Amerikanci imaju novo oružje: Navođena raketa umjesto eksploziva koristi – noževe!

Autor: Dnevno

Tajnovita raketa koju američko ministarstvo obrane krije od javnosti vrlo je vjerojatno upotrebljena za nedavnu likvidaciju dvojice članova al-Qa’ide u sjeveroistočnoj Siriji. Uvjereni su u to i komentatori konzervativne američke televizije Fox News koju obožava te redovito gleda i američki predsjednik. Službene potvrde dakako nema, no činjenica da je vozilo u kojem su teroristi ubijeni ostalo gotovo netaknuto pokrenula je spekulacije da su Amerikanci ponovno uspješno upotrijebili svog tajnog ubojicu za atentat na teroriste, piše Jutarnji list.

Raketa R9X posebna je po tome što umjesto eksploziva koristi oštrice kako bi izazvala što manje kolateralnih žrtava. To je dosad bila Ahilova peta američkih akcija u regiji zbog velikog broja civila koji su ponekad stradavali u gusto naseljenim područjima i gurali lokalno stanovništvo u naručje ekstremista.

U napadu proteklog tjedna ubijeni su dvojica zapovjednika al-Qa’ide, Jordanac Kasam ul-Urdini i Jemenac Bilal al-Sanaani. Snimka koja je zapalila društvene mreže pokazuje vozilo u kojem su se nalazili u trenutku smrti dobrim dijelom čitavo, uz iznimku krova koji je rasporen te razrezane jedne strane vozila. Ova navođena raketa, koja se isporučuje bespilotnom letjelicom, “dijete” je američke agencije CIA-e, koja se bavi lovom na teroriste, te američkog ministarstva obrane. Nastala je na predlošku protutenkovske rakete Hellfire, a u internim krugovima poznata je kao leteći Ginsu ili nindža bomba.

Analitičari vjeruju da bi mogla preoblikovati način na koji se vodi rat protiv terorizma.

“Ova raketa je modificirana verzija prethodne protutenkovske granate koja se dosad koristila na američkim dronovima poput Reapera i Predatora. Priča o noževima nije bez osnove jer ta raketa ima nekoliko oštrica koje se aktiviraju u trenutku prije udara u metu”, objasnio je Foxu Behnam Ben Taleblu, viši suradnik Zaklade za obranu demokracija. “Na taj način raketa ima mnogo manji radijus ubijanja, što može uvelike ograničiti štetu oko mete. Takva funkcija sve je potrebnija u protuterorističkim vojnim operacijama kada je sukob blizak, a okolina gusto nabijena te je veća vjerojatnost da bi moglo biti civila”, objasnio je Taleblu.

Duge oštrice

Prema pisanju stručnih publikacija, R9X ne eksplodira i ima šest dugih oštrica koje se nalaze unutar rakete, a izbacuju se nekoliko sekundi prije udara i tako probijaju i na neki način “melju” sve što im se nađe na zadanom cilju. Mogućnost za preživljavanje napada ovakvom bombom praktički je nepostojeća. Za razliku od tradicionalnog Hellfirea, koji ima snažnu detonaciju i za sobom ostavlja spaljenu zemlju, a može ubiti osobe u radijusu širem od 200 metara, nova se raketa smatra mnogo naprednijom verzijom jer ima stopostotnu smrtnost u radijusu manjem od metra, točnije u radijusu od 70 centimetara. O ovoj se raketi prvi put pisalo u Wall Street Journalu prošle godine. Smatra se da stoji iza nekolicine likvidacija koje su medijski popraćene zbog visoke rangiranosti ubijenih. Ne samo u Siriji već i u Jemenu i Afganistanu.

Likvidacije

Smatra se da je iskorištena u siječnju 2019. godine kada je likvidiran talibanski zapovjednik u Kunduzu u Afganistanu. Tog istog mjeseca na sličan je način pronađen i likvidiran navodni arhitekt napada na američki ratni brod USS Cole u Jemenu prije dvadeset godina, Džamal al-Badawi. Wall Street Journal je pisao da je dvije godine prije toga jedan od zapovjednika al-Qa’ide, Ahmad Hasan Abu Khayr al-Masri, ubijen u Siriji u pokrajini Idlib.

“Neki analitičari vjeruju da je na isti način ubijen i poznati iranski general i zapovjednik snaga Quds, Kasim Sulejmani te zapovjednik iranskih snaga u Iraku, Abu Mahdi al-Muhandis”, izjavio je za Fox News Taleblu, koji vjeruje da će američka vojska nastaviti koristiti ovo oružje za obezglavljenje neprijateljskih snaga sada kako je vidjela kako nestanak jednog čovjeka može neutralizirati cijeli sustav. Zbog gubitka svog legendarnog generala Sulejmanija iranske su snage, objavljeno je, neko vrijeme bile dezorijentirane pa se vjeruje da bi Sjedinjene Američke Države tu taktiku mogle koristiti i češće kako bi uzdrmao inače moćne i organizirane protivničke sustave.

Prema pisanju Wall Street Journala, ovo oružje se razvija još od 2011., a slična raketa se razmatrala za vrijeme planiranje atentata na Osamu bin Ladena, vođu al-Qa’ide, koji je ubije u kući u Pakistanu te godine. Oružje je nastalo kako bi se zaobišla taktika mnogih terorista da skrivanjem u blizini žena i djecu neutraliziraju svoje napadače.

Fox piše kako nije poznato koliko sličnih raketa ima u svojem skladištu Pentagon. No, riječ je o visoko učinkovitom oružju koje ima mogućnost ubiti suvozača, ali ne i vozača automobila, ili ubiti terorista, a ne naštetiti njegovoj rodbini koja sjedi za istim stolom. Američki portal DefenceOne ističe kako je nindža raketi mana to što bi zbog preciznosti moglo doći do rasta akcija budući da nema straha od kolateralnih žrtava. To upozorenje naročito se odnosi na udare izvan ratnih zona. Pukovnik John Venable, umirovljeni pilot bombardera F-16, ističe kako je riječ o “starom oružju” koje je izvađeno iz prašnjavog ormara prošlih akcija američke vojske. Municija koja se sastoji od oštrica postoji još najmanje od Vijetnamskog rata, a princip je poznat još od mnogo ranije.

Obamina naredba

Prema pisanju stranih medija, raketa je prvi put isprobana u veljači 2017. godine, za ubojstvo Abu Khayrija Masrija. Britanski Daily Mail piše kako je u svibnju 2019. godine američka vojska pustila informaciju o novoj, poboljšanoj i preciznijoj raketi u medije kako bi pokazala islamskom svijetu da se trudi svesti kolateranu štetu na minimum i da cijeni živote lokalnog stanovništva. Navodno je to naredio sam tadašnji američki predsjednik Barack Obama nakon višestrukih kritika na njegov račun zbog civila koji su ginuli u tadašnjim udarima bespilotnih letjelica. Napadi na mete na Bliskom istoku su brojni, a pojedinih godina sa sobom su nosili mnoštvo nepotrebnih i tragičnih smrti civilnog stanovništva. Wall Street Journal je objavio da je ova ista bomba korištena u akcijama u Libiji, Iraku, jemenu i Somaliji. Likvidacije pomoću tzv. nindža bombe izvedene su i u Afganistanu i Siriji.