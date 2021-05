ANA LEDERER: ‘U Škorinoj naravi nema ničega agresivnog, ne vodimo huškačku kampanju! To što se Tomašević javio 550 puta nije pokazatelj rada ili nerada’

Kandidatkinja Domovinskog pokreta za zamjenicu gradonačelnika Zagreba, dr. sc. Ana Lederer gostovala je na N1 televiziji gdje je govorila o kampanji za drugi krug gradonačelničkih izbora u Zagrebu.

Odgovorila je između ostalog na tvrdnje da se Domovinski pokret odlučio za huškačku retoriku.

Poručila je kako u Miroslavu Škori nema ničega agresivnog i da to što se Tomašević javio u Skupštini 550 nije kriteriji za rad ili nerad.

Kampanja Domovinskog pokreta nije huškačka

“Tu kampanju su mediji, koji su skloni favorizirati Tomaševića, potpuno obrnuvši tezu nazvali huškačkom. To nije huškačka kampanja nego kampanja između dva kandidata, to i jest drugi krug. Vremena nema i treba postavljati pitanja, a Škoro postavlja svom protivniku pitanja na koja on nema odgovore i pokušava se na sve moguće načine izvući. Jedino što preostaje jest govoriti o huškanju”, kazala je Lederer.

“Politika je uvijek ideologija. Mi smo različiti, i ideološki pa je logično da se i tome komentira”, dodala je, navodeći da tu nije riječ o huškačkoj politici.

Pojasnila je i zašto su ideološke razlike bitne kada je u pitanju lokalna razina.

“Svi smo različiti”

“To je u sukusu same politike i to modificira is ve ono što određujete da ćete raditi u svom načinu upravljanja gradom. To je nešto što je neizbježno. Svi smo različiti, različiti su naši svjetonazori i politički pogledi i to je sasvim prirodno. Različitosti su ono što određuje kandidate, ali i građane”, kazala je Lederer.

“Ne možemo okarakterizirati Škoru kao agresivnu osobu”

Komentirala je i hoće li ovako agresivan pristup odbiti birače u drugom krugu.









“Ne gledam to na taj način. Poznato je da je u izborima drugi krug sasvim druga priča. Teško je okarakterizirati Škoru kao agresivnu osobu. On ništa agresivno nema u svojoj naravi”, istaknula je Lederer.

Lupao je šakom i vikao jer se borio za svoj prostor

“On se borio za svoj prosto i borio se da postavi pitanja Tomaševiću. Sjedila sam u Gradskoj skupštini i slušala Tomaševića. Vrlo je agresivan i nepristojan bio u puno svojih nastupa”, rekla je te se osvrnula na to što se Tomašević u gradskoj skupštini javio 500 puta.

“Nije 550 javljanja u skupštini Tomaševića učinilo zvijezdom”

“To besadržajno javljanje, iscrpljivanje članova skupštine dugim govorancijama nije nikakav kriterij za nekakav kvazi rad ili nerad. To što nisam izlazila svaki put na govornicu ne znači da sam ja ili klub bio neaktivan. Nije 550 javljanje ono što je njega u javnosti plasiralo kao zvijezdu. Tu je potpora medija, dugogodišnje financiranje udruga u kojima je sudjelovao, tu je takozvani Institut za ekologiju koji nije nikakav institut nego dobro financirana udruga gdje je on bio plaćen za aktivistički posao”, kazala je.