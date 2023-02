AMERIKANCI ULETJELI U ZRAČNI PROSTOR KINE! Iznad mora se odvila prava drama, Kinezi poručili: ‘Ne približavajte se! Inače…’

Izviđački zrakoplov “Boeing P-8 Poseidon”, koji pripada Američkoj ratnoj mornarici (ARM), bio je u letu iznad Južnog kineskog mora i približio se Paracelskom otočju na udaljenosti od 45 kilometara. U tom trenutku, posada zrakoplova primila je kontakt od strane Narodnooslobodilačke armije Kine (NAK).

“Američka letjelica. Kineski zračni prostor od vas je udaljen 12 nautičkih milja. Ne približavajte se ili snosite punu odgovornost”, moglo se čuti u kokpitu Poseidona.

Nakon nekoliko minuta, kineski borbeni zrakoplov, naoružan raketama zrak-zrak, pojavio se pored američkog zrakoplova “Boeing P-8 Poseidon” na udaljenosti od 150 metara s lijeve strane.

CNN-ovi novinari bili su prisutni i mogli su vidjeti crvene zvijezde na projektilu kojeg je kineski borbeni zrakoplov nosio. Pilotkinja Poseidona, poručnica Nikki Slaughter, kontaktirala je kineski borbeni zrakoplov i naredila mu da se makne s njihove putanje i zahtijevala da napravi isto.

For an hour, CNN filmed as a Chinese fighter jet flew off the left wing of a US Navy reconnaissance plane over the South China Sea.

