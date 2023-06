Ana Brnabić uznemirila Srbe: ‘Ovo nije ljudsko biće, što je ovo?’

Autor: I.G.

Premijerka Srbije Ana Brnabić iznijela je u utorak svoje mišljenje o padu vojnog helikoptera kod Surčina, koji se dogodio 2015. godine, tijekom nedavnog zasjedanja Skupštine Republike Srbije.

Tijekom rasprave u Skupštini, premijerka Brnabić je nekoliko puta spomenula pad helikoptera, iako to nije bilo izravno povezano s temom dnevnog reda. Naglasila je nedostatak odgovornosti i integriteta u vezi s tim događajem.

“Ta helikopterska nesreća, koja zaista baš nema nikakve veze sa ovom točkom dnevnog reda, ali je do sada tri puta spomenuta… Da vam kažem, znate šta je isto nedostatak odgovornosti i integriteta? To da, u to vrijeme nije podignut taj helikopter, da pokuša spasiti tu bebu, ta beba bi svakako, pretpostavljam, preminula zato što je to bio jedini način da se stigne do te bebe”, rekla je Brnabić tijekom rasprave o smjeni ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića.





Kratki isječak njezinog govora brzo se proširio društvenim mrežama, a ljudi su u komentarima napali srbijansku premijerku da je neempatična.

Evo skandaloznog dokaza o izrecenom… RT! pic.twitter.com/52ztpg7AXQ — Prof. dr Odliveni Mozak – Genius 🥇✈️ (@BogOtac18) June 27, 2023

“Ova žena svaki dan probija dno bezobrazluka i pokvarenjaštva, zlo!”, “Ostala sam bez komentara”, “Bez srama, bez blama”, “Pa ne vjerujem što čujem…”, “Ovo nije ljudsko biće, što je ovo?”, “Monstruozno, paušalno, primitivno, bezdušno, hladnokrvno, skandalozno…”, piše u komentarima na društvenim mrežama.

Podsjetimo, transportni helikopter Mi-17 Vojske Srbije srušio se 13. ožujka 2015. dok je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara. U padu su poginuli pilot bojnik Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Trajić, mehaničar letač Ivan Miladinović, liječnik Dževad Ljajić, anesteziolog Miroslav Veselinović i beba iz obitelji Ademović.









Nakon rasprave u javnosti o složenim vremenskim uvjetima koji su vladali toga te odluci da helikopter pokuša sletjeti na civilni aerodrom te da se bebu vozi u Beograd, a ne Kragujevac, Niš ili Kraljevo, Više javno tužiteljstvo u Beogradu odlučilo je da se protiv osoba koje su sudjelovale u pripremi i izvršenju zadatka neće voditi krivični postupak.