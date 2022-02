‘ALKOHOLIČAR NAS JE RASTURIO, DA SMO IMALI BAR MILOŠEVIĆA’: ‘Putin će obnoviti Sovjetski savez, opet ćemo biti jaki’

Autor: Vjekoslav Paun

“Putin je naš čovjek, pravi čovjek! I jako je seksi!”, ispalila je Uljana dok smo se još faktički upoznavali u nekim drugim, sretnijim oklonostima, pa i za njezinu zemlju gdje danas sve jače buja antiratno raspoloženje.

Prevaliti udaljenost od Moskve do St. Petersburga može se na više načina, ali jedno od popularnijih je vlakom, “putevima Ane Karenjine”, ali ovoga puta u obrnutom smjeru. I izabrao sam tu opciju prije nekoliko godina, s popularnim Sapsanom, vlakom koji dostiže brzinu i od 350 km/h i poput “munje” spaja ta dva prekrasna ruska grada.

Kako me dočekala numerirana, određena pozicija u vlaku, nisam imao prostor za improvizaciju, ali sudbina se pobrinula da mi nekih pet sati ugodnog putovanja, dok u daljini promatram prekrasne ruske šume, prođe u razgovoru s mladom studenticom, modernom Ruskinjom koja predstavlja neku novu Rusiju, okrenutu zapadu. Barem sam tako mislio…

‘Milošević nije kriv za raspad’

Moderni laptop, mobitel, odjeća, sve mi je to ukazivalo da su Rusi odmaknuli od nekih starih vremena kad su se “tukli za sapun” iako su osvajali svemir i frustrirali Amerikance koji su kaskali na početku razvijanja – svemirskog programa.

Da jako prati politiku, da je upoznata sa situacijom na Balkanu, iznenadila me već gotovo na startu, no počelo je benigno, o ljepotama Jadrana, o opisima Istre kao “dragulja Adriatika”, barem iz priča njezinih prijateljica koje su dobile vizu i uživale proputovanjem državama Europske unije.

“Kakvi ste sa Srbima danas?”, presjekla me u jednom trenutku, ali dobila je moj iskren odgovor:

“Fantastični, nikad bolji”.

Naravno, možda to i politički baš i nije bilo tako obzirom na Vučićeve otrovne strelice koje nerijetko zatrpavaju naš medijski prostor, kakav već jesam, pozitivno okrenut budućnosti i “zakopavanju ratnih sjekira”, rekao sam joj da Srbi i Hrvati grade zdrav dobrosusjedski odnos, da mlade generacije uživaju u glabenim, filmskim, sportskim bogatstvima obje države, da se ne prave razlike, jer je jezik je sličan…









“Pa što vam je onda trebalo da se tako rastanete? Zar nije bilo bolje da je Jugoslavija ostala? Zašto ste je razbili?”, sva ta pitanja dobivao sam jedno za drugim, ali način na koji ih je postavila nije bio napadački, već uz blagi, benigni osmijeh.

Jeljcin alkoholičar

Jasno mi je na koji je način ondašnja ruska televizija opisivala strahote u izbijanju rata na području nekadašnje naše države, također da je pravoslavna veza i savezništvo koje se, pa i ovih dana, kupuje uz jeftiniju cijenu plina, toliko jako da su generacije i generacije suštinski krivo informirane o stvarnim uzrocima i posljedicama raspada bivše Jugoslavije. Pa i ova 22-godišnjakinja, iako tad nije bila niti u planovima, sve zna o Hrvatima kao o ključnom narodu u razbijanju “istinskog ponosa nesvrstanih”.

“Pa kamo sreće da je na čelu Jugoslavije bio jedan pacifist kao što je tad bio Boris Jeljcin na čelu Rusije! I da je dopustio normalan razlaz državama, baš kao što je dopustio nezavisnost državama bivšeg Sovjetskog saveza. Nažalost, mi smo imali Miloševića u blizini, diktatora koji nije bio spreman o tome razgovarati”, nastavljam razgovarati s Uljanom.









Samo se nasmijala, čak bih se usudio reći da je i vrištala vagonom.

“Pacifist, misliš alkoholičar? Pa on je najveća sramota novije ruske povijesti! Ruski narod mu to neće nikad zaboraviti”, ispalila je.

Tu sam malo zastao i shvatio da više nema toliko zaje*ancije, već da ona to stvarno misli.

“Znam da je Putin tad bio na vlasti, da bi svaki pokušaj odvajanja od matice Moskve završio krvoprolićem!”, dodao sam.

“Nema šanse da bi se raspao Sovjetski savez da je on tad bio u Rusiji!, kaže mi sugovornica i dodaje:

“A obnovit će on njega opet, vidjet ćeš. Da je tad bio netko jači na vlasti, tipa Milošević, to ne se ne bi dogodilo. Opet će biti Sovjetski savez, opet ćemo biti jaki”.

Samo sam se nasmijao, ali njezine riječi nikad nisam zaboravio. I poslije, dok sam još boravio u Rusiji, malo sam istraživao koliku ta ideja uživa potporu kod Rusa i iznenadio sam se koliki dio desničara i dalje živi san o proširenju, ionako glomazne Rusije.

San koji živi

Odličan primjer su ‘Noćni vukovi’, koji su se od bajkerske subkulturne skupine iz 80-ih transformirali u ruske ultranacionaliste. Moderni Noćni vukovi danas su ponosni Putinovi fanovi i državotvorni Rusi. I sam Putin čest je gost na njihovim bajkerskim paradama i relijima. Ruski opozicijski aktivisti tvrde da ih on i obilato novčano potpomaže.

Naravno, zajednički san im je jedinstven, obnova Sovjetskog saveza. S Ukrajinom će možda ići lakše, tamo gdje je Europska unija kapitulirala 2014. i propustila priliku stvoriti uvjete da se američko-ruski fajt ne prebija preko leđa tog naroda, no s baltičkim zemljama, koje su članice NATO-a, bit će daleko teže.

No očito je, pokazuju to i ovi primjeri, posljednji krvavi primjeri, san o obnovi Sovjetskog saveza egzistira i više nešto su to neki mislili…