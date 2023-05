AMERIČKI LOBI RUJE PO HRVATSKOJ! Biden nam šalje Nathalie Rayes u Zagreb, hrvatski konzervativci na nogama: ‘To sve govori o njezinu svjetonazoru’

Autor: Ivan Andrić / 7dnevno

Neprestano premijer Andrej Plenković posljednjih nekoliko mjeseci ističe da su odnosi između Hrvatske i Sjedinjenih Država partnerski i na zavidnoj razini, stavljajući poseban naglasak na korektne odnose s administracijom američkog predsjednika Joea Bidena, koji je dobro upoznat s politikom i zbivanjima na ovim prostorima. Dobro je poznato da su mnogi te Plenkovićeve teorije o dobrim odnosima s Amerikancima dovodili u pitanje pozivajući se i na to što SAD godinama nije imenovao veleposlanika u našoj zemlji.

No čini se da je to argument koji Plenkovićevi kritičari više neće moći koristiti. Nedavno je, naime, Bijela kuća službeno objavila kako je Joe Biden nominirao Nathalie Rayes, trenutnu izvršnu direktoricu Latino Victoryja i članicu Upravnog odbora američkog Instituta za mir, za buduću veleposlanicu u našoj zemlji. Kako stoji u priopćenju iz Washingtona, Rayes iza sebe ima dugu i uspješnu karijeru na nizu vodećih pozicija na polju međunarodne politike, kulturne razmjene, jačanja građanskog društva, medija i odnosa s javnošću.

Neskriveni bijes

Službena biografija buduće američke veleposlanice u Hrvatskoj kaže da je diplomirala sociologiju i magistrirala međunarodne odnose na Sveučilištu Kalifornija u Los Angelesu, a budući da je porijeklom iz Venezuele, uz engleski jezik tečno govori i španjolski te konverzacijski arapski jezik. U reakciji na službenu objavu Bijele kuće Rayes je zahvalila predsjedniku Bidenu na nominaciji, uz napomenu kako će nastaviti raditi na jačanju odnosa SAD-a s hrvatskim narodom i Vladom. Upućeni kažu kako se nastup nove veleposlanice Sjedinjenih Država u našoj zemlji očekuje u Zagrebu nakon ljetnih godišnjih odmora. Rayes je među ostalim trenutno predsjednica i izvršna direktorica Latino Victoryja, ujedno je i članica Upravnog vijeća američkog Instituta za mir te čelnica skupine HOPE – Hispanas Organized for Political Equality.





Dosad je služila u veleposlanstvu SAD-a u Kairu, a radila je i kao zamjenica predstojnika ureda gradonačelnika Los Angelesa. Ondje je ujedno upravljala Uredom za međuvladine odnose, međunarodnu trgovinu i protokol pa je također uspostavila prvi Ured za imigrantske poslove u Los Angelesu. Poznata je i kao autorica niza publikacija, primila je brojna priznanja tijekom svoje karijere, no njezin dolazak u Hrvatsku nije prošao bez reakcija, posebice onih na desnoj političkoj sceni, pa se tako oglasio i zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica.

“Nisam iznenađen ovim imenovanjem s obzirom na to da je, što sam više puta isticao, Biden u službi najekstremnijih dijelova demokratske stranke, što se najbolje vidi iz njegove kadrovske politike. Ako je gospođa bila na vrhu organizacije Planned Parenthooh, to sve govori o njezinu svjetonazoru i kako shvaća ljudska prava”, komentirao je Bartulica naglašavajući da i izbor takve osobe za veleposlanicu SAD-a u Hrvatskoj nije puka slučajnost, već poruka da su Biden i ljevica u Americi zabrinuti zbog snage pro-life pokreta u našoj zemlji, posebice nakon povijesne odluke koja je poništila Roe vs. Wade i koja je dala zamah pro-life pokretima širom svijeta.

Oštra reakcija

“Ovo može biti poticaj nama u pro-life pokretu jer se vidi da naš rad odjekuje i da u svijetu primjećuju što se događa u ovom dijelu Europe”, smatra zastupnik Domovinskog pokreta. Ono što na desnici zamjeraju Rayes zapravo je to što je ona potpredsjednica Upravnog odbora Planned Parenthood Action Funda koji se smatra organizacijom koja zastupa pobačaje. Tu je organizaciju podržavala kći Billa Gatesa koja je podupirala proabortivni lobi pozivajući na doniranje Planned Parenthoodu, čiji je izvršni direktor pri Centru za spolni odgoj Bill Taverner tvrdio da se djeca rađaju kao seksualna bića. U pamfletu te organizacije “Osnove poučavanja spolnosti” objašnjava se kako je spolnost središnji, složeni, ali i cjeloživotni aspekt ljudskog bića, a ona je po njihovu mišljenju dio života kroz sva doba i faze pa je mogu osjetiti i bebe i stariji, ali i svi između. U jednom intervjuu Taverner je zagovarao stav da bi djecu određene dobi u spolnom obrazovanju trebalo podučavati i pornografiji, napominjući kako je podučavanje o pornografiji u školama slično podučavanju djece o tome kako se koristiti kondomima. “Hoće li govorenje o pornografiji potaknuti ljude da je žele gledati? To je ista pogrešna vrsta premise kao da će podučavanje o kondomima navesti ljude da se žele koristiti njima pri spolnom odnosu, ili možda to nije loša stvar. Ako je to ono što oni rade sa svojim mobitelima, tabletima i laptopima, onda moramo promijeniti obrazovanje te prestati stavljati kondome na banane i misliti da smo obavili svoju zadaću.”

Etika pornografije

“Dakle, mladima moramo pružiti priliku da razmisle o svojim vrijednostima. Znate, provedimo istraživanje mišljenja. Idemo se baviti etikom pornografije. A to ne znači da postoji pravi odgovor”, govorio je voditelj ove organizacije u kojoj je aktivna i nova američka veleposlanica u Hrvatskoj Rayes, koja bi trebala popuniti fotelju svojega kolege Roberta Kohorsta koji je iz Hrvatske otišao nedugo nakon što je Joe Biden na američkim izborima održanima u studenome 2020. godine postao predsjednik te zemlje. Drugim riječima, Hrvatska gotovo tri godine nije imala američkog veleposlanika, što je dosad najdulji period, kojemu bi mogao doći kraj nakon što je Biden na tu poziciju predložio Rayes. Da bi ona i službeno postala veleposlanicom, morat će proći kroz propisanu proceduru, a zatim i dobiti hrvatski agreman, ali sve to samo je puka formalnost.

Ono što nije bilo ni formalno ni uobičajeno jest izostanak američkog predstavnika u Hrvatskoj ovako dugo, no ne treba zaboraviti da je Amerika svoj fokus i svoju politiku s Bidenom na čelu preusmjerila na Ukrajinu i rat u toj zemlji, ali isto tako treba imati na umu da je Biden sve to vrijeme ponavljao kako mu je stalo do stabilnosti u našoj regiji. Niz stručnjaka za vanjsku politiku smatra da SAD doista ima krucijalnu ulogu u stabilizaciji regije, što je posebno važno s obzirom na rusku agresiju, ali i na ruski utjecaj na zemlje s područja takozvanog zapadnog Balkana, a tu se posebno misli na Milorada Dodika i njegovu Republiku Srpsku, ali i na Aleksandra Vučića i njegove nedefinirane stavove o ratu u Ukrajini, pri čemu je on još suzdržan prema politici takozvanog rusko-srpskog sveta koja je odnedavno ponovno zaživjela, posebice otkako su Vučić i Dodik počeli progovarati o novom dijeljenju Bosne i Hercegovine, ali i otkako je u Crnu Goru stigla nova prosrpski orijentirana vlast.

Američki lobi

Kao čimbenik stabilnosti u regiji, barem kada je rat u Ukrajini u pitanju, nametnuo se upravo hrvatski premijer Andrej Plenković koji je otvoreno stao na ukrajinsku stranu i koji je ujedno Ukrajincima ponudio pomoć u svim oblicima odlazeći u posjet toj ratom zahvaćenoj zemlji, čije izbjeglice još žive u Hrvatskoj. To što je Biden imenovao novu veleposlanicu u Hrvatskoj definitivno označava novu etapu i izglađivanje odnosa koji su poljuljani i onda kada Hrvatska nije pristala na nabavu američkih borbenih aviona već se opredijelila za francuske. S obzirom na to da u Hrvatsku stiže nova veleposlanica, nije nemoguće da s njom premijeru Plenkoviću stigne i američka potpora za osvajanje trećeg mandata, za što se prema tvrdnjama upućenih posebno zalažu njegov savjetnik i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić te bivši ministar obrane Damir Krstičević koji se sve manje eksponira, ali bez obzira na to, s američkom administracijom ima odlične odnose.