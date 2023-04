ANDREJ PLENKOVIĆ U EKSTREMNOJ OPASNOSTI! Nije nedodirljiv: Moglo bi eskalirati za manje od dva mjeseca

Autor: Iva Međugorac

Još prije dvadesetak dana činilo se kako premijer Andrej Plenković posve spokojno ulazi u predizborno doba, a samim time i u kampanju za još jedan mandat. Tu ja kampanju Plenković odlučio bazirati na socijalnoj pomoći i mjerama za socijalno ugrožene skupine građana, a zbog toga vjerojatno i jest pucao od samopouzdanja onda kada je i predstavnicima medija otkrivao na koga se sve odnosi njegov novi paket mjera. No, bez obzira na to što Plenković pomaže socijalno ugrožene skupine građana to ne znači da u ovom razdoblju u kojem se samovoljno uključio u kampanju može biti spokojan, dapače, u političkom smislu prijeti mu ekstremna opasnost

HDZ-ovci nezadovoljni Filipovićem

Inflacija koja ponovno galopira vladajućima opet izaziva glavobolje, jasno je i laicima da rat ministra gospodarstva s trgovačkim lancima i njegova stranica za praćenje cijena nisu dostatni da bi se ova kriza suzbila, no jasno je i HDZ-ovcima kako Plenković s Filipovićem na čelu ovog važnog resora nema rješenje za goruće probleme u državi.





”Filipović je naprosto bezidejan, mjere pomoći građanima dugoročno nisu dovoljne jer je temeljna inflacija ekstremno visoka, a bez obzira na mjere pritisak na siromašna kućanstva ne jenjava osobito u kategoriji hrane i pića, a to je građanima najvažnije”, smatra naš sugovornik iz vladajućih redova koji nije sklon aktualnom ministru gospodarstva te napominje da ukoliko se divljanje cijena nastavi Plenković do idućih parlamentarnih izbora građanima neće biti u stanju ponuditi stabilnost na koju se oslanja kao na najsnažniju kariku svoje reforme.

Ne samo da su vladajući u problemu zbog rasta cijena, već bi Plenković mogao biti u velikom problemu zbog najavljenog liječničkog štrajka. Oni po svemu sudeći misle i više nego ozbiljno te nemaju namjeru odustati od svojih zahtjeva.

Štrajkovi mogu biti opasni

”Štrajkovi i prosvjedi u javnim službama znaju i mogu biti ekstremno opasni, Plenković to vrlo dobro zna. Uoči posljednjih predsjedničkih izbora imali smo onaj veliki štrajk učitelja, ne može se to u cijelosti povezati sa porazom Kolinde Grabar-Kitarović, ali je taj štrajk sigurno imao određeni utjecaj na predsjedničke izbore. S parlamentarnim izborima situacija je još kompleksnija, jer su to izbori na kojima građani izravno odlučuju o svojoj sudbini i za njih su u pravilu najviše zainteresirani”, smatra naš sugovornik. Iduće godine pred Plenkovićem zaista i jesu dvoji važni izbori- oni parlamentarni, a zatim i europski izbori koji bi se trebali održati koncem svibnja. Za sami HDZ daleko su važniji parlamentarni izbori na koje su fokus već počeli stavljati. Znajući da su pred vratima izbori i sindikalisti su odlučili djelovati, i to ne samo oni liječnički već su u pripremi i akcije drugih sindikata od onih učiteljskih do onih policijskih.

”U ovoj predizbornoj godini treba očekivati da će i ostali državni i javni službenici krenuti u potragu za svojim pravima i borbu za većim primanjima. Plenković na to mora biti spreman. Za očekivati je da će njih više od 200 tisuća u akciju krenuti najkasnije koncem ljeta, nejasno je koliko je Plenković toga svjestan jer se oni u Vladi uglavnom oslanjaju na lanjski sporazum kojega su sindikalisti potpisali s Vladom, a koji se odnosi na povećanje plaća”, podsjeća naš sugovornik te kaže da su pred Plenkovićem ako ništa drugo onda iscrpni pregovori s predstavnicima sindikata čiji bi apetiti mogli biti veći nego ikada među ostalim i radi toga što i njihovi članovi na svojim kožama osjete rast cijena, a osim toga i sindikalisti vrlo dobro znaju da Plenkoviću u predizbornoj godini nije u interesu ulaziti s njima u sukobe uoči parlamentarnih izbora.

Plenković želi izbjeći sindikalni bunt

”Izazivati nemir sindikata pred izbore nikome normalnom ne pada na pamet, Plenković pod svaku cijenu želi izreći štrajkove i velike prosvjede, ali koliko god on vješto vladao raznim krizama toliko ti njegovi pregovori sa sindikalistima znaju ispasti nezgodni, to se vidjelo i sada na primjeru liječnika. On je pred njih poslao ministra Beroša, naravno da im on ne može ponuditi ništa više od onoga što im je već ponudio, sve to ovisi o Plenkoviću koji se u pregovore ne uključuje dok ne dođe voda do grla. On na taj način žrtvuje i same ministre jer na koncu se Plenković ispostavi kao spasitelj koji rješava probleme nezadovoljnih sindikalista”, kaže naš sugovornik nadalje napominjući i da je lako moguće da sindikalisti pred Vladu uoči izbora stignu s većim zahtjevima nego što ih proračun može izdržati. Dođe li do toga Plenkoviću prijeti ozbiljna kriza. Naznake za to vidljive su u kontinuitetu liječnika koji su na ulice već izašli. Čini se kako premijer to nije shvatio dovoljno ozbiljno, a svaki put kad Plenković neku situaciju podcijeni ona mu se poput bumeranga obije o glavu.