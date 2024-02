Trumpove riječi uplašile i Hrvate, analitičar upozorava: ‘Jednu stvar svi zaboravljaju’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Bivši američki predsjednik Donald Trump izazvao je buru kritika Bijele kuće i najviših zapadnih dužnosnika jer je sugerirao da neće braniti NATO saveznike koji nisu potrošili dovoljno na obranu i da će čak ‘ohrabriti’ Rusiju da ih napadne. Kao predsjednik SAD-a od 2017. do 2021., Trump je često kritizirao NATO i članice poput Njemačke, optužujući ih da ne plaćaju dovoljno za vlastitu obranu i da se oslanjaju na Washington da ih zaštiti. Otvoreno je doveo u pitanje načelo kolektivne obrane.

Druge američke administracije također su optuživale Europljane da ne troše dovoljno na obranu, ali manje oštrim riječima. Trump je svoju kritiku podigao na novu razinu na predizbornom skupu u subotu u Conwayu u Južnoj Karolini, kada je prepričao, kako tvrdi, razgovor s “predsjednikom velike zemlje”.

“Pa gospodine, ako ne platimo, a napadne nas Rusija – hoćete li nas zaštititi?”, Trump je citirao neimenovanog čelnika. “Rekao sam: ‘Nisi platio? Ti si delinkvent?’. Da, recimo da se to dogodilo. Ne, ne bih vas štitio. Zapravo, ohrabrio bih ih (Rusiju) da rade što god žele. Morate platiti”, rekao je Trump. Njegove riječi su šokirale zapadni svijet i izazvale lavinu osuda.

Vidmarović: Trump nije rekao što su kritičari čuli

Branimir Vidmarović, vanjskopolitički analitičar, za Dnevno.hr kaže, uznemirenost i panika liberalnog dijela zapadnog društva i elita ne počiva na stvarnosti već na fikcionalnim predodžbama, odnosno predrasudama prema bivšem američkom predsjedniku i mogućem kandidatu za novi mandat.

“Jer Trump nije rekao ono što su čuli kritičari i mediji. Kako, zapitat će se mnogi?”, kaže te navodi kako u cijelosti glasi kontroverzni dio Trumpova nastupa.

“Prije mene, NATO je bio skršen. Rekao sam: ‘Svi moraju platiti’. Oni su pitali hoćete li nas štititi ako ne platimo? Rekao sam da nema šanse. Nisu mogli vjerovati. I svi su – nikad se toliko novca nije počelo slijevati glavnom tajniku Stoltenbergu. Ne znam je li još uvijek na čelu, ali bio je moj najveći obožavatelj. Rekao mi je da svi ti predsjednici dolaze na skup NATO-a, nastupaju i odlaze. Svi su bili dužni novac i nisu htjeli plaćati. Ja sam došao, održao govori i rekao: ‘Morate platiti’. Postavili su mi to pitanje, jedan od predsjednika velike države je ustao i pitao me: ‘Gospodine, hoćete li nas štititi od ruskog napada ako ne platimo?’. Rekao sam: ‘Nisi platio propalitetu?’. Odgovorio je: ‘Nisam’. Rekao sam: ‘Pretpostavimo da se to dogodi. Ne bih vas štitio. Ustvari bih li ih podržao da rade štogod im je drago. Morate platiti. Morate plaćati račune”.

Evo što je bivši predsjednik stvarno napravio

Vidmarović kaže, Trump nije govorio o budućim namjerama već prepričavao ono što je bilo. Točnije, govorio je o skupu NATO-a 2017. godine. “Tog se skupa sjećamo po medijskoj pažnji prema bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Već je u prvim rečenicama jasno da se Trump hvali kako su nakon njegovih prijetnji članice saveza povećale proračunska izdavanja za obranu. „Nikad se toliko novca nije počelo slijevati…”. Zato Trump tvrdi da je glavni tajnik Stoltenberg obožavao zbog jačanja financijskog kapaciteta NATO-a. Da je Stoltenberg „obožavao“ Trumpa je vrlo sporna tvrdnja, ali je neupitno da je središnjica bila zadovoljna što su savezne zemlje doista počele gravitirati prema preporučenoj razini od 2%. Još jednom – Trump nije zaprijetio, već prepričao prošli događaj”, kaže Vidmarović.









Podsjetimo, samo 11 zemalja članica izdvaja više od 2% BDP-a, a među članicama koje ne postižu zadani cilj od 2% je i Hrvatska (1,79%). Nadalje, Vidmarović dodaje da je ono što je Trump izjavio u Južnoj Karolini zapravo čest način prepričavanja različitih događaja u kojima govornik izobličuje detalje, preuveličava, umanjuje, ironizira ili izmišlja svoje i tuđe reakcije kako bi priča bila zanimljivija, primjerenija nekom trenutku ili kako bi se prepričavatelj dojmio hrabriji, pametniji, mudriji ili moralniji nego što je bio u trenutku događaja.









“Činjeničnost događaja je stoga nepromijenjena, ali je sve ostalo većinom laž. To s vremena na vrijeme radimo svi, pa se tako neki manji incident koji smo doživjeli prije par dana pretvara u priču o briljantnosti nas i gluposti druge strane”, smatra.

‘Trump dobro zna što treba reći obožavateljima’

Podsjeća, u svom Bruxelleskom govoru 2017. pred predsjednicima članica NATO-a Trump doista proziva lidere za nepodmirene dugove uz tvrdnju da većinu troškova kolektivne obrane snosi SAD, što „nije pošteno prema poreznim obveznicima SAD-a“.

“Ali je istovremeno govorio o nezamjenjivosti NATO-a u zaštiti demokratskog svijeta pred prijetnjama terorizma i ruske agresije. Davanje zelenog svjetla Rusiji ili riječi poput „propaliteta“ su stoga fiktivni dijelovi priče koji su u Južnoj Karolini služili kao „pojačivači okusa“ u kontekstu velikog promidžbenog skupa pred obožavateljima. Komunikacijska šou-metoda u kojoj neki trivijalan događaj postaje groteska, karikatura pa čak i vic. S obzirom na svoju medijsku pozadinu, Trump dobro zna da su najbolji govori sačinjeni od priča koje su relevantne i razumljive slušateljima”, rekao nam je Vidmarović te napomenuo da su mediji iz svega izvukli samo frazu koja bez konteksta ima „shock value“, odnosno, faktor šoka.

“Dekontekstualizacija je danas nažalost najomiljeniji način plasiranja i konzumacije sadržaja. Kratki video ili meme-ovi prikazuju riječi, probleme i događaje u vrlo reduciranom obliku”, smatra geopolitički stručnjak. Dodaje da nas to uči da o svemu imamo emotivni „blic-sud“, odnosno iznenadne reakcije bez prethodnog promišljanja i potrebe za širim kontekstom.

Vidmarović upozorava, složenost verbalne i neverbalne komunikacije, uključujući bogatstvo stilskih figura, ne samo da odlazi u prošlost već može biti opasna. “Hiperbole, litote, ironije, oksimoroni ili metafore će u javnom prostoru sasvim sigurno izazvati gnjev javnosti, medija ili političara koji neće shvatiti kao takve. A vjerojatno i iskoristiti situaciju za signaliziranje vlastitih vrlina i morala”.

Kao da su svi zaboravili da nije sabotirao širenje NATO-a

Naglašava, Trumpov stil je šou, mačistička bravada, često huliganska i provokativna. U engleskom jeziku za to postoje izrazi poput ‘dečki će uvijek biti dečki’.

“Iako bi svi to trebali znati i razumjeti, svijet sve češće interpretira komunikaciju doslovno. Što tiče odnosa Trumpa prema NATO-u, kao da se zaboravilo da je Trump u svom mandatu glatko, bez ikakvih problema i s riječima podrške i pohvale ratificirao pridruživanje Crne Gore i Sjeverne Makedonije 2017. i 2020. Trump ni u jednom trenutku nije sabotirao procedure širenja NATO-a. Trump možda ne razumije ili ne želi razumjeti princip financiranja i kolektivne obrane. Ali ne treba misliti da će je u slučaju njegova drugoga mandata izdati samo zato što su liberalni političari fiksirani na iluziji da je Trump najveća prijetnja demokraciji ikada”, zaključuje Vidmarović.