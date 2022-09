AMERIKANCI SE ZAIGRALI PUTINU PRED NOSOM! Pelosi sletjela u bivšu sovjetsku državicu: Spominjala borbu demokracija i autokracija

Nakon što je Ukrajina u kontraofenzivi vratila velik dio svog teritorija, mnogi analitičari smatraju kako je upravo to prijelomni trenutak koji vodi prema propasti Vladimira Putina.

Admiral britanskog ministarstva obrane Tony Radakin rekao je za BBC da Vladimir Putin nije uspio u svojim vojnim strateškim ciljevima. Radakin je izjavio da će sukob vjerojatno trajati još dugo “unatoč nedavnim uspjesima ukrajinskih snaga”.

Novinarka BBC-ja pitala je Radakina da prokomentira situaciju u Ukrajini.

“Na samom početku rekli smo da se radi o strateškoj pogrešci predsjednika Putina, a strateške pogreške dovode do strateških posljedica. A u ovom slučaju, to je strateški neuspjeh. Putin ne uspijeva u svim svojim vojno strateškim ciljevima. Želio je pokoriti Ukrajinu, to se neće dogoditi. Želio je preuzeti kontrolu nad glavnim gradom, vidjeli smo da je to ranije poraženo. Vidjeli smo da želi oslabiti NATO, a NATO je sada mnogo jači. Pridružile su nam se Finska i Švedska.

On želi slomiti međunarodnu odluku. Putin je pod pritiskom, njegovi problemi su sve veći. Uvijek je imao problema s opremom, a i nema dovoljno radne snage. Njegove snage su slabe na terenu. Također, vidimo veličanstvene hrabre ukrajinske oružane snage koje se bore za svoju zemlju. Mi im svi pružamo međunarodnu podršku, i Ukrajinci su to prihvatili”, rekao je Radakin.

