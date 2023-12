Amerikanci napadnuti u Crvenom moru: Oglasio se Pentagon

Američki ratni brod i nekoliko komercijalnih brodova napadnuti su danas u Crvenom moru, priopćio je Pentagon koji tvrdi da su primili izvješća o napadu.

“Svjesni smo izvješća o napadima na USS Carney i komercijalna plovila u Crvenom moru i pružit ćemo informacije čim budu dostupne”, dodaju u priopćenju.

Naime, britanska agencija za pomorske trgovinske operacije objavila da je primila vijesti o napadu dronom u tjesnacu Bab al-Mandab na Crvenom moru. Ranije je dojavljeno o aktivnostima dronova koji dolaze iz Jemena, kao i o mogućoj eksploziji.

Plovila u tom području pozvana su na oprez.

Otkako je izbio rat između Izraela i Hamasa prijavljen je niz napada u bliskoistočnim vodama. Prošlog mjeseca Huti militanti su zauzeli teretnu trgovinu povezanu s Izraelom.

Grupa je saveznik Irana i kontrolira većinu jemenske obale Crvenog mora. Prethodno su ispalili balističke projektile i naoružane bespilotne letjelice na Izrael i obećali da će gađati više izraelskih plovila.

🚀 USS Carney Engages Houthi Missiles and UAVs🔥









The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Carney (DDG 64) defeats a combination of Houthi missiles and unmanned aerial vehicles in the Red Sea, Oct. 19. pic.twitter.com/ag7Aair7hP

— Naval Surface Forces (@SurfaceWarriors) October 23, 2023