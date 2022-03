AMERIČKI ANALITIČAR TVRDI: Ovo je dron koji je pao na Zagreb! ‘Što radi NATO-ova protuzračna obrana?’

Autor: Daniel Radman

Čini se da imamo odgovor na pitanje što je napravilo ogroman krater u blizini zagrebačkog Studentskog doma Stjepan Radić. Sumnje su uperene na sovjetski izviđački dron Tu-141 ‘Strizh’, a spomenutu tezu iznio je urednik specijaliziranog američkog portala za geopolitiku i sigurnost”War zone” Tyler Rogoway.

Prema njegovom mišljenju, letjelica je stigla pravo iz Ukrajine.

“Čvrsto vjerujem da se radi o izviđačkom dronu koji izgleda kao raketa. Čini se da se ozbiljno pokvario, preletio cijelu Mađarsku i na kraju srušio u Zagrebu”, stoji u objavi ovog stručnjaka za vojne letjelice.

Nije prvi put da je dron ‘pobjegao’

Postoji još nekoliko razloga zašto to misli. Naime, ukrajinski izvori nedavno su objavili kako su opet počeli koristiti dronove iz razdoblja SSSR-a, a među njima i ovakav, Tu-141. Do zaključka je Rogway došao na osnovi fotografije, a pomoglo mu je to što je jedno krilo ostalo netaknuto.

“Zbunjujuće je i poprilično alarmantno da letjelica odleti tako daleko, ali što se tiče te vrste drona, to nije prvi put, pa čak ni i u ovom ratu. Prije samo nekoliko dana jedan se srušio u Ukrajini””, dodao je.

Što radi NATO-va obrana

Tu-141 je, kaže, krstareća raketa koja služi za prikupljanje obavještajninih podataka, a padobran služi kako bi se mogla upotrijebiti više puta. Postavio je američki analitičar za kraj zabrinjavajuće pitanje.

“Oočito je preletio jednu ili više zemalja. Što radi NATO-ova protuzračna obrana?”