Američka ministrica se najela halucinogenih gljiva: Restoranu neočekivano skočila popularnost

Američka ministrica financija Janet Yellen slučajno je pojela halucinogene gljive tijekom svojeg srpanjskog posjeta Pekingu, što je donijelo neočekivanu popularnost restoranu u Yunnanu gdje je večerala.

Vijest o njenom slučajnom konzumiranju “čarobnih” gljiva potaknula je interes za ovu regiju.

Yellen je podijelila svoje iskustvo s CNN-om, izjavivši da nije bila svjesna halucinogenih svojstava gljiva koje su se našle u njenom obroku.

“Jelo s gljivama je bilo iznimno ukusno. Nisam znala da te gljive imaju halucinogeni učinak. Tek kasnije sam to saznala”, izjavila je Yellen za CNN dodavši da ona nije organizirala večeru u Kini i da nije sama odabrala jelo s gljivama.

“Čula sam da halucinogene gljive, ako se ispravno pripreme, neće izazvati halucinacije kod osobe koja ih konzumira”, rekla je ministrica.

Treasury Secretary Janet Yellen explains eating a dish that contained “magic mushrooms” on her recent trip to China:

“There was a delicious mushroom dish. I was not aware that these mushrooms had hallucinogenic properties. I learned that later.” pic.twitter.com/WFRe92hHT8

— The Recount (@therecount) August 15, 2023