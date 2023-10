Američko oružje stiglo u Izrael: ‘Bježite, ako ostanete blizu barbarskih terorista, stradat ćete’

Izrael gađa Gazu zračnim napadima, pogađa stotine ciljeva i pretvara četvrti u ruševine, dok se na njihovom teritoriju otkrivaju novi zločini nakon razornog napada militanata Hamasa.

Ministar obrane Yoav Gallant rekao je da je izraelske vojnike “oslobodio svih ograničenja” u borbi protiv Hamasa. Američki predsjednik Joe Biden opisao je napad Hamasa kao “čin čistog zla” i potvrdio da je 14 Amerikanaca ubijeno, dok ostale drže taocima u Gazi. Vjeruje se da je između 100 i 150 talaca u Gazi, rekao je izraelski dužnosnik. Od subote je najmanje 1200 ljudi umrlo u Izraelu, prema IDF-u, a 900 ljudi je umrlo u Gazi, prema palestinskom ministarstvu zdravstva.

12:25 ‘Ako ostanete u blizini militanata Hamasa, stradat ćete’

Palestinski civili koji ostanu u blizini Hamasovih militanata i sjedišta su u opasnosti, rekao je bivši izraelski veleposlanik u UN-u. Danny Danon je za Sky News rekao da namjera Izraela nije nauditi civilima, jer je optužio Hamas da koristi javnost kao “živi štit”.

“Mi zapravo pozivamo stanovništvo u Gazi da se iseli”, rekao je. “Bježite od sjedišta Hamasa, bježite od militanata Hamasa. Ne želimo povrijediti nijednog civila, ali ako ostanete u blizini tih barbarskih terorista, stradat ćete.”

Calja napomenuti da je Izrael blokirao Pojas Gaze, što znači da Palestinci ne mogu ući niti izaći iz njega, osim u iznimnim okolnostima.

12:20 Sirene za raketni napad bile su lažna uzbuna, kaže IDF

Novi detalji o ranijim izvještajima da su se u sjevernom Izraelu oglasile sirene kao odgovor na potencijalnu zračnu prijetnju iz Sirije i Libanona.

IDF je sada rekao da je sirena bila lažna uzbuna izazvana vatrom izraelskih snaga. “Nisu otkrivena nikakva lansiranja u Izrael”, rekli su iz IDF-a.

12:15 U Izrael stigla prva isporuka oružja iz SAD-a

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da je prvi avion s američkim oružjem stigao u zračnu bazu Nevatim u južnom Izraelu u utorak kasno navečer.

“Suradnja između naših vojski ključni je dio osiguravanja regionalne sigurnosti i stabilnosti u ratnim vremenima”, objavila je IDF na X-u, ranije poznatom kao Twitter.

Izraelsko ministarstvo obrane objavilo je video kako pošiljka stiže.

11:50 Više od 1000 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima od subote

U najnovijem ažuriranju Ministarstva zdravstva Gaze, potvrđeno je da je više od 1.000 Palestinaca ubijeno u izraelskim osvetničkim napadima od subotnjeg upada Hamasa. Ubijeno je 1.055 ljudi, a još 5.184 ozlijeđeno u danonoćnim udarima Izraela, navodi se. Dvije trećine ozlijeđenih čine žene i djeca, navodi ministarstvo.

11:10 Sirene se oglašavaju kao upozorenje na moguće nadolazeće zračne prijetnje iz Libanona ili Sirije

Sirene se oglašavaju u sjevernom Izraelu, prema podacima Izraelskih obrambenih snaga (IDF). Vojska upozorava na potencijalnu zračnu prijetnju iz Sirije i Libanona u blizini granica. Ovo dolazi nakon priznanja militantne skupine Hezbollah da je jutros izvršila udare na sjeveru Izraela.

11:00 Izraelska vojska napala sveučilište u Gazi

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da su pogodile Islamsko sveučilište u Gazi – tvrdeći da se ono “koristi kao Hamasov kamp za obuku vojnih obavještajnih operativaca”. Rečeno je da se kampus također koristio za razvoj i proizvodnju oružja, a održavale su se konferencije kako bi se prikupila sredstva za njegove aktivnosti.

“Sveučilište je održavalo bliske veze s višim vodstvom Hamasa.”

10:45 Hezbolah je preuzeo odgovornost za raketni napad na Izrael

Hezbollah je rekao da je odgovoran za ispaljivanje preciznih projektila na Izrael u srijedu, rekavši da je to bio odgovor na izraelske napade ovog tjedna u kojima su poginula tri njihova borca. Izraelska vojska rekla je da je u srijedu bila meta protutenkovske vatre i da je zauzvrat počela napadati Libanon.

10:08 IDF ne može potvrditi jesu li bebe obezglavljene

Izraelske obrambene snage (IDF) rekle su za Sky News da ne mogu potvrditi izvješća da su militanti Hamasa u Kfar Azi odrubili glave 40 beba. Potvrđeno je da su djeca ubijena u kibucu, ali tvrdnje o odrubljivanju glava za sada ostaju nepotvrđene.

10:00 Izrael javlja o prekograničnoj vatri iz Libanona

Izraelska vojska je tvrdila da je jedan od njenih sjevernih položaja danas napadnut protutenkovskom vatrom iz Libanona. Napad se navodno dogodio u blizini izraelskog grada Arab al Aramshe, nasuprot libanonskog sela Dhayra. Izrael nije iznio detalje o tome tko bi mogao biti odgovoran niti ima li žrtava. Stanovnici južnog Libanona rekli su da izraelsko topništvo granatira područje.

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da trenutno izvode napade unutar libanonskog teritorija.

“Kao odgovor na protutenkovske projektile koji su nedavno ispaljeni na vojnike IDF-a, IDF trenutačno napada libanonski teritorij”, navodi se u ažuriranoj verziji.

10:00 Papa poziva na oslobađanje svih talaca koje drži Hamas

Papa Franjo pozvao je na oslobađanje svih talaca koje drži Hamas. Rekao je da je jako zabrinut zbog “potpune opsade” koju je Izrael nametnuo Gazi.

09:40 Zelenski osudio je napad Hamasa na Izrael

“Sjećam se prvih dana našeg rata. Počelo je od terorističkih napada iz Bjelorusije projektilima, zatim ruske vojske. To je bila najveća tragedija. Imali smo toliko smrti, toliko mnogo. I bilo je jako važno ne biti sam. Vrlo važno i može pomoći u spašavanju vaše nacije. Spasiti živote ljudi. Stoga je moja preporuka vođama svijeta da odu u Izrael i podrže ljude. Ne govorim ni o kakvim institucijama. Samo da podržimo ljude koji su bili pod terorističkim napadima. Ljudi koji sada umiru. Vrlo je važno. Jedinstvo je važnije nego biti sam, ono je jače”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

09:05 Izraelske obrambene snage o pokolju u kibucu: Hamas će platiti

Izraelske obrambene snage upravo su objavile komentar o masakru civila u kibucu Kfar Azazu.

“U subotu ujutro teroristi Hamasa jurišali su preko polja. Neki su sletjeli paraglajderima. Teroristi su išli od kuće do kuće, masakrirali bebe, majke i očeve u njihovim spavaćim sobama. Hamas će platiti za ovaj zločin”, rečeno je u objavi na Twitteru.

