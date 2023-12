Američki jastrebovi imaju novi cilj: Zbog ovoga se ne usude pipnuti Kinu

Autor: Zoran Meter/7dnevno

Sve oči svijeta danas su usmjerene samo na dva problema: ukrajinski rat i rat Izraela u Gazi. Sigurno ne slučajno. Oba predstavljaju ključne točke u kojima se prelamaju geopolitički interesi moćnih zemalja i na kojima se odlučuje o izgledu, tj. sudbini budućeg svijeta. Sve ostalo je drugorazredno, pa i stanje u najpropulzivnijoj regiji svijeta – Indopacifiku, poput izbora na Tajvanu koji se održavaju za mjesec dana i koji su vrlo važni za budući odnos Otoka s Kinom, odnosno SAD-om.

Washington je zbog složenog i nepredvidljivog razvoja stanja u Ukrajini i na Bliskom istoku počeo zanemarivati i smanjivati razinu svoje fokusiranosti na azijski Daleki istok, što pak počinje stvarati nelagodu njegovim ključnim azijskim partnerima – Japanu i Južnoj Koreji. Oni su gurnuti u neugodan političko-ekonomsko-sigurnosni sukob s velikim i moćnim susjedima – Kinom i Rusijom, upravo za račun američkih geopolitičkih interesa. Strah Tokija i Seoula od smanjenja američke prisutnosti u regiji nije bezrazložan.

Oba sada uočavaju tri, za sebe neugodne stvari: demonstraciju kineske odlučnosti u pogledu neriješenih teritorijalnih sporova s Filipinima u Istočnom kineskom moru i pojačanu kinesku političko-diplomatsku aktivnost poput naglog zbližavanja s Vijetnamom u koji je prošlog tjedna stigao kineski vođa Xi Jinping i gdje su dvije strane “najavile uspostavu strateške kinesko-vijetnamske zajednice ‘zajedničke budućnosti’ za promicanje unapređenja kinesko-vijetnamskih odnosa”.

Ubrzana militarizacija

To znači da se Vijetnam neće priključiti američkim željama za zajedničkim sprečavanjem Kine u regiji, već će zauzeti mudru politiku suradnje sa svima – od koje jedino i može profitirati jer ne ulazi ni u kakve sigurnosne rizike. Sličan efekt u percepciji Tokija i Seoula ima i nedavni posjet australskog premijera Pekingu kojim je pokrenut proces novog zbližavanja Kine i Australije nakon naglog zahlađenja još od mandata Donalda Trumpa.

Treće, ruska ubrzana militarizacija svog Dalekog istoka, uključujući i Južne Kurile na koje pravo polaže Japan, ali i produbljenje svestranih odnosa Moskve s još jednom regionalnom nuklearnom silom – Sjevernom Korejom. I konačno, četvrto – sve veća koordinacija između kineske i ruske vojske i njihova sve češća zajednička patroliranja zračnih i pomorskih snaga, uključujući i one strateške u vodama Pacifika i nedaleko od Japanskog otočja, ali i u Tajvanskom tjesnacu.









Sve to skupa jasno ukazuje na to da su Kina i Rusija odlučile djelovati zajednički na ugrozu kakvom za sebe smatraju uspostavu novih regionalnih savezništava SAD-a poput AUKUS-a ili pak projekcije širenja NATO-a na azijski prostor, u neposrednoj kineskoj zoni. NATO je nedavno otvorio svoj ured u Tokiju, a pojedine članice poput Francuske, Velike Britanije i Njemačke najavljuju i slanje svojih vojnih brodova u regiju, kako se službeno navodi, radi osiguranja plovnih morskih putova.

Neugodno i opasno

Dakle, Indopacifička regija nedvojbeno će doći na red geopolitičkog preslagivanja, ali sada prioritet definitivno ostaju Ukrajina i Bliski istok. Kad je riječ o Bliskom istoku, u fokusu pozornosti ostaje Izrael i njegov rat protiv Hamasa. Usprkos sve snažnijim diplomatskim pritiscima iz cijelog svijeta, uključujući i prošlotjedno izglasavanje neobvezujuće rezolucije u Općoj skupštini UN-a o trenutačnom humanitarnom prekidu rata za koju su glasale čak 153 zemlje svijeta dok ih je 10 bilo protiv ili suzdržano, izraelska vlada ne pokazuje ni najmanje znakove da će prestati s brutalnom vojnom operacijom u kojoj stradava velik broj civila, neviđen u suvremenoj ljudskoj povijesti.

I dok je već otprije svima jasno kako se arapske ili druge zemlje neće vojno miješati u taj rat, i dalje postoji ozbiljna mogućnost da se on proširi. O tome svjedoče sve učestaliji izraelski napadi na Siriju, ali i prve prijetnje Izraela da će i Libanon, čak i prijestolnica Bejrut, doživjeti sudbinu Gaze ako se ne zaustave Hezbollahovi napadi na izraelski teritorij. Istodobno – i ne manje važno – nastavljaju se napadi proiranskih skupina na američke vojne baze u Siriji i Iraku.









Ali ono što je posebno neugodo i opasno jesu učestali napadi jemenskih Huta, iza kojih stoji Iran, na trgovačke brodove u Crvenom moru i strateški važnoj zoni tjesnaca Bab el-Mandeb na ulazu iz Arapskog u Crveno more. Posebno su na meti brodovi koji prevoze teret za Izrael, ali ne samo oni. Napadnuti su čak i američki vojni brodovi, što je priznao i sam Pentagon. Zato Washington sada s arapskim zemljama te regije nastoji dogovoriti međunarodno sigurnosno patroliranje odnosno uspostavu multinacionalnih pomorskih operativnih snaga u Crvenom moru.

Iranian Defence Minister Mohammad Reza Gharaei Ashtiani: The Red Sea is Iranian territory and no one can maneuver there. All the countries are present in this region, but it is our territory, and we dominate it. pic.twitter.com/Abvn8Sbgs7 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2023

Moglo bi biti gužve

Iranski ministar obrane Mohammad Reza Ashtiani odmah je reagirao rekavši kako u toj regiji “nema mjesta za takve vanjske manevre”. “Oni definitivno ne bi pokušali takvo što. Ako povuku tako glup potez, suočit će se s ogromnim problemima”, upozorio je iranski ministar. “Nitko ne može napraviti korak u regiji u kojoj imamo prevlast”, rekao je dalje, ne precizirajući kakve bi mjere u tom slučaju Teheran mogao poduzeti.

Neovisno o tome što misli Teheran, važno je naglasiti da bi moglo biti gužve i s obzirom na to da u toj zoni sve češće patroliraju i ruski i kineski vojni brodovi. Osim toga, Kina u obližnjem Džibutiju ima i svoju pomorsku bazu, a u Džibutiju je imaju i Sjedinjene Države. Kad smo kod Rusije, zanimljivo je napomenuti kako je prošlog tjedna ruski predsjednik Vladimir Putin videovezom oko dva sata nasamo razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Nije tajna kako su odnosi Moskve i Tel Aviva zahladili nakon početka izraelskog rata s Hamasom u Gazi i da je Rusija pritom zauzela otvorenu propalestinsku poziciju u kojoj poziva na nužnost mirnog rješenja sukoba i uspostavu neovisne palestinske države u skladu s rezolucijom UN-a i granicama iz 1967. s glavnim gradom Istočnim Jeruzalemom. Iako takav stav Moskve nije novost, a poglavito je bio naglašen u vrijeme SSSR-a – Rusija je nakon raspada Sovjetskog Saveza ipak bila puno pragmatičnija i gradila je svoje odnose s Izraelom na međusobno korisnim načelima i u pravilu nije oštrije osuđivala židovsku državu u njezinim ratovima unutar izraelskog sigurnosnog perimetra.

Sve se promijenilo

Međutim, sada se sve promijenilo, ne toliko željom Moskve ili samog Tel Aviva koliko zbog promijenjenih globalnih geopolitičkih odnosa u kojima je Izrael, poput svih drugih država iz tzv. združenog Zapada, na kraju izabrao svrstavanje uz SAD koje je od njega otvoreno zahtijevao Washington, a što je uključivalo i neugodna stopiranja unosnih izraelskih projekata s Kinom i osudu ruske invazije na Ukrajinu.

Iako se Izrael na kraju nije priključio zapadnim proturuskim sankcijama, on pruža vojnu pomoć Kijevu, a njegovi vojni instruktori, čak i visoki časnici, sudjeluju na strani ukrajinskih snaga, jednako kao i oni iz NATO saveza. Dakle, Moskva je u novonastalim geopolitičkim okolnostima, kada joj je Zapad de facto potpuno odrezao pristup sebi, bila prisiljena na oštar zaokret na geopolitički Istok, što je onda uključivalo i povrat sovjetskoj “doktrini” u pogledu izraelsko-palestinskog sukoba kad se već Izrael svrstao u proturuski tabor, nebitno čijom voljom.

Međutim, s obzirom na to da su Putin i Netanyahu bili dugogodišnji bliski partneri koji su zajedničkim potezima proteklog desetljeća uvijek uspijevali spriječiti pogoršanje rusko-izraelskih odnosa i u ideološkom smislu bili na istoj strani u pogledu osude nacizma ili pokušaja revizije događaja iz Drugog svjetskog rata, uključujući i holokaust, na što su obje strane vrlo osjetljive – jasno je kako je prostora za dijalog između njih dvojice još ostalo.

⚡️Iran President Ebrahim Raisi will visit Moscow on Thursday at the invitation of Putin. They will discuss bilateral, regional and international issues, including Gaza crisis. pic.twitter.com/oQD4JNQjkB — Iran Observer (@IranObserver0) December 5, 2023

Naoružan informacijama

O čemu su dva sata razgovarali, osim, navodno, o otvaranju ruske bolnice u Gazi, nije poznato. Ali ono što je poznato jest to da je njihov razgovor uslijedio odmah nakon što je Putin stigao u posjet UAE-u i Saudijskoj Arabiji, gdje su mu kraljevski doček pripremili tamošnji vladari, i nakon što mu je već idućeg dana u Moskvu u goste stigao iranski predsjednik Ebrahim Raisi. Drugim riječima, Putin je s Netanyahuom razgovarao nakon što je bio “naoružan” informacijama lidera najmoćnijih bliskoistočnih zemalja, s kojima je, među ostalim, razgovarao i o izraelsko-palestinskom ratu.

Dakle, s obzirom na navedeno, nije čudno što su Sjedinjene Države zaključile da im je važnije privremeni fokus interesa i djelovanja s Dalekog istoka i Kine prebaciti na Bliski istok. Iako stanovništvom ne tako velik kao jugoistok Azije, niti s toliko intenzivnim gospodarskim rastom – on će uvijek ostati energetsko srce svijeta i ključno prometno čvorište koje spaja Stari svijet. Zato će sve ključne geopolitičke silnice nastojati bilo zadržati bilo ojačati svoj regionalni utjecaj.

Drugim riječima, Washington je procijenio da nema potencijala za ekstenziju ili razvlačenje svojih potencijala na tri strane, gdje se na svakoj sučeljava s više nego dostojnim protivnikom, a na Bliskom istoku to mu je u prvom redu Iran sa svojim satelitima, poglavito nakon što je Teheran uspostavio gotovo pa strateško partnerstvo s Kinom i Rusijom. Iran od Nove godine postaje i punopravni član udruge država BRICS, zajedno s dvjema ostalim zaljevskim silama – Saudijskom Arabijom i UAE-om. Očekivati da će Rijad ili Abu Dhabi krenuti u zajednički front sa SAD-om i Izraelom protiv Irana – poglavito nakon svega ovoga što se događa u Gazi – malo je vjerojatno ne samo u kratkoročnoj perspektivi.

Ambiciozni planovi

Ako se te zemlje već i nisu željele uvlačiti u izraelsko-palestinski sukob jer im definitivno nije cilj slabljenje svojih ambicioznih razvojnih planova i potpuni slom bliskoistočne sigurnosne konstrukcije – teško da će se željeti uključiti i u rizični rat protiv Irana predvođen SAD-om i njegovim interesima. SAD je, za razliku od njih, geografski ipak jako daleko od svih bojišnica – i stvarnih i potencijalnih. Druga ključna bojišnica na koju je usmjeren pogled cijelog svijeta je Ukrajina.

Ondje, međutim, stvari ne idu u dobrom smjeru – ni za nju, a sve više ni za Zapad. Ukrajinska ljetno-jesenska protuofenziva doživjela je fijasko usprkos golemoj vojnoj i financijskoj pomoći Zapada, a stvari se sve više i politički usložnjavaju. U izbornoj godini koja slijedi za SAD i niz članica EU-a – sve je više polemika i proturječja vezanih uz daljnju financijsku potporu Kijevu. Prije svega se to odnosi na SAD zbog sukoba na relaciji Kongres – Bijela kuća, u kojem republikanci ne popuštaju u blokadi Bidenova prijedloga proračuna za Ukrajinu u visini od oko 60 milijardi dolara prije nego što se osiguraju korjenite promjene u američkoj migrantskoj regulativi.

Preciznije, republikanci ne prihvaćaju “kozmetičke” promjene koje im zauzvrat nudi Biden, već traže one iste mjere koje je u tom pogledu uveo Donald Trump. To je pak za Bidena i demokrate krajnje neugodno u izbornoj godini, kad je sve izglednije da će se protiv njega, kao kandidat republikanske stranke, naći upravo Donald Trump ako prije toga ne završi u zatvoru zbog čak četiri sudska kaznena postupka pokrenuta protiv njega ove godine, a čiji se epilog očekuje upravo iduće izborne godine. Kako god bilo, prema najnovijim istraživanjima javnog mišljenja, Trump je na saveznoj razini povećao prednost nad Bidenom u omjeru 47:43 posto – što je najviše do sada.

Mlačan prijam

Istodobno je zadržao golemu prednost pred ostalim republikanskim kandidatima za nominaciju uoči stranačkih predizbora koji će se održati u ožujku. Ukrajina, koja bez američke financijske i vojne pomoći definitivno ne može opstati kao država, iznenada je postala talac američkih unutarnjih borbi. Nije puno pomogao ni prošlotjedni dvodnevni posjet Volodimira Zelenskog Washingtonu. Zapravo – završio je krahom.

Najprije je razgovarao s visokim dužnosnicima Pentagona, gdje su mu obećali nastavak vojne pomoći. Potom je obavio sastanak s predstavnicima moćne američke obrambene industrije, kako je izvijestio The New York Times, “na konferenciji koju je organiziralo Ministarstvo trgovine kako bi razgovarali o dugoročnim potrebama Ukrajine na bojnom polju”. “Otkako je počela ruska vojna operacija u veljači 2022., Sjedinjene su Države odobrile 111 milijardi dolara pomoći Ukrajini.

Dio vojne pomoći od ukupnog iznosa iznosi 45 milijardi dolara, od čega gotovo sva sredstva završavaju u rukama američkih obrambenih izvođača”, naveo je NYT. Nakon tog sastanka, drugi su dan uslijedili oni ključni. Najprije onaj Zelenskog s predsjednikom Kongresa Mikeom Johnsonom kojeg nije uspio nagovoriti da promijeni svoj stav. Naime, Johnson je nakon sastanka javno objavio kako “briga za tuđu nacionalnu sigurnost ne može imati prioritet pred američkom nacionalnom sigurnošću”.

I konačno, kao finale, Zelenski je sa stražnje strane, bez bilo kave službene pompe i uobičajenog državnog protokola, ušao u Bijelu kuću, gdje je razgovarao s Bidenom s kojim je potom održao zajedničku medijsku konferenciju. Koliko je i taj posjet bio mršav svjedoči činjenica da je, osim poznate retorike o herojstvu Ukrajine koja se bori protiv zlih ruskih agresora, Biden ovoga puta rekao kako će nastaviti pružati pomoć Ukrajini “dok god to bude moguće”. To je znakovit otklon od njegove dosadašnje sintagme, ponavljane poput mantre od mnogih – o pružanju pomoći Kijevu “dok god to bude potrebno”.

Želi ruski poraz

Golema je razlika između ovog posjeta Zelenskog Washingtonu i onog od prije točno godinu dana, kada je dočekan kao istinski heroj i kada je govorio zastupnicima u Kongresu, gdje je sve prštalo optimizmom nakon neočekivanih, velikih uspjeha ukrajinske vojske u jesen prošle godine. Koliko je sada mračna slika, najbolje je bilo vidljivo na spomenutoj medijskoj konferenciji kada je Biden rekao da će Ukrajini odmah poslati 200 milijuna dolara pomoći, da bi potom uslijedilo neočekivano novinarsko pitanje Bidenu: “Želite li vi, predsjedniče, da Ukrajina vojno pobijedi u ovom ratu?” Biden se samo nasmijao, bez ikakvog odgovora.

Još je bio primjetan jedan otklon. I Biden i njegovi bliski suradnici gotovo uopće više ne govore o potrebi nanošenja poraza Rusiji u ukrajinskom ratu, već se sve više navodi kako se “Putinu ne smije dopustiti pobjeda”, što je velika razlika. Na slab ili nikakav rezultat posjeta Zelenskog ukazivale su i gotovo sve naslovnice najutjecajnijih američkih medija, koji su u svojim tekstovima pritom stavljali naglasak na borbu demokrata i republikanaca i sve slabiji položaj samog Bidena koji nikako ne uspijeva zaustaviti silazni trend svoje popularnosti, a u čemu mu definitivno ne ide u prilog ni humanitarna katastrofa u Gazi uslijed izraelske vojne kampanje bez presedana.

U tim i takvim okolnostima – blokade u Kongresu. Washington je već ranije delegirao na Bruxelles obvezu privremenog financiranja Ukrajine isključivo o svom trošku. U tom je smislu presudan trebao biti dvodnevni summit EU-a na kojem se odlučivalo o dvjema ključnim stvarima, od kojih je jedna prije svega političko-propagandne prirode – usmjerena na podizanje morala ukrajinskom narodu, a druga one praktične: o početku otvaranja pristupnih pregovora s Kijevom o članstvu Ukrajine u EU-u te o dodjeli Kijevu 50 milijardi eura proračunskog novca do 2027.

Ukradeni Božić

Prvi dan summita uspjelo se postići ono prvo s obzirom na to da je mađarski premijer Viktor Orban napustio dvoranu prije glasanja zbog svog neslaganja s tom odlukom. Ukrajinski predsjednik Zelenski ovu je odluku EU-a odmah nazvao “ukrajinskom pobjedom”. Tako je Balázs Orbán, visoki dužnosnik unutar Orbanova ureda, odmah objasnio za mađarske medije da Budimpešta Ukrajinu ne smatra spremnom za pregovore s EU-om iako 26 država članica EU-a ima drugačije mišljenje.

Mađarska nije, kako je rekao, željela na sebe preuzeti odgovornost za ovu pogrešnu odluku, koju je nazvao načelnom odlukom Europskog vijeća, nakon koje zemlje članice moraju jednoglasno pripremiti konkretan pregovarački paket. Dodao je i sljedeće: “Za početak konkretnih pregovora potrebna je jednoglasna odluka, a ta odluka još nije donesena i bit će odgođena za kasnije.” Ali hladan tuš za Zelenskog tek je uslijedio. Potez je to kojim je, figurativno – mađarski Grinch ukrao Božić Ukrajincima.

Uložio je veto na dodjelu spomenutih 50 mlrd. eura dugoročne financijske pomoći Kijevu. O tome će se opet morati razgovarati iduće godine, a Kijevu novac treba – sada. Tako, bez obzira na to što su briselske i druge političke elite EU-a pred Bidenom izvršile domaći zadatak i učinile sve što su mogle za pomoć Ukrajini, do one glavne – financijske, na kraju ipak nije došlo. Slično je i u SAD-u, gdje je Zastupnički dom već otišao na božićni odmor koji će trajati do 9. siječnja pa se dotad neće moći donijeti nikakve odluke o proračunu. Usprkos činjenici da je Senat, koji je u tijesnoj vladavini demokrata (51:49), odlučio na nekoliko dana odgoditi praznike smatrajući kako je kompromis blizu. Kada god do kompromisa došlo i kako god on izgledao, jedna je stvar u svemu ovome svima postala jasna: Ukrajina više ne ovisi o samoj sebi, već o hiru američke politike.

Dvostranački konsenzus

Iako je nakon Majdanske revolucije u SAD-u postignut dvostranački konsenzus o dugoročnoj pomoći Ukrajini i pokretanju borbe protiv ključne američke globalne sigurnosne prijetnje – Rusije, jasno je kako ta pomoć ovisi isključivo o Bidenovoj administraciji. Što će biti poslije, poglavito ako dođe druga – republikanska, nitko se ne usuđuje otvoreno govoriti. Slične su čvrste dvostranačke koalicije postojale i u vrijeme pokretanja rata u Vijetnamu pred najezdom kineskog i sovjetskog komunizma u jugoistočnoj Aziji, a poglavito nakon terorističkih napada na SAD 11. rujna 2001. kada je odlučeno o napadu na Afganistan.

Te su se koalicije s vremenom raspale, pa su tako republikanci, npr., sve glasnije zahtijevali povlačenje iz Afganistana još tijekom Obaminih administracija, a poglavito nakon što je na vlast došao Donald Trump koji je i počeo s konkretnim potezima u tom smjeru. Na kraju je Biden morao povući najnepopularniji potez – donijeti odluku o povlačenju Amerikanaca koja je uvijek politički neugodna, a poglavito ako se provede na način na koji je i provedena, brže-bolje! Dakle, zašto bi i dvostranački konsenzus o Ukrajini u SAD-u morao trajati vječno?

Poglavito ako se uvidi da su stvari otišle predaleko i da se ušlo u slijepi tunel u kojem se svjetlo ne nazire. Zasad je taj konsenzus još neupitan, ali će definitivno postati predmetom propitivanja ako dođe do situacije da su američki benefiti od ukrajinskog rata manji od težine posljedica. To još nije tako, za razliku od EU-a, gdje su gubici financijske i vojne prirode puno veći od američkih s obzirom na to da EU na ovom ratu ni u kojem segmentu ne zarađuje. Za razliku od SAD-a koji Uniji isporučuje svoj skuplji ukapljeni plin, velike količine svog suvremenog oružja iako i EU ima svoju snažnu vojnu industriju, europska industrija i krupni biznis ubrzano se sele preko Atlantika.