenković već izabran za predsjednika HDZ-a i mislim da mu Miro Kovač tu ne može kvalitetno parirati. Ako Hrvatskoj nešto ide dobro to je onda vanjska politika, a tu je premijer Plenković puno napravio”, kazala je Mamić.

“Ono što je lijepo vidjeti da je barem jedna žena na listi za potpredsjednicu što je puno premalo. Čuli smo jedan mali savjet iz usta Zdravke Bušić koja je rekla da bi trebalo vršiti veću kontrolu prilikom primanja u članstvo. Nismo puno vidjeli ni čuli o gospodarstvu. Uglavnom se govori o braniteljima, o obrani, o Vukovaru i o Tuđmanovu naslijeđu. Oni moraju voditi računa da najesen izlaze na parlamentarne izbore i da su građanima neke druge stvari važnu. Kad god je HDZ skretao previše udesno, nije ispalo dobro. Sadržanoj gledajući, meni tu fali budućnosti. Voljela bih da je netko tu predstavio Hrvatsku 2040. i kako ju vidi”, dodaje.

Stil života i život koji živite u Hrvatskoj uvelike ovisi o politici, smatra Mamić. “U prvim danima unutarstranačke kampanje je bilo puno kontroverzi i oko Istanbulske konvencije i oko koalicije s HNS-om. Ne treba zaboraviti činjenicu da je HDZ nastao kao širok pokret”, naglašava.

O ulozi Milijana Brkića na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kaže kako u javnom životu ima jako puno mitova. “Jedan od takvih mitova jest da Brkić kontrolira bazu. Kontekst u kojem sad izlazi na izbore je puno drugačiji nego kad je bio glavni tajnik. Moguće je da on i prođe kao potpredsjednik, ako stvarno stoji ta činjenica da su u stranci njegovi ljudi i da on kontrolira tu bazu. Kad govorite o internim stvarima HDZ-a, puno toga ovisi o tome kako oni komuniciraju s članovima”, kazala je Mamić.

“Vidjet ćemo hoće li nakon izbora u HDZ-u nastupiti bonaca, kao što je Butković zatražio javno od svih sudionika tog procesa. Jako puno tema ostat će zakopano pod tepih”, rekla je Mamić zaključno.