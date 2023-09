Amerikanci stigli u Kijev po odgovore: Žele objašnjenje za goruće pitanje na bojištu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Američki državni tajnik Antony Blinken nalazi se u Kijevu u svom trećem posjetu glavnom gradu Ukrajine od početka ruske invazije u veljači prošle godine.

Posjet dolazi u trenutku kada ukrajinska protuofenziva ulazi u četvrti mjesec, a politički i vojni čelnici u Kijevu govore o nedavnim postignućima, posebno na jugu zemlje, nakon rastuće zabrinutosti da usklađeni napad na bojnom polju nije polučio rezultate.

Tijekom posjeta trebao bi se sastati s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, od kojeg može očekivati izvješće iz prve ruke o naporima Ukrajine da povrati teritorij oko istočnog grada Bahmuta.





Posjet glavnog američkog diplomata prilika je za Sjedinjene Države i Ukrajinu da se usklade uoči Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UNGA) kasnije ovog mjeseca, rekao je novinarima koji su putovali s Blinkenom visoki dužnosnik State Departmenta.

Ukrajinci moraju objasniti kako napreduje protuofenziva

“Ukrajinci imaju važnu misiju u New Yorku da nastave objašnjavati svojim saveznicima i partnerima diljem svijeta što se događa i njihovu stalnu potrebu za podrškom. I za nas je važno da nastavimo predvoditi te globalne napore da ih podržimo,” rekao je dužnosnik. “Imati priliku za savjetovanje i usklađivanje prije nego što stignemo u New York, to je vrlo, vrlo važno.”

Iako su neki američki dužnosnici privatno kritizirali ukrajinsku protuofenzivnu strategiju, dužnosnik State Departmenta nije htio ulaziti u pojedinosti osim što je rekao da je sada pravo vrijeme da se “dođe i procijeni” kako ide protuofenziva.

“Želimo vidjeti, čuti kako namjeravaju napredovati u nadolazećim tjednima”, rekao je dužnosnik, dodajući da SAD vidi kako zemlja postiže “neke impresivne napretke na jugu, ali i na istoku posljednjih dana i tjedana.”









Posjet dolazi manje od mjesec dana nakon što je predsjednik Joe Biden zatražio od Kongresa više od 24 milijarde dolara za pomoć Ukrajini da porazi Rusiju u ratu koji je u tijeku, dok neke ankete pokazuju da potpora američke javnosti za nastavak financiranja počinje omekšavati.









Ovaj će posjet pomoći administraciji da argumentira tu kontinuiranu potporu američkom narodu, rekao je dužnosnik.