AMERIKA OPET PIŠE POVIJEST: Tko je Kamila Harris, prva žena koja je izabrana za potpredsjednicu SAD-a?

Po svemu ovo su posebni i nikad viđeni američki izbori. Joe Biden danas je nakon tri dana brojanja glasova u tijesnoj utrci osvojio potrebnih 270 elektorskih glasova iako će ih vjerojatno imati i više. No uz novog predsjednika zanimljiva je priča i Kamale Harris. Ona će naime biti prva Afroamerikanka, prva žena i prva osoba azijskog podrijetla koja će biti američka potpredsjednica.

Harris je rođena 20. listopada 1964. u Oaklandu u Kaliforniji i kalifornijska je senatorica i kći je Indijke i Jamajčanina. I na svoje je korijere ponosna. Ime joj potječe iz Indije a jednom je o tome kazala poušavajući to objasniti. “To znači ‘cvijet lotosa’, što je simbol značaja u indijskoj kulturi. Lotos raste ispod vode, njegovi se cvjetovi izdižu iznad površine, a korijenje je čvrsto usađeno u dno rijeke.”

No ona i njezin budući šef Biden nisu uvijek imali idiličan odnos. Daleko od toga a sve seže iz nedaleke prošlosti. Harris je kao kandidatkinja na demokratskim predizborima bila među najoštrijim kritičarima Bidena u debatama na nacionalnoj televiziji.

Harris je optužila Bidena da se protivio politici razvoženja crne djece školskim autobusima u većinom bijele škole 1970-ih. “U Kaliforniji je postojala djevojčica koja je bila dio drugog razreda koji su integrirali u javne škole i nju su vozili u školu svaki dan, ta djevojčica bila sam ja”, rekla je 55-godišnja Harris Bidenu.

Također je u tom nastupu rekla da je 77-godišnji Biden dio starog, političkog establišmenta koji nije predstavljao Demokratsku stranku.

No Biden joj to očito nije to uzeo previše za zlo jer ju je eto izabrao izabrao za potpredsjednicu. Harris nije bila omiljena ni u dijelu svoje demokratske stranke, posebno onog radikalno lijevog i bila je ponekad i kontroverzna. Kolege su je naime optuživale da ima povijest provođenja oštre kaznene politike koja je većinom pogađala crnce.

Kad se 2015. kandidirala za Senat, časopis The Economist opisao je Kamalu kao “kćer indijske istraživačice raka i jamajčanskog profesora ekonomije” te “prvu ženu, prvu Afroamerikanku i prvu Azijku na dužnosti javne tužiteljice u Kaliforniji”.

Ova 55-godišnja senatorica kako ističe nema problema sa svojim identitetom i sebe jednostavno i kratko opisuje kao Amerikanku. Više puta je istaknula da joj je najveća inspiracija njena majka koja se razvela od njenog oca kad je Kamali bilo samo pet godina. Kamila također ima i sestru Mayu.

Obzirom da je otac Jamajčanin Kamala i njena sestra Maya odrastale su u kući ispunjenoj glazbom američkih crnačkih umjetnika. Otac, ljubitelj jazza i profesor ekonomije na sveučilištu Stanford, vrlo je rado slušao Theloniousa Monka i Johna Coltranea. Majka je pak obožavala slušati gospel a posebno se divila kraljici soula velikoj Arethi Franklin. Kamila Harris buduća američka potpredsjednica udana je od 2014. za odvjetnika židovskog porijekla Douglasa Emhoffa.