Ana Stavljenić Rukavina za Dnevno: ‘Suosjećam s ministrom Kujundžićem, a evo i zašto!’

Kako bismo ju upitali za komentar o tragediji u Zaprešiću koja je građanima otrkila da je hrvatsko zdravstvo u potpunom rasulu, kontaktirali smo bivšu ministricu Anu Stavljenić – Rukavinu. Nekadašnja ministrica zdravstva u vladi Ivice Račana, a danas jedna od najvažnijih suradnica zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića u njegovoj Stranci rada i solidarnosti, ostala je upamćena po ostavci koju je morala podnijeti zbog afere Baxter kada su, zbog neispravnih uređaja za dijalizu, umrle 24 osobe.

U kratkom telefonskom trazgovoru Ana Stavljenić -Rukavina kazala nam je da, s obzirom da je i sama prolazila kroz sličnu stvar, suosjeća s ministrom Milanom Kujundžićem:

“Prije svega treba razjasniti čija je ovo odgovornost i što je sve dovelo do ovog slučaja. Ne mogu unaprijed davati osuđujuće izjave o ministru prvenstveno zato jer sam i sama prošla sličnu kalvariju. Novinari su me unaprijed razapeli bez da se znala prava istina. Znam da vam je to posao, ali kada se ustanovilo da odgovornost za neispravne uređaje za dijalizu nije odgovornost Ministarstva zdravstva, nitko od vas me nije nazvao, nit mi se ispričao. Nitko to nije nigdje ni spomenuo”, kazala nam je pomalo ljutito bivša ministrica.

“Isto se događa i sada. Blatite čovjeka unaprijed bez da mu je dokazana ikakva krivnja”, zaključila je Stavljenić -Rukavina te nam poklopila slušalicu.