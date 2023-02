‘AMERIKA NAM JE OBJAVILA RAT!’ Ukrajina gori, započeli ogromni raketni napadi: Sirene se čuju diljem zemlje

Bliži se obljetnica početka invazije Ruske Federacije na Ukrajinu…

U srijedu su se u cijeloj Ukrajini oglasile sirene za zračnu uzbunu, a sve se događa nakon govora narodu i svijetu ruskog cara Vladimir Putina.

Ono što je posebno zabrinulo SAD i Europsku uniju jest najava da se Rusi povlače iz sporazuma o nekorištenju nuklearnog oružja.

Air raid sirens in central Kyiv two days before the one year anniversary of Russia’s full scale invasion pic.twitter.com/EXMYqeDvDI

Ukrajinska državna televizija objavila je da su danas u Harkivu, inače jednom od najvećih ukrajinskih gradova, odjeknule silovite eksplozije.

U centru grada su se začule četiri eksplozije koje su odjekivale na kilometre.

Gradonačelnik Ihor Terehov objavio je na svom Twlegram kanalu da su mogući novi raketni udari. “Upravo sam vidjela ljude kako trče u stanicu podzemne kako bi se sklonili. Prokleti teroristi”, objavila je ukrajinska sigurnosna stručnjakinja Marija Avdejeva, referirajući se na ruske snage.

Four loud explosions in Kharkiv city center. Just saw people running into the metro to find a shelter. Damned terroists. pic.twitter.com/MKPomBR0pV

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 22, 2023