ANKA MRAK TARITAŠ: ‘Loš sam prognostičar, ali izbori za grad Zagreb moraju biti izbori za obnovu i transformaciju grada’

Autor: Sanja Plješa

Prije sjednice Hrvatskog sabora, Anka Mrak Taritaš iz Glasa dala je izjavu za medije.

Osvrnula se na činjenicu da Damir Vanđelić ostaje na čelu Fonda za obnovu od potresa, ali kako je rekao, privremeno.

“Kad je riječ o obnovi od potresa ključna su tri mjeseca. No, za sada još uvijek nema ništa u Zagrebu. Jedna velika nula”, rekla je Anka Mrak Taritš.

Govorila je i o projektu Blok 19, za kojeg je rekla da “zna jako puno”.

“Transformacija donjogradskih zagrebačkih blokova je u pitanju. Bilo bi dobro da smo u stvarnosti imali priliku vidjeti jednu transformaciju donjogradskih blokova. Bandić već sada ima priliku za muzej neispunjenih obećanja, a ta transformacija je jedno od takvih obećanja”, rekla je Anka Mrak Taritaš.









Dodala je kako se cijelo vrijeme slušalo da će obnova biti cjelovita i transparentna.

“Neke zgrade će se zaista tako dugo obnavljati, no ne treba sve tako dugo trajati. No, problem su neriješeni imovinsko pravni odnosi. U cijelu proceduru nepotrebno se uveo javni bilježnik i sudski vještak. Ima nešto što je moglo ići, a to je obnova zgrada javne namjene. Za to se već mogla pripremiti projektna dokumentacija. Ne mogu zamisliti sramotu da nakon 18 mjeseci Hrvatska kaže da moramo vratiti novce jer nešto nismo angažirali”, istaknula je Anka Mrak Taritaš.

Komentirala je i neslužbenu anketu koju je naručio HDZ o trenutnom stanju kandidata za zagrebačkog gradonačelnika.









“Čini mi se da ta anketa ne pokazuje realno stanje. Tim više što ju je naručio HDZ. On je do sada apsolutno držao ljestve Bandiću. Inače sam loš prognostičar, ali mislim da ovi izbori za grad Zagreb moraju biti izbori za obnovu i transformaciju grada”, zaključila je Anka Mrak Taritaš.