AMERIKA NANIŠANILA SVOJU PRAVU METU! Putin je samo pijun, sila mora hitno djelovati: Vremena za njihovo pokoravanje više nema

Autor: Zoran Meter/7dnevno

Važni događaji globalnog geopolitičkog karaktera izmjenjuju se jedan za drugim.

To svjedoči o dramatično ubrzanoj dinamici sveobuhvatne promjene svijeta – njegove fragmentacije i deglobalizacije – u koju smo i službeno ušli nakon početka ruske vojne intervencije u Ukrajini iako je taj proces počeo, pa i snažno uznapredovao davno prije i bio dinamiziran dvama ključnim globalnim geopolitičkim događajima – ukrajinskom revolucijom 2014. uz pomoć SAD-a, i ruskom vojnom intervencijom u Siriji.

Ona će biti geopolitičkog, geoekonomskog, geoenergetskog i, ne manje važno, vojno-sigurnosnog karaktera. Drugim riječima, kada se i ako se uopće svi novonastali procesi ikad slegnu i ako se uspostave nova pravila i novi odnosi snaga, svijet koji smo do jučer poznavali izgledat će potpuno drukčije.





Sjedinjene Države podižu geopolitičku, geoekonomsku i geosigurnosnu napetost na maksimalnu razinu, pokušavajući pritom odrediti svoju liniju preko koje neće prelaziti kako situacija ne bi eskalirala u nezaustavljiv sukob s ključnim suparnicima – Rusijom i Kinom.

Bačena rukavica

Pritom je za SAD problem što se ove dvije ne povlače – odnosno što prihvaćaju bačenu rukavicu izazova – što jača nervozu Washingtona jer mu smanjuje manevarski prostor. Jer kad se ispucaju svi politički, diplomatski i ekonomski (sankcijski, carinski…) pritisci, a to se upravo čini, ostaju samo oni vojni. Međutim, kako je riječ o nuklearnim velesilama, takve su “igre” ipak za sve krajnje opasne i rizične.

Pojavljuju se prve pukotine unutar postignutog jedinstva tzv. kolektivnog Zapada na čelu s SAD-om na proukrajinskoj platformi, a upravo je ono jedan od najvećih dosega Bidenove administracije koje on namjerava iskoristiti prije američkih jesenskih izbora za Kongres kao bitan adut.

Zapad ne uspijeva, usprkos snažnim pritiscima, pridobiti ni jednu bitnu zemlju svijeta izvan svog “lagera” koja bi se priključila proturuskim sankcijama, što izolaciju Rusije čini iluzornom. Štoviše, čini se da mu u tom smislu sve više “bježe” i važni saveznici, Turska, i partneri, Indija, i bogate arapske monarhije.

Washington, nakon što je zahvaljujući ruskoj intervenciji u Ukrajini “preko noći” pokorio Europsku uniju i radikalno je suprotstavio Rusiji stvorivši od nje branu širenju ruskog utjecaja na zapad, što će EU skupo stajati, težište svoje geopolitičke aktivnosti prebacuje na istočnu Aziju – gdje mu se žuri “slomiti” Kinu kao svog jedinog istinskog globalnog ekonomskog (a sve više i vojnog) suparnika. Vremena za pokoravanje Kine više zapravo i nema, ona je već postala prejaka.

Ali ono što Bidenova administracija sada želi jest u Aziji formirati klasičnu blokovsku podjelu kontinenta po europskom modelu, što ondje nikad nije bio slučaj. S tim ciljem već je u Trumpovo doba formiran QUAD (Quadrilateral Security Dialogue – čine ga SAD, Japan, Australija i Indija), s neskrivenim ciljem da se pretvori u svojevrsni azijski NATO.









Poziv na oružje

Tako je prošlog tjedna u Tokiju održan QUAD summit na kojem je, kao i ranije, Indija i dalje ostala krajnje suzdržana u vezi sa svojim aktivnijim uključivanjem u protukineske procese, a QUAD prije svega namjerava koristiti kao jedan od instrumenata diversifikacije svoje obrambene politike. Jer indijska vanjska politika tradicionalno ostaje orijentirana na neutralnost.

Pritom joj QUAD nedvojbeno pruža mogućnost dodatnog jačanja sigurnosti u kontekstu potencijalnog velikog vojnog sukoba s Kinom, koji obje zemlje, usprkos složenim odnosima zbog neriješenih graničnih pitanja, pa i ograničenim vojnim sukobima poput onog otprije dvije godine, ipak namjeravaju izbjegavati.

Prošlog je tjedna premijer Singapura izjavio kako se njegova zemlja protivi bilo kakvoj podjeli azijskih država po načelu NATO-saveza u Europi. A takav je stav velike većine azijskih država, prije svega onih uključenih u strukturu ASEAN, čiju bi naklonost na protukineskoj platformi Biden rado vidio, ali od čega neće biti ništa. Ekonomska suradnja te asocijacije s Pekingom je prevelika i prevažna za bilo kakve rizične supstitute.









Istodobno, dan prije početka QUAD-ova summita Biden je posjetio Južnu Koreju, koja je nedavno dobila novog predsjednika. Zadržat ću se samo na najvažnijem: Seul, iako saveznik Washingtona, ne samo da se i dalje protivi priključenju QUAD-u nego je odbio i raspoređivanje novih američkih raketnih sustava u svojoj zemlji, čijem se razmještaju, inače, oštro protivi Sjeverna Koreja (Pjongjang je, demonstrativno, upravo na dan Bidenova posjeta, proveo vježbu lansiranja nove interkontinentalne balističke rakete), ali i Kina i Rusija.

U mini azijskoj turneji najveći Bidenov uspjeh bio je potpuno i definitivno pridobivanje Japana na stranu SAD-a u njegovim novim geopolitičkim planovima u Indo-Pacifiku. Drugim riječima, Tokio Kini i Rusiji postaje neprijateljska zemlja, što nije bio od završetka Drugog svjetskog rata, iako se i dalje odbija priključiti aktivnoj zaštiti Tajvana u slučaju kineskog napada.

Sporno otočje

O tome najbolje svjedoči i izjava Moskve da će zbog, kako je rekla, neprijateljske politike nove japanske vlade Rusija poduzeti nove mjere vojnog karaktera.

Iako je tu vjerojatno riječ o stacioniranju novih suvremenih vojnih efektiva na ruskom Dalekom istoku, a posve sigurno i na otocima Južnih Kurila, čiji ruski suverenitet Japan osporava, to se bez sumnje odnosi i na jačanje rusko-kineskog strateškog savezništva i u vojnoj sferi.

Tako su Rusija i Kina, upravo u vrijeme održavanja QUAD-ova summita u Tokiju, provele nove zajedničke patrolne letove svojih strateških zrakoplova upravo u Istočnokineskom i Japanskom moru.

Ovo nije prvi put da to rade, ali je zanimljivo da su ti letovi bili planirani tek za drugu polovicu ove godine, što je jasna poruka, ne samo Tokiju nego i Washingtonu, da će Rusija stajati uz Kinu kad je u pitanju Tajvan, kao što Kina stoji uz Rusiju kad je riječ o njezinoj vojnoj intervenciji u Ukrajini – ne osuđujući je, već, upravo suprotno, za rat u Ukrajini otvoreno optužuje politiku SAD-a.

Ova zajednička patroliranja strateških zrakoplova podudarila su se s Bidenovom izjavom tijekom spomenute turneje koja je definitivno izazvala najveću buru. Odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao je, ni manje ni više, nego da će SAD vojno braniti Tajvan u slučaju kineskog napada. Time je dramatično pomaknuo američku politiku “strateške neopredijeljenosti” prema Tajvanu, u “stratešku opredijeljenost”.

Kako je tajvansko pitanje ključno za američko-kineske odnose kojih nema bez američkog pridržavanja načela jedne Kine – kao najveće diplomatske ostavštine “patrijarha” američke diplomacije Henryja Kissingera koji je početkom 70-ih godina svojim umijećem uspostavio američko-kineske odnose i time tu golemu zemlju “odrezao” od SSSR-a kao najvećeg američkog suparnika, odgovor Kine je bio munjevit, u smislu: “Samo pokušajte”. Samo dan poslije istočna vojna zapovjedna zona Kineske narodnooslobodilačke vojske izvijestila je da su kineske oružane snage organizirale vojne vježbe u blizini Tajvana kako bi “upozorile Sjedinjene Države”.

Okretanje leđa

Pa ako je Bidenova administracija uopće i imala namjeru da Kini ponudi puno blaži pristup američkog obračuna s njom nego s Rusijom koju se pritišće svim mogućim sankcijama, tj. nastavak daljnje gospodarske suradnje pod određenim pravilima u zamjenu za kinesko “okretanje leđa” Rusiji – to je ovime definitivno propalo.

Peking više nema nikakvih iluzija da je upravo on glavna meta Washingtona i činit će sve što mu je na raspolaganju da se tomu suprotstavi.

O tome svjedoči i govor američkog državnog tajnika Antonyja Blinkena o Kini, samo nekoliko dana nakon Bidenove izjave, kojim oštro kritizira kinesku politiku posljednjih godina – od njezine globalne ekspanzije do kršenja ljudskih prava i povezivanja s Rusijom. Rekao je kako Washington vidi Peking kao “najozbiljniji dugoročni izazov” međunarodnom poretku.

Pritom je važno naglasiti kako su unutar SAD-a sve glasniji i oni realistični analitičari koji upozoravaju na opasnost da se Washington nepromišljeno zaleti u pogledu Tajvana.

Njega Biden želi maksimalno naoružati suvremenim oružjem, po ukrajinskom obrascu, i stvoriti od njega, kako je to prošlog tjedna napisao The New York Times, “dikobraza” koji će moći dovoljno dugo odbijati kineski napad dok mu u pomoć ne stignu američke snage.

Spomenuta upozorenja idu u smjeru da bi SAD u tom sukobu mogao biti poražen i izgubiti sve. Tajvan je, naime, ona ključna platforma na kojoj se temelji nova američka protukineska strategija u Indo-tihooceanskoj regiji.

Želio bih podsjetiti na rečenicu Vladimira Putina izrečenu 26. svibnja na održanom Euroazijskom ekonomskom forumu u Biškeku: “Sankcijama i zabranama prema državama koje hoće i provodit će nezavisnu politiku nikakvi svjetski žandari zaustaviti taj globalni proces ne mogu.

I njihova će želja za tim propasti suočivši se s problemima u vlastitim državama. … Rusija se može izolirati samo ako se ona sama zatvori u svoje granice, ali mi to nećemo učiniti. Nastavit ćemo razvijati suradnju sa svim zemljama svijeta…”

Italija, Mađarska, Cipar – neke su od zemalja EU-a koje traže od Kijeva hitan dijalog s Moskvom.

Spomenute tri zemlje EU-a, zasad ipak u velikoj manjini, žele od Kijeva pokretanje žurnog dijaloga s Moskvom s ciljem zaustavljanja rata i objavile su kako će to zatražiti već na idućem summitu EU-a.

S druge strane, talijanski ministar vanjskih poslova Luigi Di Maio predao je UN-u i partnerima iz G7 prijedlog mirovnog rješenja u Ukrajini, koji uključuje prekid vatre, neutralni status zemlje, kao i sporazum o “spornim teritorijima” i generalni multilateralni sporazum o sigurnosnim jamstvima u Europi. Prijedlog je, navodno, u početnoj fazi rasprave i mogao bi biti temelj pregovaračkog procesa.

Ovakve “sramežljive” inicijative u “moru” zapadne proturuske histerije možda izgledaju slabašne s obzirom na važnost, poglavito dviju posljednjih zemalja unutar EU-a i u donošenju njegovih odluka, ali nikako nisu neutemeljene.

Sve je više onih i u drugim članicama koji su svjesni mogućeg ponora u koji klize njihove ekonomije u kontekstu snažnog sankcijskog rata protiv Moskve – najčešće direktno protiv svojih interesa i na račun mantre o nužnosti slamanja Rusije po svaku cijenu koju sinkronizirano protežiraju Washington, London i Bruxelles.

Tako je, prošlog tjedna, tijekom posjeta Sarajevu, britanska ministrica vanjskih poslova rekla kako se sada nikako ne smije zaustaviti vojna pomoć Ukrajini, kao ni sankcije, koje joj moraju osigurati pobjedu u ratu, i kako Zapad zato sada ne može maknuti nogu s “pedale gasa”.

Međutim, sve se ovo događa u trenutku kada nepopularnost američkog predsjednika ruši rekorde.

Katastrofa na burzi

Nedavno je Bidenova popularnost pala na samo 36 posto, što je najniži rezultat za bilo kojeg američkog predsjednika otkako postoje takva istraživanja. Problem za Bidena je tim veći što je on na vlasti samo nepunih godinu i pol dana.

Osim toga susreće se i s kritikama američkog krupnog biznisa izvan vojnoindustrijskog sektora kojem “cvjetaju ruže” i čija očekivanja nije ispunio, inflacija doseže povijesno visoke razine, brojne ključne kompanije su na burzama “u crvenom”.

Na njujorškoj burzi dosegnut je negativni rekord po padu vrijednosnica još od 1932. i Velike depresije. Tvrtke poput Amazona, Applea, Microsofta, Tesle… izgubile su milijarde dolara u samo jednom danu.

Zato nije nikakvo čudo što je prvi živce izgubio upravo vlasnik Tesla Motorsa i najbogatiji čovjek svijeta Elon Musk, čija kompanija aktivno surađuje i s NASA-om i Pentagonom.

Tako je Musk, 18. svibnja, na svom Twitteru napisao: “U prošlosti, ja sam glasao za demokrate zato što su oni, u biti, bili stranka dobra. No oni su postali strankom razdora i mržnje, zato ih ja više ne mogu podržavati i glasat ću za republikance. Sada pratite kako se pokreće njihova prljava kampanja protiv mene…”

Zanimljivo je da je Musk upravo kupio društvenu mrežu Twitter i da bi to moglo omogućiti davanje prostora u srednjostrujaškim medijima izopćenom Donaldu Trumpu.

A trampizam u SAD-u jača: Trumpovi predloženi kandidati ili oni koje je on podržao kao takve na predizborima za republikanske kandidate za Kongres, poput onih nedavnih u Pennsylvaniji, odnijeli su pobjede – između ostalih i popularni dr. Oz, Trumpov osobni prijatelj.

Sada se osvrnimo na dosad neviđena upozorenja na Bidenovu politiku ključnih američkih srednjostrujaških medija koji podržavaju demokrate po svaku cijenu – The New York Timesa i The Washington Posta, što itekako ukazuje na to da u SAD-u nije sve baš onako kako se ovdje prikazuje.

Povratak na scenu

Tako uredništvo NYT-a 19. svibnja piše kako će Bijela kuća morati objasniti Amerikancima, koji su sve zabrinutiji za vlastitu dobrobit, zašto trebaju podržati Ukrajinu. Istodobno, kaže se dalje, zaoštravanje sukoba s Rusijom ne bi trebalo biti u interesu Sjedinjenih Država.

Ravnateljica Nacionalne obavještajne službe Avril Haines nedavno je upozorila Odbor za oružane snage Senata da će sljedećih nekoliko mjeseci biti turbulentno.

Sukob između Ukrajine i Rusije mogao bi poprimiti “nepredvidljivu putanju koja bi dovela do eskalacije”, rekla je. … To su ogromni troškovi i ozbiljne opasnosti, ali predsjednik Biden morat će odgovoriti na mnoga pitanja Amerikanaca u vezi s umiješanošću Sjedinjenih Država u taj sukob.

Poruka Putinu da je NATO spreman i sposoban oduprijeti se njegovim revanšističkim težnjama trajni je cilj, stoji dalje u tekstu, ali u konačnici nije u američkom interesu da se upusti u sukob punog razmjera s Rusijom, čak i ako Ukrajina bude morala donijeti teške odluke za postizanje mira. Ali razumijevanje američkih ciljeva i strategije u ovom sukobu postaje sve teže jer se čini da su se parametri zadataka promijenili.

Dalje se ukazuje na nepoznanice ciljeva američke politike u odnosu na Rusiju, zbog čega bi “Amerikanci mogli izgubiti interes za potporu Ukrajincima…

Štoviše, Bijela kuća će ugroziti mir i sigurnost na europskom kontinentu”. Potpora Amerikanaca u tom sukobu “ne može trajati vječno”. Inflacija je za američke birače postala puno važnije pitanje od Ukrajine, a poremećaji na globalnim tržištima hrane i energije vjerojatno će se intenzivirati.

“Odlučna vojna pobjeda Ukrajine nad Rusijom, u kojoj će Kijev vratiti sve teritorije koje je Moskva okupirala od 2014. godine, nerealan je cilj.”

Prelazak granice

“Sjedinjene Države i NATO uvelike su uključeni u ovaj sukob, kako vojno, tako i gospodarski. Nerealna očekivanja mogla bi ih još dublje uvući u ovu skupu i dugotrajnu krizu. Rusija … je još sposobna nanijeti kolosalnu štetu Ukrajini. …

Ali sukob se nastavlja i Biden bi trebao jasno dati do znanja predsjedniku Volodimiru Zelenskom i njegovim ljudima da postoje određene granice preko kojih SAD i NATO neće ići u sukobu s Rusijom.

Da postoje ograničenja u opskrbi oružjem… Bitno je da se odluke ukrajinske vlade temelje na realnoj procjeni raspoloživih sredstava i daljnjih razaranja i gubitaka…

Spoznaja takve stvarnosti može biti bolna… Upravo to trebaju činiti odgovorne države, a ne juriti za iluzornom ‘pobjedom’. … Sada je izazov zbaciti euforiju… i fokusirati se na definiranje i dovršavanje zadataka…”, navodi se, između ostalog, u tekstu uredništva NYT-ja.

Ali ako iz nekog razloga mislite kako je ovo sve, evo teksta i iz Washington Posta, Katrine vanden Heuvel, glavne urednice medija The Nation.

Ona, pišući o Ukrajini, navodi kako je došlo vrijeme da se ospori ustaljeno tumačenje tamošnjeg sukoba i poziva američku javnost na kritičko promišljanje.

Navodi kako je ruska vojna operacija ostavila dubok trag na Europu, globalni jug i ostatak svijeta.

“Pred našim očima nastaje novi vojno-politički svjetski poredak. Djelovanje na klimatske promjene zanemaruje se jer ovisnost o fosilnim gorivima samo postaje jača; nestašica hrane i drugih resursa diže cijene i prijeti masovnim izgladnjivanjem diljem svijeta; broj izbjeglica i interno raseljenih osoba dosegao je vrhunac od Drugog svjetskog rata – i to je također ozbiljan problem”, navodi se u tekstu.

Dalje stoji kako će, što se rat dulje nastavi, to biti veći rizik od nuklearnog incidenta.

Nuklearna opasnost

Autorica dodaje: “A budući da je Bidenova administracija očito odlučila ‘oslabiti’ Rusiju velikim isporukama oružja Ukrajini, uključujući protubrodske rakete, i s obzirom na to da američka obavještajna služba, kako se pokazalo, svim silama pomaže Kijevu, postaje krajnje jasno: SAD i NATO vode proxy rat s Rusijom”. …

“U našoj krhkoj demokraciji, čini se da neslaganje nije zabranjeno. Zašto onda analitičari, znanstvenici i novinari ne osporavaju dominantni ideologem?

Zar je uistinu nemoguće sumnjati da je beskrajna opskrba Ukrajine oružjem uistinu najpametniji potez? Je li uistinu nemoguće poželjeti sadržajniju raspravu o opasnostima nuklearnog sukoba?

Zašto se oni koji se ne slažu ocrnjuju zbog svoje dobro obrazložene i sadržajne kritike ukrajinskih desničarskih radikala – i da, nacionalista? Oživljavanje neonacizma i fašizma danas je osjetljiva tema u mnogim zemljama Europe i Amerike. Zašto se narušeni ugled Ukrajine prešućuje, pa čak i negira”, pita se autorica teksta.

“U međuvremenu, kako je primijetio jedan bivši marinski general: ‘Rat je iznuda’. Američki konglomerati oružja redaju se…. Borbe će odnijeti još mnogo života Ukrajinaca i Rusa, ali će se Raytheon, Lockheed Martin i Northrop Grumman obogatiti”, navodi autorica Katrine vanden Heuvel u tekstu Washington Posta.

Postaju li to medijske “utvrde” američkog liberalizma ponovo uzori novinarske profesije, ili im je dan nalog “odozgo”, ja ne znam. Ali dramatični otklon ovih dvaju tekstova od srednjostrujaške politike, barem prema Ukrajini, a time i Rusiji je očit.