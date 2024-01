Analitičar na HRT-u otkrio ‘javnu tajnu’: ‘Pogledajte gdje odlazi sve što Srbija proizvede’

Autor: I.G.

Geopolitički analitičar Gordan Akrap, profesor Goran Bandov i vojni analitičar Marinko Ogorec gostovali su u HTV-ovoj emisiji Otvoreno. Komentirali su aktualnu situaciju u Ukrajini nakon najnovijeg ruskog napada u kojem je ubijeno najmanje pet osoba, a ranjeno njih još 50-ak.

Ogorec je naveo kako je vrlo teško prognozirati do kada će rat u Ukrajini trajati. “Vidimo da taj sukob ima svoju dinamiku koja je vrlo intenzivna. Borbena djelovanja su vrlo žestoka, gotovo svakodnevna. Djeluju dronovi, krstareći projektili po dubini protivnika”, rekao je.

“Današnji napad ne samo da je ruska osveta zbog Donjecka već i pokušaj da se ukrajinska protuzračna obrana iscrpi, stanovništvo dodatno terorizira, da su u njega unese strah i nemir i da se iscrpljuje njihova infrastruktura”, dodao je.

‘Spremaju se ozbiljne stvari’

Akrap smatra da postoje brojni pokazatelji kako se spremaju ozbiljne stvari i da Rusima ne bi trebalo biti lako. “Naime, kad pogledate vidite da je Ruska crnomorska flota daleko pomaknuta od Krima, ne samo od onog područja Ukrajine, odakle su oni dolazili i napadali ukrajinske postrojbe u napadnim djelovanjima”, naveo je.

“Ruska logistika prema Hersonu i prema Zaporižju je pod izuzetnim snažnim djelovanjima ukrajinskih oružanih snaga. Uništenje ruskog AWACS-a. To nije bezazlena igra. S druge strane, vidi se da pripadnici specijalnih postrojbi ukrajinskih oružanih snaga jako dobro funkcioniraju, prema tome može se svašta očekivati”, napomenuo je.

“S druge strane, informacije koje objavljuju se po Europi, u europskim medijima, gdje se govori kako je u Ukrajini stanje loše, dok se s druge strane ignorira nedavna izjava koju su vodeći Republikanci u Kongresu i Senatu dali, gdje su kritizirali administraciju predsjednika Bidena, ne zato što pomaže Ukrajini, nego zato što ne daje dovoljno i ono oružje koje će donijeti prevagu”, nastavio je.

‘Nesnalaženje u Europi’

“Prema tome, nema govora o tome da će Sjedinjene Američke Države i Europa ostaviti Ukrajinu, pitanje je jedino vremena kad će Ukrajina dobiti ona sredstva kojima može preokrenuti stanje na bojišnici u potpunosti svoju korist”, istaknuo je.









Bandov se osvrnuo na poteze europskih političara. Kaže da je na početku bila konfuzija u cijelom nizu država. “Mogući izuzetak u Europi je bila Velika Britanija, koja je imala informacije koje su dolazile direktno iz same Ukrajine, i SAD”, kazao je.

“U cijelom nizu drugih država Europe je bila jedna konfuzija, nije se razumjelo što se događa, hoće li se Ukrajina braniti, kako će se braniti, hoće li doći do prevrata u samom predsjedničkom dvoru, u parlamentu”, dodao je.

“To je u onih prvih par tjedana u Europi bilo jednostavno nesnalaženje, međutim, nakon nekoliko tjedana, mjeseci, se transformiralo u snažnu podršku, prvenstveno tehničku, humanitarnu, a onda i vojnu”, naglasio je.









‘Vojna podrška’

“Ta vojna podrška je također kaskala za podrškom koju su davale neke druge zemlje, prvenstveno SAD i Velika Britanija. Druge zemlje unutar Europske unije nisu uvijek najbolje reagirale ne shvaćajući što se događa”, rekao je.

Smatra da su Poljska i baltičke zemlje bile spremne na ovo što se događa, jer su puno bliže samom izvoru konflikta. “I one točno razumiju kako se može razvijati ta daljnja priča s konfliktom, ako nekada bude krenula prema Europi i kako će to ići prema njima. Oni to sigurno najznačajnije osjećaju”, objasnio je.

“Onda ide jedan krug država koje razumiju situaciju, ali i dalje su malo ipak udaljenije. Onda imate jedan krug država koje gledaju svoj vrlo uski interes, poput primjerice Mađarske, a sada se i Slovačka jednim dijelom priključuje tome krugu. Imate jedan dio država koje su jako udaljene i geostrateški i geopolitički poput primjerice Portugala, koje sigurno vide drugačije nego što vidi Poljska”, napomenuo je.

“Moramo reći da se solidarnost svakako iskazala odmah na samom početku. Danas je ta solidarnost puno izraženija, a s druge strane moramo reći da je i Mađarska, za koju se uvijek govori, da stoji s druge strane, sve sankcije koje je uvodila Europska unija, također i ona uvodila. Europa je bila vrlo jedinstvena kada je trebalo uvoditi cijeli niz akcija”, uvjeren je.

Naoružavanje Europe

Kad je riječ o naoružavanju Europe, Akrap smatra kako se Europa mora vratiti u poziciju prije ruske agresije na Ukrajinu. “Nedostatak oružja nadomješta se proizvodnjom u zemljama koje su povezane s NATO savezom. Srbija sve što proizvede ide za Ukrajinu. To je javna tajna i Srbija može to negirati koliko hoće, ali to je tako”.

“Europa je shvatila da je došao kraj vremenu mira pod svaku cijenu i da je ruska politika agresivna politika i da je vrijeme u kojem se nalazimo sukob sila koje žele na lokalnoj razini biti regionalne sile, na regionalnoj žele biti globalne sile – Rusija, Kina, Iran”

“To su sile koje uzrokuju brojne sukobe i ratove u posljednje dvije godine. Mi još ne znamo gdje će sve Iran otvoriti samostalno ili kao proxy od Rusije, nova ratna žarišta, rekao je istaknuvši da Europa mora biti sprema suočiti se s novim izazovima”.

‘Rusija neće suludo jurnuti u sukob’

Ogorec je govorio o odluci Estonije, Latvije i Litve da izgrade baltičku liniju obrane, u obliku 600 bunkera. Kaže kako te zemlje imaju ružno iskustvo još iz vremena Sovjetskog saveza, te da su kao male zemlje u strahu od velikog susjeda.

“Ali trebalo bi shvatiti da Rusija bez obzira na imperijalnu politiku koju provodi nije zemlja koja će suludo jurnuti u sukob sa znatno jačim protivnikom kao što je NATO, jer NATO ima daleko moćnije snage nego Rusija i nisam siguran da bi se Rusija usudila ući u sukob s NATO-om”, rekao je.

“Ali ako bi se to dogodilo to bi preraslo u nuklearni sukob, 3 svjetski rat. Treba stati na loptu. Treba biti ozbiljan jer je situacija ozbiljna, ali nije panična. Najgora stvar koja se može dogoditi je širiti ratnu psihozu i strah kada nije potrebno”, zaključio je.