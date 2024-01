Foto: US Army/Ilustracija

Amerikanci gadno pogriješili: Zbog Rusa povukli potez koji je izazvao trajan kaos

Autor: Mario Stefanov/7dnevno

Crveno more i tjesnac Bab-el-Mandeb pod opsadom su jemenskih Hutija, koje vojno i politički podupire Iran, i koji prijete ugrozom pomorskog puta između Europe i Azije kroz Sueski kanal. Libanonski Hezbolah, koji također podupire Iran, u ratu je s Izraelom dok on vodi rat protiv palestinskog Hamasa u Gazi, a njega također u svakom pogledu podupire Iran.

Iransko vojno osoblje razmiljelo se posljednjih desetljeća Bliskim istokom s posebno jakim uporištem u većinski šijitskom Iraku. Iranski utjecaj u njemu još je izuzetno snažan iako su Amerikanci demonstrativno usred Iraka likvidirali iranskog generala Kasema Sulejmanija u blizini bagdadske zračne luke. Iran uz to razvija nuklearni program kojemu se zbog sve bliže suradnje s Rusijom otvaraju nove perspektive, a za koji Zapad i Izrael tvrde da ima primarnu vojnu namjenu i da je usmjeren protiv njih.

Povremeni pregovori, pa i sklapanje sporazuma o iranskom nuklearnom oružju, pokazalo se, ne vrijede ni papira na kojem se ispisuju. Pregovori iza pozornice i sankcije od tada su stalni repertoar odnosa Zapada s Iranom. Islamska Republika Iran iskazuje se kao država koja je najveći neprijatelj Izraela i američke i zapadne politike na Bliskom istoku.

Odnosi krenuli su nizbrdo

Razlozi zbog kojih je došlo do takvog sučeljavanja Zapada s Iranom povezani su s pitanjem tko je i zašto na zapadu omogućio rušenje bliskog i čvrstog saveznika Zapada, šaha Reze Pahlavija, u veljači 1979., koji je vladao Iranom do dolaska na vlast ajatolaha Ruhollaha Homeinija, koji je prije toga nesmetano djelovao iz nominalnog iranskog saveznika, Francuske.Od dolaska na vlast Homeinija, kojega je u Teheran iz Pariza dovezao zrakoplov Air Francea, odnosi Zapada s Iranom krenuli su nizbrdo, a okolnosti pada šaha zamagljuju se klasičnom pričom o tzv. događanju naroda.

Prave odgovore o okolnostima i razlozima pada šaha ne treba tražiti u Teheranu, nego u prijestolnicama sada najvećih protivnika Islamske Republike Iran – SAD-a, Velike Britanije, Francuske, pa i Njemačke. Razlozi zbog kojih su zapadne sile neposredno organizirale i potpomogle rušenje prozapadnog režima dinastije Pahlavi i sebi stvorili budućeg neprijatelja, kako vrijeme prolazi, izbijaju na vidjelo. Istina i motivi rušenja šaha Reze Pahlavija postupno izranjaju iz magle povijesti. A u povijesti je sadržana strateška dubina postojećeg sukoba Zapada s Iranom.

Destabilizacija šahova režima i njegovo rušenje provedeno je po već standardnom obrascu djelovanja SAD-a i zapadnih sila – produkcija problema, a potom upletanje u njegovo rješavanje i zauzimanje pozicija na geopolitičkoj pozornici na kojoj je predstava tzv. kriznog menadžmenta inscenirana i odigrana. Kauzalni niz događaja u vezi s Iranom neumoljivo to potvrđuje.

Niz ratova

Da nije srušena dinastija Pahlavi u Iranu, ne bi se Irak od SAD-a i europskih sila, uz financijsku podršku Saudijske Arabije od približno tadašnjih 80 milijardi dolara, mogao poslati u neuspješni rat protiv Irana, niti bi Sadam Husein nakon gubitka rata, pritisnut od Saudijske Arabije da vrati kredite, krenuo na Kuvajt i time otvorio uvjete za zapadnu vojnu intervenciju. Da nije bilo Pustinjske oluje za oslobađanje Kuvajta od iračke invazije, nikada američke i savezničke trupe ne bi u tolikom broju mogle biti stacionirane na Bliskom istoku niti bi imale startne pozicije za kasnije razaranje Iraka i Sirije.









U svakom slučaju, na kraju kauzalnog niza događaja, koji je počeo rušenjem režima šaha Reze Pahlavija u Iranu, nalazi se osigurana trajna vojna prisutnost SAD-a i savezničkih trupa na prostorima Bliskog istoka u ime osiguranja mira i demokracije. Uvidom u povijesni kontekst i pažljivim pregledom kauzalnog lanaca događaja od sredine sedamdesetih godina do danas ne može se izbjeći spoznaja da je sve što se danas događa na Bliskom istoku, uključujući i američke i zapadne probleme s Iranom, rezultat uporne i konzistentne američke i britanske politike podržane od europskih i arapskih saveznika.

Kao i sve ostalo na bliskoistočnim prostorima, tako i promjene u Iranu koje ih danas toliko žuljaju Amerikanci i saveznici zakuhali su sami. Da američka politika nije u suradnji sa svojim saveznicima, prije svih Velikom Britanijom i Francuskom, organizirala rušenje svoga saveznika, iranskog šaha Reze Pahlavija, Iran bi i dalje bio američki vjerni regionalni saveznik, a na vlasti ne bi bile teokratske političke snage koje su od samog početka ušle u otvoreni sukob s američkom politikom, stavivši pod iransku kontrolu iranske naftne izvore. Rušenjem Reze Pahlavija na vlast su došle snage koje su se usprotivile američkoj politici ne samo prema Iranu nego i prema cijeloj bliskoističnoj regiji, pa je američki put do rata mogao početi.

Pogrešan put

Paradoksalno, i srušeni šah Reza Pahlavi došao je na vlast također američkom i britanskom obavještajnom operacijom kojom su državnim udarom 1953. s vlasti u Teheranu srušili legalno izabranog premijera Muhameda Mosadeka koji je učinio ono što nije smio i što je kasnije ponovila nova vlast u Teheranu nakon rušenja šaha – pod iransku je kontrolu stavio iranske naftne izvore. Kako god to danas prikazivali, uglavnom kao nepredvidljive i iznenadne događaje, iza rušenja šaha stajala je upravo američka i britanska politika.

Cilj im je bio zamijeniti šaha još poslušnijim eksponentom svoje politike u hladnoratovskom pariranju SSSR-u i iskoristiti ogromnu moć islamskog fundamentalizma, koji je po samoj svojoj prirodi antikomunistički. No događaji su im u iranskom slučaju uistinu izmaknuli kontroli jer nisu mogli ni sanjati da bi nakon rušenja sekularne šahove monarhije snage političkog islama mogle biti sposobne preuzeti efektivnu vlast u Teheranu i organizirati učinkovit državni ustroj. Oni su se uistinu nadali da će još jednom promjenom vladajuće garniture ojačati svoju kontrolu nad Iranom i iskoristiti ga za svoje globalne ciljeve.

Jednako kao što su državnim udarom 1953. godine oborili vlast premijera Muhameda Mosadeka – koji je bio toliko drzak da nacionalizira iransku naftnu industriju – i na vlast doveli šaha Pahlavija, odlučili su srušiti toga istoga šaha i instalirati novu marionetu koja će s jedne strane prekinuti šahove ambicije pretvaranja Irana u regionalnu silu, što je posebice smetalo Velikoj Britaniji, a s druge strane pokrenuti jaki islamistički pokret koji će biti brana širenju sovjetskih interesa od Afganistana dalje prema jugu i Perzijskom zaljevu. Sve su to planirali izvesti jednim jedinim elegantnim potezom rušenja, grubo zanemarujući snagu volje iranskoga naroda.

Imali su snage

Sukob s Iranom posljedica je neuspjelog pokušaja američke i zapadne manipulacije Iranom namještanjem onakve vlasti u Teheranu kakva bi im odgovarala, što im se na kraju obilo o glavu. Rušenje šaha samo je dio dugoročne agende preslagivanja Bliskoga istoka i njegova prilagođavanja američkim, britanskim i savezničkim europskim interesima. Iran je trebao biti kratka epizoda obaranja Pahlavija za kojim nitko ne bi pretjerao žalio, a nastali učinak bio bi još jedna kockica u složenom mozaiku koji američka strategija gradi još od početka sedamdesetih godina sve do današnjeg dana.

U prilog američke i britanske organizacije rušenja iranskog šaha govori već i sama zdrava logika. U situaciji kada je dinamika događaja u Afganistanu američkoj strani nedvosmisleno ukazivala na jačanje sovjetskoga utjecaja i u konačnici na moguću vojnu intervenciju Moskve koju je uostalom afganistansko rukovodstvo više puta tražilo, ne postoji teorija po kojoj bi Amerikanci dopustili da u Afganistanu susjednoj, tako važnoj i moćnoj državi kao što je Iran s vlasti bude srušen vladar i njegova politička garnitura koja je pouzdani saveznik SAD-a i Zapada.

Na raspolaganju u samom Iranu imali su sasvim dovoljno snaga da šaha održe na vlasti i spriječe bilo kakvo političko talasanje, a kamoli revolucionarni kaos koji je uslijedio i nakon kojeg je njihov saveznik morao bježati iz Irana. Dijelovi američkih vojnih snaga u tom trenutku nalazili su se u Iranu, posebice u vidu savjetnika, a CIA je desetljećima u bliskoj suradnji sa šahovim sigurnosnim službama, civilnim i vojnim, djelovala iz Irana po cijeloj regiji.

Relativno stabilni Iran pod šahom bio im je mnogo sigurnija operativna osnovica djelovanja prema tadašnjem SSSR-u i regionalnim pokušajima implementacije njegovih interesa nego što je to bio oduvijek unutarnjim sukobima rastrgani Pakistan. Na temelju koje logike bi usred Pariza mogao politički djelovati i aktivno organizirati otpor šahovu režimu ajatolah Homeini da to nisu odobrile francuske vlasti koje opet to nisu mogle učiniti bez suglasnosti američkog saveznika koji se javno deklarirao kao zaštitnik šahova režima.

Lažno savezništvo

Kako bi ajatolah Homeini i njegovi suradnici mogli istupati i iznositi svoje stavove na britanskom BBC-ju da to nije odobrila vlast u Londonu, a ni ona to ne bi učinila bez konzultacije s Washingtonom? Opravdano se postavlja pitanje kakvo je to savezništvo u kojem jedna strana osigurava neometano djelovanje protivnika režima koji podržava. Nepobitna je činjenica da je cijela iranska oporba od kriptokomunista preko liberala do islamskih fundamentalista slobodno djelovala u državama koje su se iskazivale kao bliski saveznici, pokrovitelji i zaštitnici iranskog šaha i njegova režima.

Jednostavno rečeno, da Amerikanci i Britanci u dogovoru s Francuzima, ali i uz suglasnost Njemačke, nisu htjeli pad šaha Reze Pahlavija, do njega ne bi ni došlo. No oni su upravo to željeli.

Zbog toga je bilo moguće da uza svu američku, britansku i zaštitu cijelog zapadnog svijeta njihov deklarirani saveznik bude srušen s vlasti. Amerikanci su uistinu bili šokirani i bijesni, ali ne zato što su izgubili sebi vjernog šaha, nego zato što su planirali djelomično presložiti iranski politički krajolik i malo se poigrati političkim islamom te ga iskoristiti protiv sovjetskog hladnoratovskog protivnika koji je u tim trenucima polako, ali sigurno sve dublje i dublje ulazio u afganistanski kaos.

Umjesto toga, dobili su politički i ideološki monolitnu i moćnu iransku nacionalnu politiku. Islamska Republika Iran u najboljoj je tradiciji drevne Perzije ovoga puta odlučno odbila biti nečiji pijun na globalnoj ili regionalnoj geopolitičkoj šahovskoj ploči, kako bi to rekao američki geostrateg Zbigniew Brzezinski. Amerikanci i Zapad kreirali su i proveli rušenje šaha, no zauzvrat su dobili ogorčenog regionalnog protivnika umjesto onoga što su očekivali.

Dovedeni do ludila

Pod pritiskom cjelokupne iranske političke javnosti koja je tražila njegovu smjenu i pritiskom vanjskih sila, šah je napokon napustio Iran 17. siječnja 1979. Prije toga za novog premijera imenovao je Šapura Bahtijara koji je bio dugogodišnji liberalni kritičar šahove vlasti i dugo živio u izgnanstvu. Bahtijar je na mjesto premijera postavljen očito na traženje američke i britanske administracije. On je bio prva zamjena za šaha i osoba koja je trebala osigurati nastavak američkog i zapadnog utjecaja u Iranu, a s druge strane istodobno omogućiti i jačanje snaga političkog islama unutar Irana kako bi se stvorila čvrsta brana sovjetskom utjecaju u Afganistanu i prema Perzijskom zaljevu.

No pogrešno su procijenili. Islamski pokret ajatolaha Homeinija rastrgao je političke protivnike i uz masovnu podršku naroda postao najmoćnija politička snaga u Iranu koja je slijedom toga uspjela formirati svoju vlast. Bahtijar je na mjestu premijera preživio jedva dva mjeseca, nakon čega je ponovno napustio Iran. Deset godina poslije ubijen je u svome domu u predgrađu Pariza.

Nakon što su sve planirano obavili i šaha izvukli iz Irana, Amerikanci i njihovi saveznici očekivali su stabilizaciju prilika u Iranu prema mjeri njihovih strateških interesa.

No u konačnici vlast je preuzeo islamski pokret predvođen ajatolahom Homeinijem, što je američku politiku ubrzo dovelo do ludila jer je nova vlast počela voditi potpuno samostalnu vanjsku i unutarnju politiku. Od toga trenutka otvorio se sukob Irana sa Zapadom koji traje do današnjih dana. Iran je posljednja anomalija uspostavljenoga odnosa snaga, posljednja točka bliskoistočnog prostora na kojem američka vojna moć ne može ostvariti svoju efektivnu prisutnost na terenu.

Rezultat je to početnog sloma manipulacije Iranom iz vremena rušenja šaha i iranskoga otpora nastavku geoekonomske i geopolitičke eksploatacije iranskih potencijala za račun SAD–a i njegovih zapadnih saveznika. Sukob nastao u tome povijesnom trenutku nastavit će se jer američka i zapadna politika nikada neće odustati od pokušaja promjene sadašnje paradigme međusobnih odnosa.