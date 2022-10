AMERIKANCI STIGLI NA RUB NATO-ovih GRANICA! Rusi naredili civilima: ‘Odmah bježite!’ Eskalacija ide do usijanja, Putin pokrenuo strašne napade

Prvi put u gotovo 80 godina zračno-jurišna divizija američke vojske raspoređena je u Europi usred rastućih napetosti između Rusije i vojnog saveza NATO-a predvođenog Amerikancima.

Jedinica lakog pješaštva, koja djeluje pod nazivom “Orlovi koji vrište”, obučena je za raspoređivanje na bilo kojem bojnom polju u svijetu u roku od nekoliko sati, spremna za borbu, piše CBS navodeći kako se radi o jednoj od najelitnijih američkih zračno-jurišnih divizija.

CBS News je objavio reportažu u kojoj su se novinari pridružili zamjeniku zapovjednika divizije, brigadnom generalu Johnu Lubasu i pukovniku Edwinu Matthaidessu, zapovjedniku borbenog tima 2. brigade, u helikopteru Black Hawk u jednosatnoj vožnji do samog ruba teritorija NATO-a, koji se nalazi samo oko tri milje od rumunjske granica s Ukrajinom.

U međuvremenu u Ukrajini su proruske vlasti okupirane ruske regije Herson, koje je postavila Moskva, naredile civilima da hitno napuste grad.

“Zbog napete situacije na bojišnici te povećane opasnosti od masovnog granatiranja grada i prijetnje terorističkim napadima, svi civili moraju odmah napustiti grad i prijeći na lijevu stranu rijeke Dnjepar”, objavile su proruske vlasti Hersona.

Podsjetimo, ukrajinske snage u toj regiji već neko vrijeme provode protuofenzivu. Po svemu sudeći, cilj im je oslobađanje glavnog grada regije, ujedno i najmnogoljudnijeg ukrajinskog grada kojeg su Rusi zauzeli dosad u ratu protiv Ukrajine.

Dok Rusi pozivaju na evakuaciju, diljem Ukrajine nastavljaju se borbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas je objavio sa su ruske snage lansirale 36 projektila na ciljeve diljem Ukrajine rekavši kako se radi o “golemom napadu”. Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da su većinu projektila ispaljenih tijekom noći oborili sustavi protuzračne obrane zemlje.

“Svim djelatnicima energetike i službama koje trenutno rade na mjestima udara i obnavljanju naše infrastrukture. Vi ste naši heroji!”, napisao je ukrajinski predsjednik.

U međuvremenu je politički savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak optužio Moskvu da pokušava “isprovocirati novi izbjeglički val po Europi ciljanjem kritične energetske infrastrukture u Ukrajini”.

“Hoće li Putin uspjeti provesti svoj plan, ovisi o čelnicima europskih metropola. Jedini način da se zaustavi humanitarna katastrofa je brzo prebacivanje protuzračne obrane i dodatnih projektila”, napisao je Podoljak u objavi na Twitteru.

By striking 🇺🇦 critical infrastructure, Kremlin wants to provoke new refugees flee to Europe. Whether Putin will be able to implement his plan depends on European capitals’ leaders. The only way to stop humanitarian catastrophe — transfer air defense and additional missiles fast.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 22, 2022