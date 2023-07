Amerikanci ‘teška srca’ poslali zabranjeno oružje Ukrajini: Zelenskom ipak neće biti uslišena najveća želja, svjesni su što to znači

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u petak za CNN da je bila “teška odluka” prvi put poslati Ukrajini kazetno streljivo, ali da je na kraju bio uvjeren predati kontroverzno oružje jer Kijevu treba streljivo u protuofenzivi protiv Rusije.

Bijela kuća objavila je u petak da je predsjednik odobrio slanje kazetnog streljiva Ukrajini, što je posljednji slučaj u kojem su Amerikanci Kijev opskrbili oružjem koje su isprva oklijevali dati.

“Bila je to jako teška odluka s moje strane. I usput, razgovarao sam o tome s našim saveznicima, razgovarao sam o tome s našim prijateljima gore na Capitol Hillu”, rekao je Biden, dodajući: “Ukrajincima ponestaje streljiva.”





Kazetno streljivo koje će SAD poslati Ukrajini bit će kompatibilno s američkim haubicama od 155 mm, ključnim dijelom topništva koje je Ukrajini omogućilo da vrati teritorij tijekom prošle godine.

Kazetno oružje kao prijelazno rješenje: Ponestaje im streljiva

Biden je rekao da se navedeno oružje šalje kao “prijelazno razdoblje” dok SAD ne bude u stanju proizvesti više topništva od 155 mm.

“Ovo je rat koji se odnosi na municiju. I ponestaje im tog streljiva, a mi imamo malo”, naglasio je Biden. “I tako, ono što sam konačno učinio, prihvatio sam preporuku Ministarstva obrane da – ne zauvijek – ali dopustim ovo prijelazno razdoblje, dok dobijemo još ovih granata za Ukrajince.”

Više je od 100 zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Njemačku, koje su zabranile streljivo prema Konvenciji o kazetnom streljivu. Ali SAD i Ukrajina nisu potpisnice zabrane.









“Pokušavaju proći kroz te rovove i spriječiti te tenkove. Ali to nije bila laka odluka”, rekao je Biden. “Nismo potpisnici tog sporazuma, ali trebalo mi je vremena da se uvjerim da to učinim.”

Odluka o osiguranju kazetnog streljiva dolazi u kritičnoj točki rata, jer su se Ukrajinci borili da ostvare napredak u svojoj protuofenzivi protiv Rusije.

Biden u nedjelju odlazi u Europu na jednotjedno putovanje, uključujući summit NATO-a u Litvi, gdje su ključna pitanja rat Rusije protiv Ukrajine – kao i nastojanje Kijeva da se pridruži NATO-u.









Ne postoji suglasnost saveznika da Ukrajina sada uđe u NATO

Uoči tog putovanja, Biden je rekao da ruski rat u Ukrajini mora završiti prije nego što savez može razmotriti ubacivanje Kijeva u svoje redove.

Biden je rekao da će, iako je članstvo Ukrajine u NATO-u preuranjeno, SAD i njegovi saveznici u NATO-u nastaviti pružati predsjedniku Volodimiru Zelenskom i njegovim snagama sigurnost oružje koje im je potrebno da pokušaju okončati rat s Rusijom. Zalaganje Zelenskog za članstvo u NATO-u bit će jedno od ključnih pitanja na skupu.

“Ne mislim da postoji jednoglasnost u NATO-u oko toga treba li ili ne uvesti Ukrajinu u obitelj NATO-a sada, u ovom trenutku, usred rata”, rekao je Biden. “Na primjer, ako ste to učinili, onda, znate – i mislim ono što kažem – odlučni smo se posvetiti svakom komadu teritorija koji je teritorij NATO-a. To je obveza koju smo svi preuzeli, bez obzira na sve. Ako rat traje, onda smo svi u ratu. Mi bismo bili u ratu s Rusijom, kad bi to bio slučaj.”