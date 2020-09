Alemka Markotić o početku školske godine: ‘Povećan priljev djece s respiratornim problemima nije neočekivan’

Autor: Dnevno

Danas su brojke zaraženih COVID-om 19 u Hrvatskoj bolje, no danas je krenula nova pedagoška godina a sljedećeg ponedjeljka u klupe se vraćaju i školarci. Kakva se situacija s pandemijom koronavirusa očekuje nakon početka nove školske godine, kakva je situacija u zaraznoj bolnici, je li debljina rizik za obolijevanje od korone, treba li kažnjavati one koji se ne pridržavaju uputa Stožera. Sve to komentirala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić, u RTL-u Danas

Markotić je kazala da se epidemija uspjeva držati pod kontrolom zbog dobrog posla koji obavljaju stručnjaci i cijeli zdravstveni sustav. “Svi se trudimo, a bez pomoći stanovništva, to ne možemo napraviti”, kazala je.

Odgovorila je na pitanje što očekuje da će se dogoditi s epidemijom na početku školske godine.

“Očekujem da djeca budu vesela i da budu dobro u novoj školskoj godini. Da se sve mjere koje su propisane uspiju provesti na najbolji mogući način i da što manje bude komplikacija. I inače se s početkom svake školske godine vidi povećani priljev djece s respiratornim simptomima. Moguće je i to očekivati, a nužno se ne mora raditi o koroni nego cijelom nizu različih infektivnih bolesti. Između ostalo i koronavirusima, ali blažima, koji uzrokuju prehladu”, kazala je Markotić.

Kazala je da su stručnjaci u Hrvatskoj, od kada se epidemija pojavila u Kini, su situaciju shvatili vrlo ozbiljno. “Ministar Beroš i naše institucije se žurno pripremaju za sve vrste scenarija pa i onaj nacrnji. Ako se sjećate onih slika Arene koja je čak stresla i nas liječnike koji smo navikli gledati puno toga lošeg. Svi scenariji su tu i sve planiramo, ali se nadamo da do toga neće doći jer bi to značilo veliku napregnutost zdravstvenog sustava”, kazala je.

Otkila je da je Infektivna klinika popunila svoje kapacitete za hospitalizaciju, a da ima nešto kreveta za opservaciju, a jedan dio postelja je predviđen za pacijente koji nemaju koronavirus. “Imamo izvrsnu suradnju s kolegama iz Dubrave, već se nekoliko dana čujemo, i oni su također sada već primili nekoliko bolesnika. Nema nikakvog zastoja u radu”, kazala je.

Debljina je rizičan faktor

Na pitanje može li debljina povećati rizika obolijevanja od koronavirusa, Markotić je kazala da je debljina i inače rizičan faktor za mnoge druge bolesti, među kojima su i infektivne bolesti.

“To smo vidjeli i kod gripe. Nažalost, kod H1N1 oni su češće završavali na respiratoru. Najnovije studije koje su uključile više tisuća ispitanika u SAD-u u Velikoj Britaniji pokazuje na visoki postotak onih koji bi mogli očekivati težu kliničku sliku, odnosno dvostruko veća je šansa kod pretilih ljudi da se inficiraju Covidom odnosno da se manifestiraju simptomi. Čak 74 posto njih bi moglo završiti sa teškom kliničkom slikom i smještajem u intenzivnim jedinicama i gotovo 50 posto je veća šansa smrtnosti i to ne samo za starije ljude nego i za mlađe, i dijelom je kod muškaraca veći rizik”, kazala je.

Kazala je da nema potrebe da se oni koji su bili pozitvni na koronavirus nakon 14 dana više ne moraju testirati. “Sve studije pokazuju da nakon 14 dana osobe nisu zarazne. I da i ako nađete pozitivan nalaz virusa u nosu, da se radi o česticama virusa koje su defektne. I ne očekuje se da je netko infektivan nakon 14 dana”, zaključila je Alemka Markotić.