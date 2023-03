ANA CINKALA ZARU NJEZINOM SUPRUGU JER JOJ SPAVA S MUŽEM! Onda je dobila grde batine: Zgrabila ju bijesna sestra i nokautirala u birtiji

Ljubavni trokuti često znaju završiti na sudu, ali ono što se dogodilo u Križevcima malo je tko mogao očekivati. Naime, prošle godine u travnju na terasi kafića Bull u Križevcima je burna rasprava u kojoj su sudjelovali nevjerni supružnici završila fizičkim napadom i intervencijom policije.

U incidentu koji se dogodio oko 16 sati sudjelovali su Ana (32) čiji se suprug ‘skurvao’ sa Zarom (28), sama Zara te njezina sestra Dijana (36). Prema presudi, Dijana je u jednom trenu prišla do Ane dok je sjedila na stolici te je šakom udarila u glavu, piše Danica.hr.

"Nakon toga, rukama ju je uhvatila za jaknu i bacila na pod, a kada se Ana podigla dvaput ju je udarila u lice, nakon čega se udaljila iz kafića. Dakle, na javnom mjestu se ponašala na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane i narušavajući njihov mir", rekla je sutkinja.





Imali problema u braku

Prevarena Ana je na sudu ispričala kako je u posljednje vrijeme imala problema u braku.

“Mislim da on ima ljubavnicu, a to je Zara. To je razlog zbog čega sam tog dana nazvala njezinog supruga, ali on mi je rekao da već zna za aferu svoje žene.

Poslije toga je Zara meni poslala na mobitel poruku, bila je vrlo neugodna i dogovorile smo se to popodne naći na kavi u Bullu. Ja sam prva došla i sjela i u jednom trenutku je do mene došla Zara i ona nije niti sjela, već je započela vrlo neugodan razgovor, pozivala me na red i tome slično.

Tada je do nas, ničim izazvana, došla Zarina sestra Dijana te me bez razloga snažno udarila šakom u desnu stranu lica, nakon čega me je rukama uhvatila za prsa, odnosno za jaknu i pala sam pala na pod, a kada sam se pridigla opet me je udarila dva puta po licu.

Napadačica kažnjena sa 150 eura

Zara se nije miješala u fizički sukob, rekla je tada svojoj sestri “dosta” i tu se sukob prekinuo. Bila sam u totalnom šoku jer se na ovako drzak i nepristojan način nitko prema meni dosad nije ponašao, bila sam uznemirena, tu su bili i drugi gosti kafića.

Sjela sam, pozvala svog supruga koji je tada i došao te je on i odlučio da pozovemo djelatnike policije. Oni su došli na mjesto događaja, napravljen je zapisnik i koliko znam razgovarali su s nekim svjedocima. Nakon toga, nisam kontaktirala s Dijanom i Zarom”, ispričala je prevarena supruga na suđenju.









Sutkinja je napadačicu Dijanu proglasila krivom te je kaznila sa 150 eura, a mora platiti i 26,50 eura sudskih troškova.