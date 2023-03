AMERIKANCI IMAJU JASNU PORUKU ZA SRBIJU! Spominju ‘gorku pilulu’ za Vučića, no Rusija kaže: ‘Možete računati na nas’

Autor: Dnevno.hr

Američki veleposlanik u Beogradu Cristopher Hill ohrabrio je u četvrtak Srbiju da se pridruži zapadnim zemljama u odnosu prema Rusiji i njezinoj invaziji na Ukrajinu i da uskladi svoju vanjsku politiku s Europskom unijom.

Skoro sve zemlje svijeta zauzele su stajalište da se Rusiji ne smije dozvoliti da nastavi raditi to što čini u Ukrajini, rekao je Hill novinarima, izrazivši nadu da će se i Srbija pridružiti tim državama.

Ako je potrebno progutati gorku pilulu, bolje to uraditi odmah, poručio je američki veleposlanik u razgovoru s novinarima tijekom posjeta Institutu za majku i dijete u Novom Beogradu.





Američki veleposlanik: Beograd treba uskladiti politiku s EU

Konstatirajući da je Srbija na putu ka Europskoj uniji (EU), Hill je ponovio i ranije poruke Bruxellesa Beogradu da treba uskladiti svoju vanjsku i sigurnosnu politiku s Unijom.

Kasnije je u pojašnjenju novinarima rekao kako nikada nije rekao da Srbija mora uvesti sankcije Rusiji, već da je on to samo predložio.

Hillove ranije ocjene kako “Srbija ima samo štete” od izbjegavanja da pridruži mjerama zapadnih zemalja prema Rusiji, desna oporba ocijenila je kao najavu novog političkog koraka vlasti Aleksandra Vučića.

Iz Rusije jasno poručili: Možete računati na nas

Marija Zaharova rekla je danas da se Beograd odupire jakim pritiscima SAD i da je do sada odbijao uvesti sankcije protiv Rusije.

“Ove sankcije su protupravne i nelegitimne. Tako Srbija pokazuje da ima svoj pogled na glavna globalna pitanja i da neće dozvoliti SAD-u da je uvuče u svoje nezakonite akcije”, poručila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova.

“Ovdje se radi o tome da Srbija ne dopušta da je NATO iskoristi”, istakla je Zaharova i dodala da u Moskvi shvaćaju koliko je sada teško svim zemljama koje ne pristaju na te pritiske Zapada, ali da se na ovaj način te države uspavaju izboriti i za svoje nacionalne interese.









“Vidimo da Srbija zasad ima snage oduprijeti se pritiscima Zapada”, poručila je i naglasila da Srbija zna da će uvijek moći računati na podršku Rusije, s kojom je veže veliki broj kulturnih i povijesnih veza.

Desno krilo na srbijanskoj političkoj sceni i ultranacionalisti Vučića optužuju da će pristati na uvođenje sankcije Rusiji i tako “ispuniti i taj zahtjev Zapada”, te da će pristati na “politiku ucjena koje će slijediti jedna za drugom” i u pogledu prihvaćanja europskog plana za Kosovo, kojim se sugerira uzajamno priznanje i članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.

Srbijanski čelnik Aleksandar Vučić do sada se oglušio na višestruke pozive da uskladi svoju vanjsku politiku s onom EU i uvede sankcije Rusiji pravdajući to bliskim odnosima i ovisnošću o ruskim energentima, no priznao je da će u jednom trenutku morati pristati na međunarodne zahtjeve.