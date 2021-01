Angela Merkel ne popušta! Uvodi još ‘jači’ lockdown sa još strožim mjerama!

Na današnjem sastanku s čelnicima saveznih vlada njemačka kancelarka Angela Merkel donijeti će novi paket mjera protiv koronavirusa i dati odgovor na pitanje, “ide li Njemačka zaista u mega-lockdown?

Nakon djelomičnog lockdowna u studenome, pa postroženog u prosincu te produljenog do kraja siječnja, njemačka vlada planira produljenje aktualnih mjera sve do sredine veljače. Također će uvesti i neke potpuno nove mjere kao što su: obveze rada od kuće gdje je to moguće, te nošenje određenih vrsta maski u javnom prijevozu i trgovinama, javljaju njemački mediji u utorak pozivajući se na izvore u kancelarskom uredu.

Naime, riječ je o operacijskim ili FFP2 maskama koje se nose u Bavarskoj, ali od kojih se odustalo jer su preskupe. Prema novim mjerama vrtići i škole bi i dalje bili zatvoreni, a nastava bi se kao i dosada održavala online. Nadalje, na snazi bi trebala ostati i mjera gdje se smiju drućiti samo članovi istog kućanstva, dok im pak u goste može doći samo jedna osoba drugog kućanstva.

Pošto-poto izbjeći novi nagli porast zaraze

“Toliko dugo dok se nalazimo na srednjoj i višoj razini novozaraženih, neće biti popuštanja mjera”, stoji u nacrtu dokumenta vlade koji služi kao podloga za današnji sastanak s predstavnicima pokrajinskih vlada. U nacrtu se također navodi kako pod svaku cijenu treba izbjeći novi nagli porast broja novozaraženih koji bi prouzročio novi soj virusa.









Navodi se i kako bi jedna radna grupa trebala do 15. veljače izraditi koncept “polaganog izlaska” iz strogih mjera, naravno uz preduvjet da broj zaraženih počne opadati. U Njemačkoj je u utorak zabilježeno 11.369 novozaraženih koronavirusom, što je nešto manje nego prije tjedan dana.